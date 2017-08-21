В Хабаровске в уличной драке убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

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danilov 21 Августа 2017 в 09:51:38
По данным полиции, драка между двумя мужчинами произошла в семь часов утра (00:00 мск) у кафе "Галерея" в центре Хабаровска.
Знакомые погибшего пауэрлифтера утверждают, что один из отдыхавших в кафе молодых людей провоцировал Драчева на конфликт, на что тот предложил разобраться на "трезвую голову" на ринге, однако его оппонента это не устроило. Мужчины проследовали на улицу, началась драка.
Сама драка попала на камеру видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как неизвестный наносит Драчеву удар ногой в голову. Через некоторое время спортсмен падает, пытается подняться, однако нападавший продолжает наносить удары.
Администратор кафе "Галерея" позднее сообщила, что охранник заведения видел, как мужчины дерутся, но вмешиваться не стал.
"Человек вышел узнать, что за ситуация произошла, и ему сказали не лезть, потому что это была драка один на один", — сказала женщина в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Как отмечают местные СМИ, сотрудники охраны вмешались после того, как соперник начал добивать Драчева в голову. Спортсмена увезли на скорой в краевую клиническую больницу № 2, однако врачам не удалось спасти его жизнь. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
В региональном управлении СК сообщили, что второй участник драки скрылся с места преступления, но следователям удалось установить его личность. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски обвиняемого, просматриваются все записи с камер видеонаблюдения, ориентировки на мужчину переданы постам ДПС, патрульным экипажам, в гостиницы, хостелы и во все транспортные узлы.
Андрей Драчев обладает титулами чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. Тридцатидвухлетний спортсмен выступал в категории до 120 килограммов. Завершив карьеру в этом виде спорта, Драчев занялся бодибилдингом.
В Организации пауэрлифтинга России отметили, что у Драчева были хорошие перспективы в профессиональном спорте.
"Смерть любого человека, а особенно молодого парня в самом расцвете сил — всегда трагедия, — сказал по телефону Устинов. — Независимо от того, спортсмен он, чемпион мира или обычный парень. Прежде всего это трагедия для всех нас, для нашей страны, когда погибают молодые люди, это всегда горе. Ему бы еще жить и жить. Андрей совсем недавно перешел в нашу профессиональную организацию из любительской, набирал обороты", — заявил агентству Р-Спорт глава организации Юрий Устинов.
https://ria.ru/incidents/20170820/1500719590.html
В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве
21 августа, AmurMedia. Около полутора часов назад подозреваемый в убийстве чемпиона мира и и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, произошедшего в Хабаровске, был задержан, сообщил ИА AmurMedia источник в правоохранительных органах.
Как сообщил информированный источник, сразу после задержания, адвокаты подозреваемого начали активную деятельность по переквалификации вменяемой статьи на более легкую. Как ранее сообщало информагентство, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Для установления местонахождения подозреваемого в нанесении смертельных травм УМВД России по городу Хабаровску отрабатывались места его возможного появления и круг знакомых, под контроль взяты транспортные узлы города Хабаровска, по ориентировкам работали наружные наряды полиции.
По некоторым данным, убийца — уроженец города Амурска Аллахверанов Анар Алияр Оглы 1992 года рождения. Судя по странице мужчины в соцсети, он увлекается боксом и смешанными единоборствами.
http://amurmedia.ru/news/615360/
Драчев и его предполагаемый убийца когда-то ходили в одну спортшколу в Хабаровске — тренер
Как ни трагично, но это была обычная уличная драка и не надо нагнетать, сообщил корр. ИА AmurMedia Владимир Мулин, заслуженный тренер России, работавший с Андреем Драчевым.
— Мы, конечно, шокированы известием о гибели Андрея. Я был его тренером 7 лет назад, потом он получил травмы, закончил тренировки и перешел в бодибилдинг, хотя был перспективным спортсменом. Андрей был нормальным пацаном, спокойным и безобидным, ходил на занятия регулярно, не пропускал, — рассказал Владимир Мулин.
Трагическая подробность, но когда-то оба, и Андрей Драчев, и его предполагаемый убийца, ходили в одну школу вольной борьбы и, может быть, даже были знакомы.
— Мы знали, что одного, что другого давно, — говорит Владимир Мулин. — Можно много говорить о безопасности, но ведь показательно, что никто не вмешался. Если не нагнетать, то мне вообще не кажется, что здесь была какая-то криминальная подоплека. Два пьяных человека повздорили, и произошла обыкновенная уличная драка. Просто один человек был подготовленный, а второй — нет. Но, конечно, дико, что один другого лежащего бил. Почему Андрей один вышел, почему он вообще в 06.30 находился в ночном клубе, тем более он готовился на чемпионат России по бодибилдингу? У второго парня тоже жизнь сломана: до 18 лет ему "светит" по статье.
http://amurmedia.ru/news/615440/
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Nightwalker 21.08.2017 в 09:58:47 # 625825