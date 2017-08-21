В Темиртау наказали полицейского, вытолкавшего из магазина покупателя

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Гость 21 Августа 2017 в 21:45:01
Пользователь сети Жан Ботанов написал обращение в блог главного полицейского страны на портале eGov.kz, попросив прокомментировать видео с полицейским из Темиртау, который, применяя силу, вывел мужчину из магазина для перепарковки автомобиля.
"Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности", — ответил глава МВД в своем блоге.
Сам полицейский, выталкивающий посетителя из супермаркета, объяснял свои действия тем, что "приехало охраняемое лицо" и мужчине необходимо перепарковать свой автомобиль.
Видео было опубликовано 28 июля, в этот же день Темиртау посетил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, он провел совещание по развитию моногородов.
Позже в ДВД Карагандинской области обещали разобраться с ситуацией.
https://ru.sputniknews.kz/regions/20170821/3043479/v-temirtau-nakazali-policejskogo-vytolkavshego-iz-magazina-pokupatelya.html