Библиотекаря-ваххабита приговорили к 8 годам тюрьмы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Августа 2017 в 16:16:28
Резолютивную часть приговора в отношении Халила (на снимке) огласили в среду,16 августа, в Уральском городском суде.
- Учитывая общественную опасность и тяжесть преступления подсудимого, суд назначил Абдухалилу АБДУЖАББАРОВУ наказание по статье 164, часть 3 УК РК (возбуждение социальной и религиозной вражды,… пропаганда неполноценности граждан по признаку их отношения к религии) в виде 8 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - зачитал судья Руслан ЖУМАГУЛОВ.
Зал суда сегодня был заполнен родственниками осужденного: жена, дети, знакомые. В ожидании оглашения они читали молитвы - это было видно по губам, и это было единственным видимым проявлением их чувств.
Абдухалилу Абдужаббарову 41 год, он отец 10 детей. В начале 2017 года его депортировали из Саудовской Аравии - города Медина. Проживал он там с 2006 года - работал библиотекарем в мечети пророка Мухаммеда, затем находился под стражей в Турции, где просил политического убежища. Судили его за преступления, которое он совершил в 2004-2006 годах. По версии следствия Абдужаббаров, занимался пропагандой терроризма среди мусульман Актобе, Актау и Уральска. Во время своих лекции призывал их вступить в исламскую организацию, проповедующую идею такфиризма ваххабитского направления.
Судебное расследование началось 25 июля 2017 года. Уголовное дело «библиотекаря» состоит из 17 томов. Доказательная база - из экспертиз аудиозаписей и свидетельских показаний. Почти половина из 100 свидетелей были допрошены анонимно: они опасались за свои жизни. Часть свидетелей уже отбывают наказания в колониях за действия, связанные с терроризмом. Часть показаний в ходе судебного процесса, несмотря на протесты стороны защиты, были сняты по ходатайству прокурора. Также адвокат Жандос БУЛХАЙЫР и подсудимый ходатайствовали об отводе судьи Жумагулова, но ходатайство было отклонено.
- Его вина доказан полностью, - заявил журналистам присутствующий на оглашении прокурор Ерлан МУХТАРОВ. – Более 30 человек, которые поддались влиянию Абдужаббарова, уже совершили преступления и осуждены по террористическим статьям.
Профессор, директор столичной адвокатской конторы Булхайыр заявил журналистам: он считает, суд не доказал вину его подзащитного.
Адвокат упрекнул и журналистов: они не проявили интереса к ходу судебного расследования, хотя процесс объявили открытым. Дело в том, что по просьбе осужденного суд проходил на государственном языке и без перевода, что и стало препятствием в освещении хода судебных заседаний.
- Он не признал свою вину, - сообщил на коротком брифинге после оглашения судья Руслан Жумагулов. – Суд считает, что следствие собрало достаточно доказательств вины Абдужаббарова.
Адвокат подсудимого пояснил: его подзащитный не отказывается от действий, в которых его обвиняют, но не считает их преступлением.
- Мы пока не решили, будем ли подавать апелляционную жалобу, - сказал журналистам Жандос Булхайыр.
http://ratel.kz/raw/bibliotekarja_vahhabita_prigovorili _k_8_godam_tjurmy
Комментарии, по рейтингу, по дате