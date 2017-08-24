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Стала известна зарплата обворованной на 20 млн судьи в Алматинской области
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Гость 24 Августа 2017 в 14:30:24
Стало известно имя судьи, которого обворовали более чем на 19 млн тенге, пишет Tengrinews.kz.

Обворованную судью зовут Гульбаршин Жексембинова.

"Судья в судебной системе работает с 2002 года, в должности судьи - с 2010 года, ежемесячная заработная плата составляет 232 842 тенге.

В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе Алматинского облсуда.

Ранее мы писали, что в селе Сарыбулак Каратальского района вор обворовал дом районного судьи более чем на 19 млн тенге. Он вынес из дома денежные средства и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге.

Подозреваемый был задержан вскоре после преступления. Им оказался 30-летний житель соседнего Коксуского района.

https://tengrinews.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  dober66 24.08.2017 в 14:49:54   # 626780
Бедняжка не ела не пила все в кубышку собирала
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  Saturn 24.08.2017 в 14:54:11   # 626781
Quote:
с 2010 года, ежемесячная заработная плата составляет 232 842 тенге


Почти идеальное совпадение
232842зрпл*(7лет*12мес)=19 558 728 тг

Quote:
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге

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  shaman 24.08.2017 в 15:06:10   # 626782
Цитата: Saturn от 24.08.2017 14:54:11
Quote:
с 2010 года, ежемесячная заработная плата составляет 232 842 тенге


Почти идеальное совпадение
232842зрпл*(7лет*12мес)=19 558 728 тг

[quote]Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге

[/quote]
+ еще отпускные каждый год 1 оклад +2 оклада на восст. здоровья + премиальные (годовые, квартальные, праздничные ит.д.) ++++++++++++++++подарки))))
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  TEMIPXAH 24.08.2017 в 15:11:45   # 626784
Цитата: Saturn от 24.08.2017 14:54:11
Quote:
с 2010 года, ежемесячная заработная плата составляет 232 842 тенге


Почти идеальное совпадение
232842зрпл*(7лет*12мес)=19 558 728 тг

[quote]Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге

[/quote]

да не. навряд ли она получала 200 тыс. в 2002 году. понятно же откуда ноги растут... меня возмущает другое. то что мы все согласны с тем что у нас бардак но ничего не предпринимаем, только ворчим, а они срать хотели на нас с высокой колокольни
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  dober66 24.08.2017 в 15:18:41   # 626786
Ну что это за выражения Срать с колокольни
Просто аккуратно ложат кучи нам на голову
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