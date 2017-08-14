Информацию о колбасе "с ДНК человека" исследуют в Минздраве РК

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едридмадрид 14 Августа 2017 в 20:51:26
Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что специалисты Федерального исследовательского центра питания (РАМН) провели исследование и якобы выявили в колбасе, выпускаемой компанией "Мортадель", следы человеческой ДНК. Отмечается, что присутствие ДНК удалось установить при помощи специальной тест-системы.
"В ходе мероприятий, проводимых Комитетом охраны общественного здоровья Минздрава РК, фактов реализации мясной продукции от компании "Мортадель" на текущий момент не установлено. Комитет направил запрос в Роспотребнадзор о предоставлении информации по отзыву с торговых сетей мясной продукции компании "Мортадель", в том числе об их возможных поставках в Казахстан", - говорится в официальном ответе на запрос корреспонденту Tengrinews.kz.
В ведомстве сообщили, что по поручению комитета территориальными департаментами проводятся соответствующие мероприятия по выявлению мясной продукции данной компании.
В компании "Мортадель" заверяют, что скандал является спланированной акцией против комбината. Дирекция компании заявила, что человеческая ДНК остается даже в салате, который готовят повара в ресторанах, и при любом прикосновении человека к чему-либо, поэтому нет ничего удивительного в обнаружении ДНК человека в продукции завода.
Позже пресс-секретарь НИИ питания РАМН Елена Пузова сообщила, что информация о том, что НИИ нашел в колбасе человеческую ДНК, является неправдивой.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/informatsiyu-kolbase-s-dnk-cheloveka-issleduyut-minzdrave-rk-324273/
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