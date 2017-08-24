Более 200 обладателей знака "Алтын белгі" лишили полученных грантов

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danilov 24 Августа 2017 в 09:38:44
По словам родителей абитуриентов, действие сертификатов на бесплатное обучение аннулировало Министерство образования и науки. Причин для столь радикального решения пока никто не знает.
"Я выпускница Назарбаев школы, набрала 122 балла. У меня "Алтын белгі". Мне пришло свидетельство, что я поступила по первому списку в КазНМУ им. Асфендиярова, но теперь вечером они говорят, что отзывают все эти гранты. И это вообще, не знаю, возмутительно", – заявила обладательница знака "Алтын белгі" Асем Ермуратова, которая планировала своё обучение в медицинском вузе.
Родители абитуриентов спешно ищут средства для обучения детей. До подачи документов в вуз у старшеклассников осталось всего два дня.
В Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова подтвердили, что согласно приказу из Министерства образования и науки отозваны 220 грантов.
"Сертификаты мы официально получили. Опять же, когда мы уже их начали раздавать, опять официально поступил документ – притормозить, вернуть обратно", – заявил проректор Казахского национального медицинского университета им. Асфендиярова Казбек Тулебаев.
Но в Министерстве образования и науки заверили, что абитуриенты, которые получили гранты, поступят в вузы и уточнили, что приказ отозвать сертификаты на бесплатное образование никто в ведомстве не давал, сообщает КТК.
Скандал с распределениями грантов произошёл в этом году. 11 августа около ста родителей с детьми из разных городов страны приехали в Астану, чтобы встретиться с министром образования. Абитуриенты, набравшие большое количество баллов, и их родители пытались взять штурмом здание Минобразования и науки. Они говорили, что гранты распределены несправедливо. Оказалось, что право на бесплатное образование получили обладатели "Алтын белгі", набравшие меньшее количество баллов.
Список обладателей грантов по решению комиссии был изменён 13 августа. При этом отмечается, что предыдущая редакция документа, опубликованного 10 августа, также действительна.
Позже в МОН РК заявили, что обладателей "Алтын белгi" лишат практически всех преимуществ в 2018 году. Теперь конкурс на отбор абитуриентов в вузы будет равным для всех поступающих.
http://www.ktk.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
- Не напрягайтесь. У Вас с двоечниками теперь равные права. Стране не нужны Ваши мозги. Ей нужен Ваш кошелёк.
Беня Ладен 24.08.2017 в 10:22:06 # 626706
Цитата: Manitu от 24.08.2017 09:54:55
Обращаюсь ко всем отличникам:
- Не напрягайтесь. У Вас с двоечниками теперь равные права. Стране не нужны Ваши мозги. Ей нужен Ваш кошелёк.
Обращаюсь ко всем отличникам:
- Не напрягайтесь. У Вас с двоечниками теперь равные права. Стране не нужны Ваши мозги. Ей нужен Ваш кошелёк.
Оценки в школе фигня, а в капиталистическом государстве с элементами феодализации и разделения на сословия тем более. Только твои личные навыки, знания и умение работать на свои интересы - вот что становится важно.
В этой стране скоро как в сказке про Буратино будет. Продал папа Карло куртку, чтоб дать Буратино образование и тот пошел учиться. Не продал бы, не пошел.
Так и у нас - продал последние штаны, ты с образованием, нет денег, будешь обслуживающим персоналом.