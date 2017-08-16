Улюкаев: взятку спровоцировали ФСБ и Сечин

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danilov 16 Августа 2017 в 16:06:35
"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал. Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", — рассказал экс-министр.
Прокурор, в свою очередь, заявил, что Улюкаев потребовал взятку в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина еще на саммите стран БРИКС в Индии.
"Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования", — отметил прокурор.
Между тем, адвокаты Улюкаева просят в суде вернуть дело прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении. Как заявил адвокат Тимофей Гриднев, подзащитному вменяют действия, которые никогда не вменялись. Правозащитник отметил, что ранее в обвинительном заключении не говорилось о том, что Улюкаев якобы угрожал дать отрицательную оценку на участие "Роснефти" в приватизации акций "Башнефти". В прежнем тексте обвинительного заключения говорилось лишь о внесении дополнительных показателей оценки компании, претендующей на акции, добавил он.
Однако суд нашел ходатайство защиты "не подлежащим удовлетворению". Об этом рассказала судья Лариса Семенова. Она пояснила, что гособвинители выступили против возврата дела, поскольку сторона не меняла сути обвинения.
"Была оглашена лишь часть обвинительного заключения", — подчеркнули в суде.
Второй прокурор добавил, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ не обязывает гособвинителя "зачитывать обвинение слово в слово", передает "Интерфакс".
По последним данным, Замоскворецкий суд Москвы отложил на 1 сентября процесс по делу Улюкаева в связи с необходимостью вызвать свидетелей.
Алексей Улюкаев стал первым в истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Свою вину он отрицает. 16 августа в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение дела экс-министра. Ранее он попался на взятке в два миллиона долларов, которая предназначалась за выдачу минэкономразвития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти", пишет РИА Новости.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2921445
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лысый от 16.08.2017 16:45:43
Ну да, Улюкаев то невинная жертва, ягнёнок на закланье, не брал, не замечен, идеальный министр, режим таких ищет и подставляет.