Антикоррупционщики недовольны работой частных судоисполнителей

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danilov 22 Августа 2017 в 17:01:44
Шпекбаев отметил, что в отдельных случаях искусственно создаются условия для коррупции.
"Только в 2016 году на исполнение судоисполнителям поступило свыше 60 тыс. постановлений о взыскании штрафов. Однако установлено, что большая часть штрафов уже была оплачена – это говорит об отсутствии должного контроля. Наиболее ярким способом незаконных действий судебного исполнителя является инструмент ареста имущества. При этом стоимость арестованного имущества может в разы превышать сумму самого взыскания", - подчеркнул он.
В качестве примера Шпекбаев привел случай из Актюбинской области, когда частный судебный исполнитель наложил арест на все имущество индивидуального предпринимателя Бакишевой на общую сумму свыше 28 млн тенге, тогда как размер взыскания составлял всего 263 тыс. тенге.
Он отметил, что низкий показатель взыскаемости штрафов зафиксирован в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.
"Возвращено 34 исполнительных листа на сумму 122 млн тенге – это в первую очередь связано с тем, что у должника отсутствует имущество или доходы, на которые может быть обращено взыскание. Не исключено, что за этим может стоять сговор с должником на основе простых правил – успеть продать, передарить или переоформить. Либо самое простое и часто используемое основание для возврата – "меры оказались безрезультатными", - добавил замглавы Агентства.
Между тем заместитель председателя НПП "Атамекен" Рустам Журсунов также высказал подозрение о коррупционных схемах между госорганами и частными судоисполнителями.
"Госорган выписывает адмштраф, месяц бездействует, передает дела частным судебным исполнителям, те накручивают до 25% исполнительных санкций, перекрывают счета и применяют иные меры воздействия. Возникает вопрос: получается, это какая-то схема?" - спросил Журсунов.
Он предложил самим госорганам усилить работу по выявлению и реализации в уплате данных штрафов.
"При этом необходимо в целом рассматривать целесообразность передачи взыскания адмштрафов частным судебным исполнителям. По-моему, госаппарат имеет все возможности для взыскания адмштрафов", - отметил представитель НПП.
На сегодня в Казахстане количество частных судебных исполнителей - 1532, а государственных - 813. В целом количество государственных судебных исполнителей сократилось на 35%, с 1237 в 2010 году до 813 в 2017 году.
https://lsm.kz/shpekbaev-nazval-korrupcionnye-shemy-chastnyh-sudoispolnitelej?_utl_t=fb
Комментарии, по рейтингу, по дате
Половина штрафов будет оплачена вовремя при своевременном информировании. Им лень письмо отправить или позвонить, а виноватым остается гражданин.
едридмадрид 22.08.2017 в 17:30:11 # 626292
Цитата: Hairless от 22.08.2017 17:28:13
На мой взгляд, ЧСИ в принципе не должно существовать. У них прямая заинтересованность не взыскать штраф (т.е. обеспечить неотвратимость наказания), а раздуть его до совершенно идиотских величин. Фактически получается, что частные лица устанавливают свои размеры наказания для нарушителей.
На мой взгляд, ЧСИ в принципе не должно существовать. У них прямая заинтересованность не взыскать штраф (т.е. обеспечить неотвратимость наказания), а раздуть его до совершенно идиотских величин. Фактически получается, что частные лица устанавливают свои размеры наказания для нарушителей.
сам хоть понял , какую херню с точки зрения закона написал