«Первый канал» уволил ведущего «Пока все дома» после финансовых махинаций с сиротами

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danilov 16 Августа 2017 в 10:30:51
Как сообщает РБК, такое решение принято после внутренней проверки «Первого канала». Поводом для ревизии стали публикации в СМИ, в которых утверждалось, что Кизяков сразу из нескольких источников брал деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок». За производство контента ведущий якобы брал деньги одновременно с канала, из госбюджета и со спонсоров. При этом ряд благотворительных фондов снимал аналогичные ролики бесплатно.
«Я эту ситуацию сейчас комментировать не буду», — цитирует Кизякова RT. Официально на «Первом канале» информацию пока не комментируют. Передача «Пока все дома» выходила в эфир с 1992 года.
https://ura.news/news/1052300724
Что же ты наделал Тимурка??
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