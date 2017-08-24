Стала известна зарплата обворованной на 20 млн судьи в Алматинской области

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Гость 24 Августа 2017 в 14:30:24
Обворованную судью зовут Гульбаршин Жексембинова.
"Судья в судебной системе работает с 2002 года, в должности судьи - с 2010 года, ежемесячная заработная плата составляет 232 842 тенге.
В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе Алматинского облсуда.
Ранее мы писали, что в селе Сарыбулак Каратальского района вор обворовал дом районного судьи более чем на 19 млн тенге. Он вынес из дома денежные средства и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге.
Подозреваемый был задержан вскоре после преступления. Им оказался 30-летний житель соседнего Коксуского района.
https://tengrinews.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
с 2010 года, ежемесячная заработная плата составляет 232 842 тенге
Почти идеальное совпадение
232842зрпл*(7лет*12мес)=19 558 728 тг
Quote:
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге
Цитата: Saturn от 24.08.2017 14:54:11
Quote:
Почти идеальное совпадение
232842зрпл*(7лет*12мес)=19 558 728 тг
[quote]Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге
Quote:
с 2010 года, ежемесячная заработная плата составляет 232 842 тенге
Почти идеальное совпадение
232842зрпл*(7лет*12мес)=19 558 728 тг
[quote]Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге
[/quote]
+ еще отпускные каждый год 1 оклад +2 оклада на восст. здоровья + премиальные (годовые, квартальные, праздничные ит.д.) ++++++++++++++++подарки))))
Цитата: Saturn от 24.08.2017 14:54:11
Quote:
Почти идеальное совпадение
232842зрпл*(7лет*12мес)=19 558 728 тг
[quote]Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге
Quote:
с 2010 года, ежемесячная заработная плата составляет 232 842 тенге
Почти идеальное совпадение
232842зрпл*(7лет*12мес)=19 558 728 тг
[quote]Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге
[/quote]
да не. навряд ли она получала 200 тыс. в 2002 году. понятно же откуда ноги растут... меня возмущает другое. то что мы все согласны с тем что у нас бардак но ничего не предпринимаем, только ворчим, а они срать хотели на нас с высокой колокольни
Просто аккуратно ложат кучи нам на голову