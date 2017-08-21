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Закона.Нет
В Темиртау наказали полицейского, вытолкавшего из магазина покупателя
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Гость 21 Августа 2017 в 21:45:01
АСТАНА, 21 авг — Sputnik. Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил, что полицейский, вытолкавший покупателя из супермаркета в Темиртау, чтобы тот перепарковал свой автомобиль, наказан.

Пользователь сети Жан Ботанов написал обращение в блог главного полицейского страны на портале eGov.kz, попросив прокомментировать видео с полицейским из Темиртау, который, применяя силу, вывел мужчину из магазина для перепарковки автомобиля.

"Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности", — ответил глава МВД в своем блоге.

Сам полицейский, выталкивающий посетителя из супермаркета, объяснял свои действия тем, что "приехало охраняемое лицо" и мужчине необходимо перепарковать свой автомобиль.

Видео было опубликовано 28 июля, в этот же день Темиртау посетил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, он провел совещание по развитию моногородов.
Позже в ДВД Карагандинской области обещали разобраться с ситуацией.

https://ru.sputniknews.kz/regions/20170821/3043479/v-temirtau-nakazali-policejskogo-vytolkavshego-iz-magazina-pokupatelya.html

Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 21.08.2017 в 22:40:29   # 626025
Баляхоры люто ликуют ))) Пожурили-таки ))
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