Личный опыт иностранца: Вести бизнес в Кыргызстане – опасно для жизни

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Гость 21 Августа 2017 в 11:25:11
Если первая новость была раздута пресс-службой президента для придания солидности любым маловажным действиям уходящего руководителя страны, то вторая должна была продемонстрировать успех его незадачливого рентоориентированного правительства в привлечении инвестиций. Но что в действительности ждет инвесторов в Кыргызстане?
Не будем вдаваться в детали государственных программ по защите и продвижению предпринимательства, а расскажем историю уроженца Пакистана Мухаммада Аббаса Махара, который поверил в радужные заявления властей Кыргызстана и решил пустить корни на этой благодатной горной земле. Но сначала заметим, что доля индивидуальных предпринимателей в объеме ВВП страны составляет более 18 процентов, а вкупе с крестьянскими хозяйствами, малым и средним бизнесом превышает более 30 процентов. Это означает, что роль предпринимателя, полагающегося исключительно на себя, чрезвычайно важна в экономической жизни страны, которая, кстати, в серьезной степени зависит и от денежных переводов трудовых мигрантов.
Дань криминалу
Студента, приехавшего в страну в 2000 году и увидевшего возможности развития бизнеса, привлекла коммерция. В 2006 году он открыл бизнес по перепродаже подержанных автомобилей. Тяжелый труд и упорство дали свои плоды, и его успех стал заметным для окружающих. Добрый и простодушный, Мухаммад перечислял средства на благотворительность.
Но спустя год к нему в офис пришли неизвестные люди, которые потребовали «поделиться заработанным» с известным криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым. Мухаммаду пригрозили физической расправой в случае отказа. Но не для того Мухаммад проводил бессонные ночи, чтобы делиться с грабителями. Он немедленно сообщил о визитерах милиции.
Прошел еще один год, неизвестные снова попытались добиться от Мухаммада выполнения своих требований, но опять получили решительный отказ, кроме того предприниматель незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Однако ни в первый раз, ни во второй он так и не получил ответа на вопрос, кем являются эти визитеры, не представляют ли они какую-нибудь организованную преступную группировку, интересующуюся коммерческим успехом иностранца.
Казалось, что если бизнес и здоровье в сохранности, то можно и не волноваться «по пустякам». Мухаммад обзавелся семьей и думал лишь о будущем своих детей. Но недолго радовался своим небольшим, но заслуженным успехам.
В феврале 2010 года в офис Мухаммада неожиданно ворвалась группа неизвестных, они жестоко избили предпринимателя и его напарника и унесли с собой 3800 долларов США и 5500 сомов. Мухаммад сразу же сообщил об инциденте в милицию, и следователь Ленинского РОВД Т.Мамбеталиев возбуждает по факту ограбления уголовное дело №1-10-206.
Постановление о возбуждении уголовного дела
На этом злоключения Мухаммада не закончились. В день, когда правоохранительные органы защищали Белый Дом (так в Кыргызстане называют здание, где работают правительство и парламент страны. – Прим. «Ферганы») от революционеров, трое неизвестных, угрожая пистолетом, похитили его, вывезли на джипе в горы, где истязали, требуя $50 тысяч для Камчы Кольбаева, а также пытались выяснить домашний адрес предпринимателя. Опасаясь за свою семью, Мухаммад не назвал адрес, отдав похитителям все, что было при нем, - $1700 и немногим более 800 сомов наличными, швейцарские наручные часы, золотое кольцо с бриллиантом, два телефона и пальто. Напоследок злоумышленники, ударив по голове избитого бизнесмена железной палкой, скрылись, оставив несчастного умирать. Сутки Мухаммад пролежал в бессознательном состоянии в горах. Наконец, случайные прохожие подобрали его и отвезли в больницу.
Мухаммад Аббас Махар после нападения
Очнулся Мухаммад в нейрохирургическом отделении больницы Бишкека спустя двое суток в тяжелом состоянии, у него были зафиксированы сотрясение головного мозга и множественные травмы. В процессе восстановления, которое длилось четыре года, и все еще страдая от последствий нападения, Мухаммад все же нашел в себе силы обратиться в правоохранительные органы. В октябре 2010 года следователь Ленинского РОВД города Бишкек Н.Айбашов возбудил уголовное дело №1-10-2282.
Постановление о возбуждении уголовного дела
Каково же было удивление Мухаммада, когда он узнал, что уголовное дело, открытое по факту его ограбления в феврале 2010 года, было приостановлено на следующий день после того, как его вывезли в горы и избили. Формулировка «в связи с не установлением лиц, подлежащих уголовной ответственности» лаконично красовалась посреди текста объемом всего на одну страницу. Возможно, правоохранители, опасаясь серьезных проверок после очередной революции, спешили «подчистить свои хвосты» и предстать перед новым начальством белыми и пушистыми. И им не было дела до того, что Мухаммад понес серьезный материальный ущерб, не говоря уже о потерянном здоровье и моральных страданиях, лишился своего бизнеса и доходов, живет в постоянном страхе за себя и свою семью.
Правды не добиться
Мухаммад не стал полагаться лишь на свои силы и нанял адвоката. Айнура Исакеева сразу обнаружила как минимум халатное отношение к делу своего подзащитного.
Адвокат установила, что с телефонов, принадлежавших Мухаммаду, злоумышленники два дня осуществляли звонки. Так как номера телефонов были зарегистрированы на Мухаммада, он смог получить распечатку звонков и передать адвокату. Но следователи ответили ей, что телефоны были найдены случайными людьми, которые и звонили по ним до тех пор, пока не был истрачен весь баланс. По причинам, известным лишь самой милиции, она не воспользовалась информацией, предоставленной потерпевшим.
Мухаммад составил фоторобот одного из подозреваемых. Более того, он уверен, что было немало очевидцев его похищения среди бела дня. Адвокат сообщила, что следователи не проводили никаких необходимых следственных мероприятий, включая опрос свидетелей и сбор вещественных доказательств. Вызывает серьезную озабоченность и тот факт, что вопреки праву на доступ к материалам следствия, адвокату предоставляют лишь некоторые выдержки, а не дают ей на ознакомление все дело, ссылаясь на тайну следствия.
Расследование обоих уголовных дел приостановлено
Мухаммад жаловался в различные инстанции на отсутствие какого-либо развития дел по его заявлениям – в Генеральную прокуратуру, МВД, Антикоррупционную службу ГКНБ (госкомитет национальной безопасности), обращался и к журналистам. Однако это лишь усугубило его положение. В отсутствие Мухаммада к нему домой приходили неизвестные лица и расспрашивали о нем, а сам предприниматель получал телефонные звонки с предупреждениями и угрозами.
4 июня 2015 года он дал пресс-конференцию, на которой публично попросил о помощи. После чего был вынужден несколько дней скрываться от преследовавших его людей. Лишь покинув со всей своей семьей Кыргызстан, он смог облегченно вздохнуть. Проблемы не оставили его, но угрозы прекратились - может, потому, что он перестал быть проблемой для тех, кто добивался его молчания, и головной болью для тех, к кому он обращался за помощью.
Заявление на имя генерального прокурора Кыргызстана
Рай для бизнеса? Не смешите!
Рейтинг «Ведение бизнеса», публикуемый ежегодно Всемирным банком, оценивает благоприятность ведения предпринимательской деятельности по нескольким критериям, основные среди которых - легкость создания и ведения предприятия, включая разрешительные системы, кредитные возможности, налогообложение, доступ к международной торговле и так далее.
Согласно рейтингу, Кыргызстан занимает 75-е место, динамика его позиций вполне стабильна. Однако важнейшим фактором является защита инвестиций, то есть свод законодательных актов, безоговорочно ставящих иностранные инвестиции в приоритет. Но в Кыргызстане закон применяется выборочно - в зависимости от «убедительности» сумм, вращающихся в судебной системе, и политической конъюнктуры.
Мухаммад задается справедливым вопросом: что же происходит со страной, правительство которой объявляет об улучшении инвестиционного климата, заверяет в «гарантиях безопасности инвестиций» в Кыргызстане, но личный пример убеждает Мухаммада в обратном. Что он делает не так? Почему его личный деловой успех вызывает отторжение у киргизских властей?
Основа для успешного привлечения бизнеса - верховенство права. Если такой воодушевленный предприниматель, как Мухаммад, не смог найти поддержку у правоохранительных органов, как будут чувствовать себя в Кыргызстане другие бизнесмены?
Прожив в Кыргызстане 15 лет, Мухаммад понял, что используемые в отношении этой страны эпитеты вроде «островок демократии», «общий дом» и тому подобные – это пузыри, лопающиеся при соприкосновении с реальностью, где успешно вести бизнесом могут только власти и приближенные к ним, где организованная преступность настолько срослась с правоохранительными органами, что не сразу понятно, с кем имеешь дело.
Правительство Кыргызстана любит, особенно перед выборами руководства страны, приукрашивать действительность, выдавая желаемое за реальность и все время тыча своих граждан, инвесторов и международное сообщество в Конституцию страны (которая меняется чаще, чем какой-нибудь подзаконный акт государственного агентства) и мнимую защиту основных прав и свобод, твердя как мантру, что, мол, мы лучше, чем остальные страны региона. На самом деле, как показывает практика, вести бизнес в Кыргызстане – далеко не безопасно.
Соб. инф.
Международное информационное агентство «Фергана»
http://www.fergananews.com/articles/9500
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