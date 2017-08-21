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Закона.Нет
Православного священника судят за нарушение закона о религии
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Гость 21 Августа 2017 в 09:11:30
В Казахстане впервые судят священника православного прихода за нарушение закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».



В поселке Мерке (Жамбылская область) 14 августа состоялось первое судебное заседание в отношении настоятеля Прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы Владимира Воронцова. По анонимному доносу его привлекают к административной ответственности за то, что он вместе с детьми из православного кружка выходного дня (воскресной школы) и несколькими родителями проводил молитвенные собрания в горах.

В течение десяти дней дети и их родители отдыхали в горах, а в походной палатке проводились собрания и молитвы. Но 2 августа в лагерь с проверкой вторглись представители местной администрации, полиция и сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ).



Первоначально священника в грубой форме обвиняли в экстремизме, незаконном удержании детей и контрабанде религиозной литературы. Оперативники пытались допросить детей. И только звонок заместителю главы областной администрации сбавил пыл силовиков и чиновников, и они ушли, позволив участникам лагеря продолжать отдых. Однако через два дня Воронцову привезли протокол об административном нарушении, а 6 августа он получил повестку в суд в качестве обвиняемого в том, что религиозные собрания проводились в ненадлежащих местах.

По закону о религиозной деятельности любые ритуалы могут проводиться лишь в специализированных местах для отправления культа. По этой причине религиозные меньшинства - протестанты, кришнаиты, отдельные мусульманские группы - систематически подвергаются штрафам или административным арестам, даже за совместное чтение Библии или молитв в жилых домах. Но до сих пор представители православия, считающегося одной из традиционных для Казахстана религий, не подвергались каким-либо преследованиям, связанным с религиозной деятельностью.

Как пишет сам Владимир Воронцов, 10 августа в областное управление по делам религий были вызваны православные священнослужители различных приходов: «Беседа проходила на повышенных тонах. Среди нас были уважаемые священники с седыми бородами, которые отозвались на приглашение чиновника, отложили свои важные дела и приехали в город Тараз издалека. Господин Омаров (руководитель управления) разговаривал с нами как с провинившимися подчинёнными. Управлением по делам религии не было предпринято никаких действий к урегулированию ситуации, к примирению».

В интервью Esquire.kz Воронцов высказал предположение, чем был вызван такой интерес к его персоне: «Им не нравится, что священник предпринимает активные действия, построил воскресную школу, а когда аким (глава администрации) хотел спилить старинные деревья, именно я не позволил этого сделать. Мы это стыдливо замалчиваем, но в Жамбылской области есть проблемы национализма».

Священнослужитель надеется, что у судей возобладает голос разума.

«Это дело вызвало болезненную реакцию у родителей детей и среди православной общественности. Многие возмущены и считают, что это притеснение по национальному и религиозному признаку. Я стараюсь объяснить людям, что это не так, просто закон неверно понят представителями власти. Пошел общественный резонанс, сегодня мне звонил генеральный консул Российской федерации, которому пожаловались наши прихожане. Я рассказал все как есть, он очень удивился и обещал со своей стороны оказать поддержку. Но я все же уповаю на законы своей страны. Я готовлюсь, консультируюсь с юристами, и 14 августа собираюсь до конца отстаивать свои права в суде», - сообщил Воронцов.

Официальной реакции Митрополичьего округа русской православной церкви в Казахстане по поводу инцидента с Владимиром Воронцовым нет. «Митрополит следит за ситуацией и поддерживает меня. Но пока официальных заявлений он не делал», - сообщил священник информагентству «Фергана».

Отреагировал Союз православных граждан, заявив о нарушении в отношении Воронцова «Закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях» и потребовав снять с него все обвинения, не соответствующие законодательству Казахстана.

http://www.fergananews.com/articles/9519
Комментарии, по рейтингу, по дате
  WauTaH 21.08.2017 в 09:29:57   # 625810
По хорошему, всех этих деятелей от религии надо сажать за то, что детям мозги промывают. И не важно что за религия, все они одинаковы.
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  инкогнито 21.08.2017 в 09:44:07   # 625816
По фото обычный отдых, счастливые дети.
Интересна причина запрета открытия воскресной школы. Живем как в сказке, чем дальше тем страшнее..

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  Софруджу 21.08.2017 в 09:46:34   # 625818
Тут не так всё однозначно и много нюансов
1. Акимы и прочие чиновники, к сожалению, иного тона, кроме отчитывания всех, кого они считают своими холопами, а таковыми они считают всех, не имеют
2. По-хорошему, да. Лучше бы, чтобы всякие воскресные школы и лагеря, вообще, не промывали детям мозги. Тут я согласен
3. Однако такие лагеря и выезды практически существуют. Много лет на постоянной основе действует на Машате баптистский лагерь, практикуют выезды на природу разные протестантские корейские секты. Поэтому не совсем понятно, что вдруг вызывал такую реакцию православный лагерь
4. Охотно верю в простую месть из-за конфликта вокруг деревьев. Желание вырубить все деревья в Казахстане - один из главных приоритетов новых хозяев жизни, увы
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  Dior 21.08.2017 в 09:48:10   # 625819
Quote:
получил повестку в суд в качестве обвиняемого в том, что религиозные собрания проводились в ненадлежащих местах.

Конечно, не чего молится где попало.
Это же не НАМАЗХАНЫ расположенные ВЕЗДЕ где только можно. Вот были бы такие молебенные комнаты, то и молись себе на здоровье где вздумается. А в горах конечно, так нельзя.
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  AWP 21.08.2017 в 10:02:57   # 625826
Значит Библию читать совместно запрещает закон.
А курить кальян и пить водку с пивом разрешает?
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  Pole13 21.08.2017 в 10:16:55   # 625833
Во первых, видео или аудиозапись молитвенных собраний где? Может они перед едой молились? Это первый вопрос КНБ. Во вторых поп зря начал истерику что его притесняют по национальному и религиозному признаку, политики всегда пожертвует верующими. Ну и третьих что православные хотели, сейчас в России православная церковь творит что хочет, притесняет неугодных ей, совсем недавно была новость,что Библии не получившие одобрение православной церкви являются экстремисткими, и за их чтение можно "присесть".
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  Софруджу 21.08.2017 в 10:21:03   # 625834
Библии не получившие одобрение православной церкви являются экстремисткими, и за их чтение можно "присесть".
Ух, ты! А у меня дома баптистское издание Библии. Я, оказывается, экстремист!
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