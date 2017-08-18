Застрелившего в Набержных Челнах врача за просьбу снять тюбетейку пенсионера хотят помиловать

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danilov 18 Августа 2017 в 11:39:20
Вероятно, речь идет о Мисбахе Сахабутдинове, который в конце 2015 года застрелил в Набережных Челнах врача.
8 июля 2008-го пенсионер травмировал палец руки и обратился за помощью к травматологу Андрею Железнову. Во время приема врач попросил пенсионера снять тюбетейку. Пациент отказался выполнить просьбу и его вывели из кабинета. Летом 2013 года мужчина изготовил пистолет, замаскированный под трость, и несколько патронов. В мае 2014 года он снова пришел к Железнову и нажал на курок, но из-за неисправности выстрела не произошло. Утром 11 декабря 2015-го Сахабутдинов, устранив погрешности в своем устройстве, приехал в больницу и стал поджидать Железнова у входа. Увидев его, пенсионер выстрелил. Врач скончался от ранения в грудь. Суд приговорил Сахабутдинова к 6,3 года в колонии строгого режима. После этого его адвокат подавал апелляцию в вышестоящую инстанцию, в которой просил изменить реальный срок на условный. Верховный суд РТ оставил приговор без изменений.
Комиссия по вопросам помилования в РТ рассмотрела семь ходатайств осужденных. Единственное положительное решение — у пенсионера. Принимая его, члены комиссии учли, что он стар, ветеран тыла и труда, при этом имеет серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне. Ранее он не был судим, в колонии ведет себя хорошо.
Заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении него представят главе Татарстана Рустаму Минниханову, который внесет представление на имя президента России Владимира Путина.
https://kazanfirst.ru/online/428213
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 18.08.2017 в 11:54:50 # 625467
Летом 2013 года мужчина изготовил пистолет, замаскированный под трость, и несколько патронов.
Бабай явно Фредерика Форсайта читал.
Хитрая жопа 18.08.2017 в 12:00:25 # 625470
Цитата: Лысый от 18.08.2017 11:58:16
Quote:
Бабай явно Фредерика Форсайта читал.
Quote:
Летом 2013 года мужчина изготовил пистолет, замаскированный под трость, и несколько патронов.
Бабай явно Фредерика Форсайта читал.
или смотрел...
какой ум, он в войну выжил, а тут в мирное время его выставляют из кабинета врача, у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...
bozon house 18.08.2017 в 12:10:32 # 625482
Цитата: гримм от 18.08.2017 12:07:28Он пришел к врачу, а не на партсобрание. Врач, нормальный врач, по всяким признакам может определить симптомы заболеваний. Че вы все раздеваетесь, когда вас просит врач раздеться?
какой ум, он в войну выжил, а тут в мирное время его выставляют из кабинета врача, у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...
какой ум, он в войну выжил, а тут в мирное время его выставляют из кабинета врача, у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...
Цитата: гримм от 18.08.2017 12:07:28
какой ум, он в войну выжил, а тут в мирное время его выставляют из кабинета врача, у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...
какой ум, он в войну выжил, а тут в мирное время его выставляют из кабинета врача, у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...
так чего ж он тогда к фашисту пришел лечиться?
Прочел "День шакала" именно работая в Челнах на литейном заводе. Книжку брал в библиотеке на четвертом комплексе. Дед туда же ходил наверное.
Цитата: Лысый от 18.08.2017 12:18:45
332-712 18.08.2017 в 12:02:53 # 625475
Прочел "День шакала" именно работая в Челнах на литейном заводе. Книжку брал в библиотеке на четвертом комплексе. Дед туда же ходил наверное.
332-712 18.08.2017 в 12:02:53 # 625475
Прочел "День шакала" именно работая в Челнах на литейном заводе. Книжку брал в библиотеке на четвертом комплексе. Дед туда же ходил наверное.
одну книгу читали даже...
Blackadder 18.08.2017 в 12:22:06 # 625489
у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...
Фашисты заставляли снимать тюбетейки? Какие гады эти фашисты с их тюбетейконенавистничеством.
Они еще наверное, партизан из кабинета во время допросов выгоняли, чтобы по максимум их унизить. Партизаны плакали в коридоре, потом шли за динамитом и взрывали ненавистную дверь, кабинет и выгнавшего их фашиста.
bozon house 18.08.2017 в 12:23:09 # 625490
Цитата: Blackadder от 18.08.2017 12:22:06Ну ведь это была шутка! Вы решили дальше шутить?
Quote:
Фашисты заставляли снимать тюбетейки? Какие гады эти фашисты с их тюбетейконенавистничеством.
Они еще наверное, партизан из кабинета во время допросов выгоняли, чтобы по максимум их унизить. Партизаны плакали в коридоре, потом шли за динамитом и взрывали ненавистную дверь, кабинет и выгнавшего их фашиста.
Quote:
у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...
Фашисты заставляли снимать тюбетейки? Какие гады эти фашисты с их тюбетейконенавистничеством.
Они еще наверное, партизан из кабинета во время допросов выгоняли, чтобы по максимум их унизить. Партизаны плакали в коридоре, потом шли за динамитом и взрывали ненавистную дверь, кабинет и выгнавшего их фашиста.
так чего ж он тогда к фашисту пришел лечиться?
Ну откуда при первом посещении, бабай мог знать что это не травматолог, а реинкарнация Йозефа Менгеле?
Цитата: Лысый от 18.08.2017 12:31:08
Ну и еще: либо бабай очень злопамятен потому как татар, либо доктор в натуре сильно обидел.
Ну и еще: либо бабай очень злопамятен потому как татар, либо доктор в натуре сильно обидел.
либо два в одном.
что он стар, ветеран тыла и труда, при этом имеет серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне. Ранее он не был судим, в колонии ведет себя хорошо.
Однако, сам виновник обо всем этом даже не вспомнил, когда год за годом, намеренно шел к своей цели. Жуть. Прям годами вынашивал план своей "мести".
Не выпустила бы. Это не случайность и не неосторожность, а умысел, как ни крути.
И всегда коробит выражение "возместил ущерб" после убийства. Как можно возместить то, у чего нет цены... и можете даже не пытаться это мне типа разъяснять.
bozon house 18.08.2017 в 13:15:18 # 625540
Цитата: Xrustalka от 18.08.2017 13:12:45Он Андрея Железнова взрастил взамен убиенного?
Quote:
Однако, сам виновник обо всем этом даже не вспомнил, когда год за годом, намеренно шел к своей цели. Жуть. Прям годами вынашивал план своей "мести".
Не выпустила бы. Это не случайность и не неосторожность, а умысел, как ни крути.
И всегда коробит выражение "возместил ущерб" после убийства. Как можно возместить то, у чего нет цены... и можете даже не пытаться это типа разъяснять.
Quote:
что он стар, ветеран тыла и труда, при этом имеет серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне. Ранее он не был судим, в колонии ведет себя хорошо.
Однако, сам виновник обо всем этом даже не вспомнил, когда год за годом, намеренно шел к своей цели. Жуть. Прям годами вынашивал план своей "мести".
Не выпустила бы. Это не случайность и не неосторожность, а умысел, как ни крути.
И всегда коробит выражение "возместил ущерб" после убийства. Как можно возместить то, у чего нет цены... и можете даже не пытаться это типа разъяснять.
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:15:18
Он Андрея Железнова взрастил взамен убиенного?
Он Андрея Железнова взрастил взамен убиенного?
Ну, судя по всему, блин, да.
Это Как? Как можно возместить убитого человека?
Цитата: Софруджу от 18.08.2017 13:47:46
Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне.
Это Как? Как можно возместить убитого человека?
Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне.
Это Как? Как можно возместить убитого человека?
Кун выплатил и все. Как Чингис Хан установил.