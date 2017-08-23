5 миллионов тенге выплатит Kaspi Bank за информацию о талгарских грабителях

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danilov 23 Августа 2017 в 16:30:00
"Kaspi Bank выплатит 5 000 000 тенге за важную информацию, которая позволит задержать преступников, совершивших 22 августа разбойное нападение на отделение банка в городе Талгар. Эту информацию можно сообщить Службе безопасности банка по телефону +7 747 388 29 34", - сообщила исполнительный директор департамента корпоративных коммуникаций Kaspi Bank Маржан Ельшибаева.
Также Маржан Ельшибаева сообщила, что Kaspi Bank не подтверждает информацию о том, что грабители унесли из кассы 60 миллионов тенге.
"По уточненным данным, сумма ущерба составила около 40 миллионов тенге. Ущерб будет полностью покрыт за счет собственных средств банка. Самое главное для нас - жизни и здоровья наших клиентов и сотрудников. Все остальное поправимо", - сказала Маржан Ельшибаева.
Разбойное нападение на отделение Kaspi Bank совершено утром 22 августа. Грабители в масках проникли в кассовое помещение через чердак, связали двух сотрудниц банка. Затем они забрали деньги и скрылись с места преступления с помощью веревочных лестниц. Все это преступники сделали за менее чем две минуты.
Позже Kaspi Bank в социальной сети выложил полную запись нападения на отделение с камер наблюдения.
https://tengrinews.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 23.08.2017 в 17:09:08 # 626544
так вот значит всего в 14 штук баксов репутация стоит банка
вот помню видел фильм ( вроде с Мел Гибсоном) там пацана украли и выкуп требовали , так Гибсон дал ту же сумму которую требовали за голову этих бандитов
и обьявил - это по тв
едридмадрид 23.08.2017 в 17:14:34 # 626549
что для банка 14 штук баксов , так себе зарплата топ менеджера
деньги по ходу ограбленные они наврятли найдут ( или реально сумма 60 лямов было, а может и больше)) а не 40 как озвучали
а вот за бандитов 5 лямов - как то мелковато для банка который печется о своей репутации и клиентах и сохранности денег клиентов ,
короче мелко дают
предложили бы минимум 10 лямов ( и кто сольет инфу о бандитах , может сами бандиты ) пойдет как свидетель - без уголовного приследования - вот тогда или трупы будут или сольют за такие бабки всю банду