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Бывшему топ-менеджеру БТА Банка заменили срок на условный и сократили его
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Гость 24 Августа 2017 в 18:10:37
Апелляционная коллегия Алматинского городского суда приняла решение о сокращении срока экс-директору по кредитованию БТК Банка Кайрату Садыкову с 15 до 5 лет и замене его на условный, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении Садыкова Кайрата на основании статьи 58 части 3 УК РК путем поглощения более строгим наказанием менее строгого назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях на три года.

На основании статьи 63 УК РК Садыкову назначенное наказание считается условным", — сообщили в суде.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова суд Алматы заочно приговорил к 20 годам лишения свободы.

Бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Бывший директор по кредитованию банка Кайрат Садыков приговорен к 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Отбывать наказания он будет в учреждениях максимальной безопасности.

Бывший председатель правления банка Садуакас Мамеш осужден на пять лет условно.

передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aboka 24.08.2017 в 19:38:46   # 626861
Наверное постеснялись сразу из зала суда освободить
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