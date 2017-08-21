Православного священника судят за нарушение закона о религии

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Гость 21 Августа 2017 в 09:11:30
В поселке Мерке (Жамбылская область) 14 августа состоялось первое судебное заседание в отношении настоятеля Прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы Владимира Воронцова. По анонимному доносу его привлекают к административной ответственности за то, что он вместе с детьми из православного кружка выходного дня (воскресной школы) и несколькими родителями проводил молитвенные собрания в горах.
В течение десяти дней дети и их родители отдыхали в горах, а в походной палатке проводились собрания и молитвы. Но 2 августа в лагерь с проверкой вторглись представители местной администрации, полиция и сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ).
Первоначально священника в грубой форме обвиняли в экстремизме, незаконном удержании детей и контрабанде религиозной литературы. Оперативники пытались допросить детей. И только звонок заместителю главы областной администрации сбавил пыл силовиков и чиновников, и они ушли, позволив участникам лагеря продолжать отдых. Однако через два дня Воронцову привезли протокол об административном нарушении, а 6 августа он получил повестку в суд в качестве обвиняемого в том, что религиозные собрания проводились в ненадлежащих местах.
По закону о религиозной деятельности любые ритуалы могут проводиться лишь в специализированных местах для отправления культа. По этой причине религиозные меньшинства - протестанты, кришнаиты, отдельные мусульманские группы - систематически подвергаются штрафам или административным арестам, даже за совместное чтение Библии или молитв в жилых домах. Но до сих пор представители православия, считающегося одной из традиционных для Казахстана религий, не подвергались каким-либо преследованиям, связанным с религиозной деятельностью.
Как пишет сам Владимир Воронцов, 10 августа в областное управление по делам религий были вызваны православные священнослужители различных приходов: «Беседа проходила на повышенных тонах. Среди нас были уважаемые священники с седыми бородами, которые отозвались на приглашение чиновника, отложили свои важные дела и приехали в город Тараз издалека. Господин Омаров (руководитель управления) разговаривал с нами как с провинившимися подчинёнными. Управлением по делам религии не было предпринято никаких действий к урегулированию ситуации, к примирению».
В интервью Esquire.kz Воронцов высказал предположение, чем был вызван такой интерес к его персоне: «Им не нравится, что священник предпринимает активные действия, построил воскресную школу, а когда аким (глава администрации) хотел спилить старинные деревья, именно я не позволил этого сделать. Мы это стыдливо замалчиваем, но в Жамбылской области есть проблемы национализма».
Священнослужитель надеется, что у судей возобладает голос разума.
«Это дело вызвало болезненную реакцию у родителей детей и среди православной общественности. Многие возмущены и считают, что это притеснение по национальному и религиозному признаку. Я стараюсь объяснить людям, что это не так, просто закон неверно понят представителями власти. Пошел общественный резонанс, сегодня мне звонил генеральный консул Российской федерации, которому пожаловались наши прихожане. Я рассказал все как есть, он очень удивился и обещал со своей стороны оказать поддержку. Но я все же уповаю на законы своей страны. Я готовлюсь, консультируюсь с юристами, и 14 августа собираюсь до конца отстаивать свои права в суде», - сообщил Воронцов.
Официальной реакции Митрополичьего округа русской православной церкви в Казахстане по поводу инцидента с Владимиром Воронцовым нет. «Митрополит следит за ситуацией и поддерживает меня. Но пока официальных заявлений он не делал», - сообщил священник информагентству «Фергана».
Отреагировал Союз православных граждан, заявив о нарушении в отношении Воронцова «Закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях» и потребовав снять с него все обвинения, не соответствующие законодательству Казахстана.
http://www.fergananews.com/articles/9519
Комментарии, по рейтингу, по дате
Интересна причина запрета открытия воскресной школы. Живем как в сказке, чем дальше тем страшнее..
1. Акимы и прочие чиновники, к сожалению, иного тона, кроме отчитывания всех, кого они считают своими холопами, а таковыми они считают всех, не имеют
2. По-хорошему, да. Лучше бы, чтобы всякие воскресные школы и лагеря, вообще, не промывали детям мозги. Тут я согласен
3. Однако такие лагеря и выезды практически существуют. Много лет на постоянной основе действует на Машате баптистский лагерь, практикуют выезды на природу разные протестантские корейские секты. Поэтому не совсем понятно, что вдруг вызывал такую реакцию православный лагерь
4. Охотно верю в простую месть из-за конфликта вокруг деревьев. Желание вырубить все деревья в Казахстане - один из главных приоритетов новых хозяев жизни, увы
получил повестку в суд в качестве обвиняемого в том, что религиозные собрания проводились в ненадлежащих местах.
Конечно, не чего молится где попало.
Это же не НАМАЗХАНЫ расположенные ВЕЗДЕ где только можно. Вот были бы такие молебенные комнаты, то и молись себе на здоровье где вздумается. А в горах конечно, так нельзя.
А курить кальян и пить водку с пивом разрешает?
Ух, ты! А у меня дома баптистское издание Библии. Я, оказывается, экстремист!