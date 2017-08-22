Антикоррупционщики недовольны работой частных судоисполнителей

На мой взгляд, ЧСИ в принципе не должно существовать. У них прямая заинтересованность не взыскать штраф (т.е. обеспечить неотвратимость наказания), а раздуть его до совершенно идиотских величин. Фактически получается, что частные лица устанавливают свои размеры наказания для нарушителей.