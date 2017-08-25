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Ванна на костре, карты и алкоголь: появились фото с отдыха кызылординских чиновников
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Гость 25 Августа 2017 в 16:37:38
В департаменте по делам госслужбы Кызылорды провели мониторинг аккаунтов в социальных сетях местных чиновников, и пришли в ужас от увиденных фотографий, сообщает сайт Kazday.kz.



Государственные служащие употребляют алкоголь, играют в азартные игры, ведут себя непристойно и безо всякого стеснения выкладывают фотографии в Интернет. Это противоречит Этическому кодексу, заявляют в департменте.

В частности, проверяющие нашли фотографию, на которой изображена ванна на костре. На другом снимке чиновник позирует на фоне Красной площади, задрав ногу.



Также в поле зрения департамента попали фотографии, где служащие государства развлекаются картами и выпивают.



Таким образом развлекаются сотрудники местных исполнительных органов, городского и районных акиматов, а также подведомственных организаций Кызылординской области.





Публикации направлены по месту работы, сообщили в департаменте. Всего на непристойном поведении попались 48 госслужащих. Четырнадцати объявлены предупреждения.



сообщает сайт Kazday.kz.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 25.08.2017 в 16:44:14   # 627044

Вот эта грязь нами и руководит . Вот по этому страна и находится в глубоком анусе .
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  Alexy 25.08.2017 в 16:45:53   # 627046
Особенно меня впечатлил своим неэтичным поведением чиновник с "задратой" ногой !
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  shlenchak 25.08.2017 в 16:50:17   # 627047
По-моему фото с ванной фейк, скорее всего фото сделано в другой стране, похоже что люди со славянской внешностью!
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  bozon house 25.08.2017 в 17:03:37   # 627052
Шняга.
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  Nightwalker 25.08.2017 в 17:10:34   # 627055
Да не..просто кореалмайды)))
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  Manitu 25.08.2017 в 17:10:44   # 627056
Цитата: shlenchak от 25.08.2017 16:50:17
По-моему фото с ванной фейк, скорее всего фото сделано в другой стране, похоже что люди со славянской внешностью!

Вот тут есть. http://funsuslik.ru/post/54436_25_samyh_uboynyh_primerov_por yva_chelovecheskoy_fantaziiИ ещё на куче сайтов.
Остальные фотки неохота гуглить, Но и предосудительного ничего не вижу. Госслужащие тоже люди.
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  Лялька 25.08.2017 в 17:47:09   # 627064
Всего 14 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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