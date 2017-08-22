Павлодарцу с рассеченной топором головой не оказали помощь в больницах

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Гость 22 Августа 2017 в 16:06:27
Подробности инцидента, произошедшего, по его словам, несколько дней назад, он описал в Instagram.
«С крыши частного дома упал топор мне на голову, рассек голову, было много крови. Меня уговорили съездить в травмпункт, кружилась голова, но все же я сел в машину и поехал в больницу на Шедрина. Минут 20 я кружил вокруг больницы в поисках нужной двери, за это время можно было бы скончаться несколько раз», – написал мужчина.
По словам Виталия Савичкина, когда он все-таки нашел травмпункт, ему сказали, что это неприемный день, и посоветовали "ехать в первую городскую".
«Это вместо того чтобы оказать первую помощь. Но и это еще не все. Я все-таки поехал в первую, зашел в главный вход, спросил травпункт, и меня снова отправили кружить вокруг больницы.
Минут через 20 я нашел нужную дверь, нашел кабинет травпункта, объяснил, что мне топор голову пробил и нужно оказать медпомощь, но там, оказывается, принимают только с переломами. Отправили к нейрохирургу, я подошел к окошку узнать, как мне к нему попасть, на что мне ответили: «Встаньте в очередь», – добавил павлодарец.
По его словам, он попытался объяснить, что у него голова пробита, но его никто не слушал.
«Я просто психанул и уехал домой, вот так у нас обслуживают население. К счастью, жить вроде буду, получил сотрясение, голову промыли дома, обработали, а кожа сама заживет, но больше в больницу не поеду», – резюмировал Виталий.
В управлении здравоохранения подтвердили, что мужчина обращался за помощью в областную больницу, пишет Tengrinews.kz.
В приемном отделении его принял дежурный медбрат.
«Со слов медработника Н. Кажегулова, мужчина приехал в больницу на собственном транспорте, при осмотре он был в сознании, адекватен, имелась ушибленная рана головы без признаков кровотечения. Учитывая позднее обращение, медработником был допущен ряд ошибок. Не был приглашен травматолог для осмотра пациента, не наложена асептическая повязка, не зарегистрированы персональные данные в журнале обращений пациентов», - прокомментировали в управлении здравоохранения.
За допущенные ошибки медработнику объявлен выговор, а с медперсоналом проведен инструктаж о правилах приема пациентов.
Между тем в горбольнице №1, куда, по словам павлодарца, он также обращался, заявили, что такого пациента не регистрировали.
https://www.instagram.com/p/BX2ad1dhpDY/?taken-by=witos221082
https://www.nur.kz/1594721-pavlodarcu-s-rassechennoy-toporom-gol.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Делаю вывод что медработники стали одинаковые везде, тупо ветеринары.
- Доктор помогите, у меня тут вот, отвёртка в ноге
-Я только до 5 работаю. Мой рабочий день окончен.
-А как же я. У меня же отвёртка в ноге.
Хирург выдернул отвёртку из ноги, воткнул в глаз.
- Идите к окулисту. Он до 6 работает