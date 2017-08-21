В Алматы уволили полицейского, не отреагировавшего на драку

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danilov 21 Августа 2017 в 22:25:36
"По результатам дисциплинарной комиссии сотрудник был уволен из органов внутренних дел за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, бездействие и дискредитацию правоохранительных органов. А по факту самой драки УВД Наурзыбайского района проводит досудебное расследование по статье 293 УК РК по факту "Хулиганство", – сообщила руководитель пресс-службы ДВД Салтанат Азирбек.
Она также добавила, что равнодушным во время этого инцидента оказался не только полицейский: никто из многочисленных очевидцев полицию не вызвал.
Двое молодых людей подрались прямо на оживлённом участке улицы возле регулировщика движения. Видео с потасовкой появилось на популярной странице eap_kz в Instagram.
Судя по кадрам, запечатлённым очевидцами, двое парней решили выяснить отношения перед стражем порядка, причём они бегали вокруг него, хватали его за руки, пытаясь уклониться от ударов. Фактически использовали его как укрытие. В какой-то момент один из участников драки упал и получил несколько ударов. Только тогда полицейский отреагировал на инцидент: регулировщик свистнул, сделал устное замечание и движением руки попросил нарушителей покинуть оживлённый участок улицы.
Впрочем, нарушители проигнорировали замечания полицейского и продолжили выяснять свои отношения на том же участке. Один из участников конфликта, судя по видео, старался убежать от своего обидчика. Полицейский так и не вмешался в происходившее.
https://informburo.kz/novosti/v-almaty-uvolili-policeyskogo-ne-otreagirovavshego-na-draku-posredi-dorogi.html