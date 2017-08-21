Двое граждан Сирии с поддельными документами задержаны в Астане

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danilov 21 Августа 2017 в 12:53:28
Сотрудниками пограничной службы КНБ РК задержаны двое граждан Сирии, которые пытались выехать в Великобританию по документам граждан Болгарии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Наряд отдела пограничного контроля "Астана" на рейсе Астана - Лондон выявил двух граждан Сирии, предъявивших на проверку паспорта граждан Болгарии. Документы были с частичной подделкой - путем замены листа с установочными данными. Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни", - сообщили в ПС КНБ РК.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.
https://tengrinews.kz/events/dvoe-grajdan-sirii-poddelnyimi-dokumentami-zaderjanyi-astane-324733/
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Цитата: Софруджу от 21.08.2017 13:35:17Возможно есть женщина с одинаковыми Ф.И.О. У той особы могут быть проблемы с законом, банками и т.д. У моей супруги похожая история. Как то даже пришлось доказывать что она собственник квартиры. Два месяца беготни, архивы, юстиция. Даже при трудоустройстве справку об отсутствии судимости, ждём 3 дня. (По ЭЦП). ИИН иином, а другие данные роль играют. Это несовершенство наших баз данных, постоянно какие то ошибки, нестыковки.
Вопрос титусянам. По случаю. Выезжали на Иссык-Куль компанией. К одной нашей подружайке прицепились, как её девичья фамилия. При том, что фамилия у неё одна-единственная в жизни, первая и последняя, и никакой другой фамилии никогда не было. Правда, пропустили. А недавно она пожаловалась, что история повторилась при выезде в Узбекистан. И уже потребовали предъявить ещё какой-нибудь документ, кроме паспорта. У неё есть опасение, что однажды и вообще не пропустят. Я ничего по этому поводу не мог подсказать. Кто-нибудь знает, что это может значить, и как ликвидировать эту проблему
Вопрос титусянам. По случаю. Выезжали на Иссык-Куль компанией. К одной нашей подружайке прицепились, как её девичья фамилия. При том, что фамилия у неё одна-единственная в жизни, первая и последняя, и никакой другой фамилии никогда не было. Правда, пропустили. А недавно она пожаловалась, что история повторилась при выезде в Узбекистан. И уже потребовали предъявить ещё какой-нибудь документ, кроме паспорта. У неё есть опасение, что однажды и вообще не пропустят. Я ничего по этому поводу не мог подсказать. Кто-нибудь знает, что это может значить, и как ликвидировать эту проблему