Застрелившего в Набержных Челнах врача за просьбу снять тюбетейку пенсионера хотят помиловать

что он стар, ветеран тыла и труда, при этом имеет серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне. Ранее он не был судим, в колонии ведет себя хорошо.

Quote:Однако, сам виновник обо всем этом даже не вспомнил, когда год за годом, намеренно шел к своей цели. Жуть. Прям годами вынашивал план своей "мести".Не выпустила бы. Это не случайность и не неосторожность, а умысел, как ни крути.И всегда коробит выражение "возместил ущерб" после убийства. Как можно возместить то, у чего нет цены... и можете даже не пытаться это типа разъяснять.