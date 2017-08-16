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«Первый канал» уволил ведущего «Пока все дома» после финансовых махинаций с сиротами
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danilov 16 Августа 2017 в 10:30:51
Передача «Пока все дома» больше не будет выходить на «Первом канале». Ее ведущий Тимур Кизяков уволен после скандальной истории с осиротевшими детьми.

Как сообщает РБК, такое решение принято после внутренней проверки «Первого канала». Поводом для ревизии стали публикации в СМИ, в которых утверждалось, что Кизяков сразу из нескольких источников брал деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок». За производство контента ведущий якобы брал деньги одновременно с канала, из госбюджета и со спонсоров. При этом ряд благотворительных фондов снимал аналогичные ролики бесплатно.

«Я эту ситуацию сейчас комментировать не буду», — цитирует Кизякова RT. Официально на «Первом канале» информацию пока не комментируют. Передача «Пока все дома» выходила в эфир с 1992 года.



https://ura.news/news/1052300724

Что же ты наделал Тимурка??
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 16.08.2017 в 10:34:35   # 624633
блииин. как же мы теперь без очумелых ручек?
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  КЕДЫ 16.08.2017 в 10:41:37   # 624639
Ах лавэ лавэ что же ты делаешь с людьми.
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