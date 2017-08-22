Казахстанцев будут наказывать за религиозный брак без регистрации

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Гость 22 Августа 2017 в 16:05:44
По его словам, проект поправок по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений планируется внести в мажилис примерно в октябре, принятие закона в мажилисе ожидается в ноябре или декабре.
Среди основных направлений законопроекта можно отметить регулирование порядка заключения брака.
"Сейчас иногда брак заключается только по религиозным обрядам, без регистрации в органах ЗАГСа, это по закону не допускается.
Чтобы воспрепятствовать этому, планируется внесение дополнений в законодательство, то есть может усилить ответственность для тех, кто заключает браки по религиозным обрядам, не регистрируя их в органах госрегистрации", — сказал Ермекбаев журналистам.
Среди других направлений законопроекта — регулирование порядка получения религиозного образования за рубежом, определение понятия религиозного радикализма, понятия деструктивного идеологического или религиозного течения, определение понятия внешних атрибутов этих деструктивных течений.
Также в законопроекте будет регулироваться вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, распространение деструктивных идеологических и религиозных течений.
Ранее в ведомстве сообщили, что поправки предусматривают пункт о запрете некоторых видов одежды. Планируется запретить ношение в общественных местах предметов религиозной одежды, препятствующих распознаванию лица.
"Речь идет о внешних признаках деструктивных идеологических и религиозных течений. Это может быть фашистская свастика, например, это могут быть атрибуты каких-то националистических, расистских организаций", — пояснил министр.
Sputnik Казахстан
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Nightwalker 22.08.2017 в 16:22:39 # 626258