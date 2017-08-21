Двое граждан Сирии с поддельными документами задержаны в Астане

Вопрос титусянам. По случаю. Выезжали на Иссык-Куль компанией. К одной нашей подружайке прицепились, как её девичья фамилия. При том, что фамилия у неё одна-единственная в жизни, первая и последняя, и никакой другой фамилии никогда не было. Правда, пропустили. А недавно она пожаловалась, что история повторилась при выезде в Узбекистан. И уже потребовали предъявить ещё какой-нибудь документ, кроме паспорта. У неё есть опасение, что однажды и вообще не пропустят. Я ничего по этому поводу не мог подсказать. Кто-нибудь знает, что это может значить, и как ликвидировать эту проблему