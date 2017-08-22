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Закона.Нет
Казахстанцев будут наказывать за религиозный брак без регистрации
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Гость 22 Августа 2017 в 16:05:44
Казахстанцы, заключившие брак по религиозным обрядам без официальной регистрации, могут быть подвергнуты наказанию. Такие поправки планируется ввести в новом законопроекте. Об этом сообщил министр по делам религий и гражданского общества страны Нурлан Ермекбаев, передает Sputnik Казахстан.

По его словам, проект поправок по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений планируется внести в мажилис примерно в октябре, принятие закона в мажилисе ожидается в ноябре или декабре.

Среди основных направлений законопроекта можно отметить регулирование порядка заключения брака.

"Сейчас иногда брак заключается только по религиозным обрядам, без регистрации в органах ЗАГСа, это по закону не допускается.

Чтобы воспрепятствовать этому, планируется внесение дополнений в законодательство, то есть может усилить ответственность для тех, кто заключает браки по религиозным обрядам, не регистрируя их в органах госрегистрации", — сказал Ермекбаев журналистам.

Среди других направлений законопроекта — регулирование порядка получения религиозного образования за рубежом, определение понятия религиозного радикализма, понятия деструктивного идеологического или религиозного течения, определение понятия внешних атрибутов этих деструктивных течений.

Также в законопроекте будет регулироваться вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, распространение деструктивных идеологических и религиозных течений.

Ранее в ведомстве сообщили, что поправки предусматривают пункт о запрете некоторых видов одежды. Планируется запретить ношение в общественных местах предметов религиозной одежды, препятствующих распознаванию лица.

"Речь идет о внешних признаках деструктивных идеологических и религиозных течений. Это может быть фашистская свастика, например, это могут быть атрибуты каких-то националистических, расистских организаций", — пояснил министр.

Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 22.08.2017 в 16:09:59   # 626252
помнится мне, что в мечетях даже "справки" выдавали, типа, брак зарегистрирован.
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  Nightwalker 22.08.2017 в 16:22:39   # 626258
А потом мы пошли в ЗАГС и поставили государство в известность о том, что спим вместе! )))
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  Manitu 22.08.2017 в 17:17:16   # 626285
Так всегда же было так. Без справки из загса обряды ни в мечетях ни в церквях не проводили. Или где то по другому?
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