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Застрелившего в Набержных Челнах врача за просьбу снять тюбетейку пенсионера хотят помиловать
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danilov 18 Августа 2017 в 11:39:20
87-летний осужденный, отбывающий наказание за убийство в колонии в поселке Нижние Вязовые, попросил отпустить его домой и комиссия по вопросам помилования в РТ поддержала его ходотайство, передает пресс-служба татарстанского УФСИН.
Вероятно, речь идет о Мисбахе Сахабутдинове, который в конце 2015 года застрелил в Набережных Челнах врача.



8 июля 2008-го пенсионер травмировал палец руки и обратился за помощью к травматологу Андрею Железнову. Во время приема врач попросил пенсионера снять тюбетейку. Пациент отказался выполнить просьбу и его вывели из кабинета. Летом 2013 года мужчина изготовил пистолет, замаскированный под трость, и несколько патронов. В мае 2014 года он снова пришел к Железнову и нажал на курок, но из-за неисправности выстрела не произошло. Утром 11 декабря 2015-го Сахабутдинов, устранив погрешности в своем устройстве, приехал в больницу и стал поджидать Железнова у входа. Увидев его, пенсионер выстрелил. Врач скончался от ранения в грудь. Суд приговорил Сахабутдинова к 6,3 года в колонии строгого режима. После этого его адвокат подавал апелляцию в вышестоящую инстанцию, в которой просил изменить реальный срок на условный. Верховный суд РТ оставил приговор без изменений.

Комиссия по вопросам помилования в РТ рассмотрела семь ходатайств осужденных. Единственное положительное решение — у пенсионера. Принимая его, члены комиссии учли, что он стар, ветеран тыла и труда, при этом имеет серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне. Ранее он не был судим, в колонии ведет себя хорошо.

Заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении него представят главе Татарстана Рустаму Минниханову, который внесет представление на имя президента России Владимира Путина.

https://kazanfirst.ru/online/428213
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 18.08.2017 в 11:46:53   # 625460
по видимому эта тюбетейка гвоздем ржавым прибита
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  332-712 18.08.2017 в 11:52:29   # 625465
капец, дожил до седин, а ума нихера не нажил...
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  bozon house 18.08.2017 в 11:54:50   # 625467
Пусть посидит за преднамеренное убийство.
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  Лысый 18.08.2017 в 11:58:16   # 625469
Quote:
Летом 2013 года мужчина изготовил пистолет, замаскированный под трость, и несколько патронов.


Бабай явно Фредерика Форсайта читал.
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  Хитрая жопа 18.08.2017 в 12:00:25   # 625470
А если завтра ещё кто-нибудь попросит снять головной убор?
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  shlenchak 18.08.2017 в 12:01:43   # 625473
Мы не знаем всего, может быть врач задел честь и достоинство этого старика, может быть старик выжил из ума, но мы видимо этого так и не узнаем((
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  332-712 18.08.2017 в 12:02:53   # 625475
Цитата: Лысый от 18.08.2017 11:58:16
Quote:
Летом 2013 года мужчина изготовил пистолет, замаскированный под трость, и несколько патронов.


Бабай явно Фредерика Форсайта читал.


или смотрел...


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  гримм 18.08.2017 в 12:07:28   # 625479
Цитата: 332-712 от 18.08.2017 11:52:29
капец, дожил до седин, а ума нихера не нажил...

какой ум, он в войну выжил, а тут в мирное время его выставляют из кабинета врача, у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...
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  bozon house 18.08.2017 в 12:10:32   # 625482
Цитата: гримм от 18.08.2017 12:07:28
Цитата: 332-712 от 18.08.2017 11:52:29
капец, дожил до седин, а ума нихера не нажил...

какой ум, он в войну выжил, а тут в мирное время его выставляют из кабинета врача, у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...
Он пришел к врачу, а не на партсобрание. Врач, нормальный врач, по всяким признакам может определить симптомы заболеваний. Че вы все раздеваетесь, когда вас просит врач раздеться?
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  332-712 18.08.2017 в 12:16:31   # 625485
Цитата: гримм от 18.08.2017 12:07:28
Цитата: 332-712 от 18.08.2017 11:52:29
капец, дожил до седин, а ума нихера не нажил...

какой ум, он в войну выжил, а тут в мирное время его выставляют из кабинета врача, у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...


так чего ж он тогда к фашисту пришел лечиться?
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  Лысый 18.08.2017 в 12:18:45   # 625486
332-712 18.08.2017 в 12:02:53 # 625475

Прочел "День шакала" именно работая в Челнах на литейном заводе. Книжку брал в библиотеке на четвертом комплексе. Дед туда же ходил наверное.
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  332-712 18.08.2017 в 12:19:26   # 625487
Цитата: Лысый от 18.08.2017 12:18:45
332-712 18.08.2017 в 12:02:53 # 625475

Прочел "День шакала" именно работая в Челнах на литейном заводе. Книжку брал в библиотеке на четвертом комплексе. Дед туда же ходил наверное.


одну книгу читали даже...
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  Pole13 18.08.2017 в 12:21:10   # 625488
"День шакала" любимая книга,но пускай сидит дед, нефиг будет врачей отстреливать. Еще и в одиночку надо, а то еще научит зеков технологиям. Минусите
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  Blackadder 18.08.2017 в 12:22:06   # 625489
Quote:
у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...


Фашисты заставляли снимать тюбетейки? Какие гады эти фашисты с их тюбетейконенавистничеством.
Они еще наверное, партизан из кабинета во время допросов выгоняли, чтобы по максимум их унизить. Партизаны плакали в коридоре, потом шли за динамитом и взрывали ненавистную дверь, кабинет и выгнавшего их фашиста.
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  bozon house 18.08.2017 в 12:23:09   # 625490
Цитата: Blackadder от 18.08.2017 12:22:06
Quote:
у таких людей строгая тактика что так поступают фашисты...


Фашисты заставляли снимать тюбетейки? Какие гады эти фашисты с их тюбетейконенавистничеством.
Они еще наверное, партизан из кабинета во время допросов выгоняли, чтобы по максимум их унизить. Партизаны плакали в коридоре, потом шли за динамитом и взрывали ненавистную дверь, кабинет и выгнавшего их фашиста.
Ну ведь это была шутка! Вы решили дальше шутить?
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  Лысый 18.08.2017 в 12:27:58   # 625498
Quote:
так чего ж он тогда к фашисту пришел лечиться?


Ну откуда при первом посещении, бабай мог знать что это не травматолог, а реинкарнация Йозефа Менгеле?
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  Лысый 18.08.2017 в 12:31:08   # 625502
Ну и еще: либо бабай очень злопамятен потому как татар, либо доктор в натуре сильно обидел.
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  332-712 18.08.2017 в 12:33:22   # 625505
Цитата: Лысый от 18.08.2017 12:31:08
Ну и еще: либо бабай очень злопамятен потому как татар, либо доктор в натуре сильно обидел.


либо два в одном.
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  Лысый 18.08.2017 в 12:38:47   # 625513
Либо два в одном. Молодец хороший мальчик.
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  Xrustalka 18.08.2017 в 13:12:45   # 625538
Quote:
что он стар, ветеран тыла и труда, при этом имеет серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне. Ранее он не был судим, в колонии ведет себя хорошо.

Однако, сам виновник обо всем этом даже не вспомнил, когда год за годом, намеренно шел к своей цели. Жуть. Прям годами вынашивал план своей "мести".
Не выпустила бы. Это не случайность и не неосторожность, а умысел, как ни крути.
И всегда коробит выражение "возместил ущерб" после убийства. Как можно возместить то, у чего нет цены... и можете даже не пытаться это мне типа разъяснять.
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  bozon house 18.08.2017 в 13:15:18   # 625540
Цитата: Xrustalka от 18.08.2017 13:12:45
Quote:
что он стар, ветеран тыла и труда, при этом имеет серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне. Ранее он не был судим, в колонии ведет себя хорошо.

Однако, сам виновник обо всем этом даже не вспомнил, когда год за годом, намеренно шел к своей цели. Жуть. Прям годами вынашивал план своей "мести".
Не выпустила бы. Это не случайность и не неосторожность, а умысел, как ни крути.
И всегда коробит выражение "возместил ущерб" после убийства. Как можно возместить то, у чего нет цены... и можете даже не пытаться это типа разъяснять.
Он Андрея Железнова взрастил взамен убиенного?
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  Xrustalka 18.08.2017 в 13:19:22   # 625543
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:15:18
Он Андрея Железнова взрастил взамен убиенного?

Ну, судя по всему, блин, да.
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  Софруджу 18.08.2017 в 13:47:46   # 625565
Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне.

Это Как? Как можно возместить убитого человека?
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  332-712 18.08.2017 в 13:58:41   # 625569
ну, у нас такое сплошь и рядом. возмещают убитых.
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  Лысый 18.08.2017 в 14:42:37   # 625595
Цитата: Софруджу от 18.08.2017 13:47:46
Кроме того, пенсионер полностью возместил материальный ущерб пострадавшей стороне.

Это Как? Как можно возместить убитого человека?


Кун выплатил и все. Как Чингис Хан установил.
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  babki 18.08.2017 в 14:44:46   # 625597
Тюбетейка старика-татарина в Татарстане как то мешала ортопеду в оказании помощи при ранении пальца? Старик был на войне, и возможно решение поквитаться таким образом с обидчиком была в следствии первого события.
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