В аптеках можно купить препараты, нейтрализующие эффект химической кастрации, - уролог
Гость 25 Августа 2017 в 06:39:30
В казахстанских аптеках можно купить препараты, которые делают химическую кастрацию бессмысленной. Об этом нашему телеканалу рассказала врач-уролог. По данным Елены Подборновой, «Омнадрен» и «Нибидо» не только полностью отменяют действие «Цепротерона», который Минздрав уже с нового года начнёт вводить педофилам, но и в разы повышает сексуальную активность пациента. Что может усугубить ситуацию, - опасается специалист. Моя коллега Ольга Чапурина, посетив несколько столичных аптек, убедилась в наличии таких препаратов, причём по доступной цене.