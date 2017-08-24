Бывшему топ-менеджеру БТА Банка заменили срок на условный и сократили его

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Гость 24 Августа 2017 в 18:10:37
«В отношении Садыкова Кайрата на основании статьи 58 части 3 УК РК путем поглощения более строгим наказанием менее строгого назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях на три года.
На основании статьи 63 УК РК Садыкову назначенное наказание считается условным", — сообщили в суде.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова суд Алматы заочно приговорил к 20 годам лишения свободы.
Бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.
Бывший директор по кредитованию банка Кайрат Садыков приговорен к 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Отбывать наказания он будет в учреждениях максимальной безопасности.
Бывший председатель правления банка Садуакас Мамеш осужден на пять лет условно.
передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.