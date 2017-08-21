Водители фур заблокировали дорогу на границе России и Казахстана

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Гость 21 Августа 2017 в 18:46:05
На российской стороне границы скопилось 236 фур. Промежуток между границами был забит фурами в сторону Казахстана.
«В воскресенье у водителей фур начали сдавать нервы и они по рации начали призывать друг друга полностью блокировать трассу на промежутке между границами. Движение встало полностью в оба направления", - рассказал один из очевидцев Владимир.
«Когда построят нормальный, большой, современный пропускной пункт? Когда наконец сделают широкие 6-ти полосные подъезды к КПП и на промежутке между границами?», - вопрошают водители фур.
Однако, по словам Инсара Ива, огромные очереди на погранзаставе «Сырым» практически всегда.
«Пропускная способность пункта приема маленькая – одна колонна автомобилей выезжает из Казахстана и одна колонна — из России. Российский пропускной пункт «Маштаково» обслуживает гораздо больше человек – шесть полос в одну сторону и шесть в другую. Поэтому нейтральная территория вся забита машинами», - говорит он.
По словам другого водителя-дальнобойщика Андрея Варченко, который ездит каждые две недели через пункт «Сырым», ситуация, когда пограничные службы не успевают проверять машины, длится уже четыре месяца.
Начальник пропускного пункта неофициально сообщил СМИ, что вся проблема в том, что инфраструктура пропускного пункта не позволяет пропускать сразу много машин. По его мнению, еще одна причина очереди – экономность водителей.
Почти все большегрузы едут в Москву, а дороги России платные (речь идет о системе платных дорог «Платон», где оплата с одной фуры составляет 1,5 рубля за километр – прим.ред). Поэтому водители с целью экономии проезжают в Казахстане максимальный отрезок пути и въезжают в Россию через погранзаставу «Сырым».
http://www.uralskweek.kz/
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