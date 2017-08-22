"Зарплата в конвертах": чем грозит казахстанцам неофициальный доход

Очень полезная информация. Я теперь тоже хочу зарплату в конверте.

то возникнут вопросы относительно источника вашего дохода.



Тулешев пол города скупил вопросов не возникало

Quote: Таким образом работодатель уклоняется от уплаты налогов, пенсионных и социальных отчислений.



Как сказал Петр Своик в своем интервью - Относитесь к пенсионным и социальным взносам, как к благотворительности. Как было с ФОМСом, как было с Пенсионными деньгами, которые якобы "менеджеры" вывели в Азейбаржан (какие ушлые менеджеры). Нахуй такое государство, в котором не работают ни налоги, ни отчисления на благо меня, как гражданина. Нахуй мне такое государство, которое ставит граждан в такие условия, в которых они не живут - а выживают. Нахуй мне такое государство, в котором закон работает избирательно - один сбил человека по неосторожности, и посадили его на 3 года, а другой убил пятерых, будучи пьяным за рулем - но избежал наказания, потому что папа у него Экспо рулит. Воровская власть - идите нахуй со своими рекомендациями.

лучше у чиновников всех мастей спросите, от куда у них средства на столь великолепную жизнь, как слуги народа получая от 50 до 200 тысяч тенге зарплату умудряются жить в катеджах в несколько этажей, ездить на люксовом авто топовой модели.

Quote: Поэтому, прежде чем согласиться получать заработную плату «в конвертах», следует подумать, чем это может обернуться в будущем.



Знатоки блеать. Можно подумать, выбор рабочих мест просто огромен. Обычно альтернатива такая: или в конверте, или никак.

Quote: Кроме того, возможность улучшения жилищных условий у такой категории работников невелика.



Кроме того, возможность заменить смертную казнь ипотекой с грабительскими процентами (реальной ставкой по ипотеке, а не рекламной) в 16-20% у сотрудников, получающих зарлату в конверте невелика. Так это же хорошо!!!

Quote: В противном случае прирост пенсионного капитала идет гораздо медленнее.

Классная афера была провернута нашим правителем и его прихлебателями - создать ЕНПФ (государственный), забрать бабло у частных ПФ, слить бабло в "никуда" , свалив всю вину на "менежеров".