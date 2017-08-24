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Сотрудники «Жасыл ел» украли почти 17 млн в Костанае
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Гость 24 Августа 2017 в 14:02:14
В Костанайском суде завершилось дело в отношении сотрудников филиала «Жасыл ел», которые подозревались в краже государственных средств и подделке документов, сообщает телеканал Астана.



Преступления были совершены группой костанайских предпринимателей, и сотрудников костанайского филиала штаба «Жасыл ел», в течение 2014-2015 годов.

По материалам дела, они несколько лет начисляли доплаты сотрудникам по фиктивным документам и делили перечисляемые средства между собой.

Мошенническая схема начала действовать с приходом в областной филиал нового руководителя Кайрата Абдихаликова. Он фиктивно устраивал на работу в отряд сначала своих друзей и родственников.Позже и незнакомых людей через своего приятеля,который работал в микрокредитной организации и имел доступ к анкетным данным.

За работу несуществующих «зеленых бойцов» вначале присваивали в пределах 500 тысяч тенге. Спустя время суммы доходили до нескольких миллионов.

Источник: телеканал Астана.

Общий ущерб, нанесенный действиями группы государству, оценивается почти в 17 миллионов тенге.

Все обвиняемые были признаны судом виновными в совершении мошенничества и подделке, изготовлении и сбыте поддельных документов.

Всем фигурантам дела назначили от двух до пяти лишения свободы.

Но суд постановил наказание всем этим людям считать условным.

Источник: Алау.
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