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Павлодарцу с рассеченной топором головой не оказали помощь в больницах
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Гость 22 Августа 2017 в 16:06:27
Житель Павлодара рассказал, как пришел в медучреждение с рассеченной топором головой, однако врачи не оказали ему помощи.

Подробности инцидента, произошедшего, по его словам, несколько дней назад, он описал в Instagram.

«С крыши частного дома упал топор мне на голову, рассек голову, было много крови. Меня уговорили съездить в травмпункт, кружилась голова, но все же я сел в машину и поехал в больницу на Шедрина. Минут 20 я кружил вокруг больницы в поисках нужной двери, за это время можно было бы скончаться несколько раз», – написал мужчина.

По словам Виталия Савичкина, когда он все-таки нашел травмпункт, ему сказали, что это неприемный день, и посоветовали "ехать в первую городскую".

«Это вместо того чтобы оказать первую помощь. Но и это еще не все. Я все-таки поехал в первую, зашел в главный вход, спросил травпункт, и меня снова отправили кружить вокруг больницы.

Минут через 20 я нашел нужную дверь, нашел кабинет травпункта, объяснил, что мне топор голову пробил и нужно оказать медпомощь, но там, оказывается, принимают только с переломами. Отправили к нейрохирургу, я подошел к окошку узнать, как мне к нему попасть, на что мне ответили: «Встаньте в очередь», – добавил павлодарец.

По его словам, он попытался объяснить, что у него голова пробита, но его никто не слушал.

«Я просто психанул и уехал домой, вот так у нас обслуживают население. К счастью, жить вроде буду, получил сотрясение, голову промыли дома, обработали, а кожа сама заживет, но больше в больницу не поеду», – резюмировал Виталий.

В управ­лении здравоохранения подтвердили, что мужчина обращался за помощью в областн­ую больницу, пишет Tengrinews.kz.

В приемном отделении его принял дежу­рный медбрат.

«Со слов медработни­ка Н. Кажегулова, му­жчина приехал в боль­ницу на собственном транспорте, при осмо­тре он был в сознани­и, адекватен, имелась ушибленная рана го­ловы без признаков кровотечения. Учитывая позднее обращение, медработником был допущен ряд ошибок. Не был приглашен тр­авматолог для осмотра пациента, не налож­ена асептическая пов­язка, не зарегистрир­ованы персональные данные в журнале обра­щений пациентов», - прокомментировали в управлении здравоохр­анения.

За допущенные оши­бки медработнику об­ъявлен выговор, а с медперсоналом проведен инструкт­аж о правилах приема пациентов.

Между тем в горболь­нице №1, куда, по словам пав­лодарца, он также об­ращался, заявили, что такого пациента не регистрировали.

https://www.instagram.com/p/BX2ad1dhpDY/?taken-by=witos221082
https://www.nur.kz/1594721-pavlodarcu-s-rassechennoy-toporom-gol.html
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  332-712 22.08.2017 в 16:07:41   # 626250
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  Пермяк 22.08.2017 в 16:24:06   # 626259
Точно такая же ситуация со мной приключилась в Барнауле. Хотя осмотр все же состоялся, могу сказать что всё было примерно так же, минут сорок в очереди, рубашка в крови хоть отжимай и никому нет дела, потому что такого рода травмы осматривает только хиррург, а его нет, он где то на обходе (пришёл с выхлопом, весёленький) обрил центр головы аля Ленин хотя можно было всего сантиметра 4 повдоль и по сантиметру с краёв раны, обработал, ушил и выпнул.

Делаю вывод что медработники стали одинаковые везде, тупо ветеринары.
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  КЕДЫ 22.08.2017 в 16:27:35   # 626261
в любой больнице Самары пока не заплатите хрен кто подойдет хоть умирайте. Увы такая сейчас медицина.
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  Manitu 22.08.2017 в 16:52:41   # 626269
В кабинет хирурга вползает мужик с отвёрткой в ноге
- Доктор помогите, у меня тут вот, отвёртка в ноге
-Я только до 5 работаю. Мой рабочий день окончен.
-А как же я. У меня же отвёртка в ноге.
Хирург выдернул отвёртку из ноги, воткнул в глаз.
- Идите к окулисту. Он до 6 работает
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  Skype 22.08.2017 в 17:00:04   # 626272
врачи только к депутатам как к людям относятся и чем выше должность тем длиннее язык облизывающий больного
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