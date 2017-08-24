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Закона.Нет
Забиравший Максата Усенова из спецприемника водитель попался на нарушении ПДД
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Гость 24 Августа 2017 в 14:01:47
Водитель скандально известного Максата Усенова нарушил правила дорожного движения в день, когда забирал его из спецприемника.

«Судя по видеозаписи, они выехали из спецприемника с непристегнутыми ремнями. Долгое время не могли определить местонахождение водителя Жалгаса Табатаева.

Буквально вчера его выловили по видеокамере. Полицейскими был составлен административный протокол за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности. Ему наложили штраф в размере 5 МРП, это 11 345 тенге, ", - сообщили в ДВД Алматы.

Напомним, 28 июня Максату Усенову продлили срок заключения на 10 суток, 8 июля он истек. Из спецприемника его забирал молодой парень на белом Lexus.

К ответственности Усенова привлекло министерство по инвестициям и развитию за создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов.

Известен казахстанец стал после другого случая, произошедшего в декабре 2013 года.

Тогда сын бывшего главы департамента строительства нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Кажымурата Усенова Максат Усенов совершил ДТП, въехав в группу пешеходов на своем BMW Х6, в результате чего погиб молодой парень, несколько человек пострадали.

https://www.nur.kz/1596827-zabiravshiy-maksata-usenova-iz-specpr.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 24.08.2017 в 14:25:05   # 626777
и ЧТО? супер новость
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  SlavOst 24.08.2017 в 15:18:23   # 626785
Да, все капец, прям наказали по всей строгости! кто такие новости делает?
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