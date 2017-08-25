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В аптеках можно купить препараты, нейтрализующие эффект химической кастрации, - уролог
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Гость 25 Августа 2017 в 06:39:30
В казахстанских аптеках можно купить препараты, которые делают химическую кастрацию бессмысленной. Об этом нашему телеканалу рассказала врач-уролог. По данным Елены Подборновой, «Омнадрен» и «Нибидо» не только полностью отменяют действие «Цепротерона», который Минздрав уже с нового года начнёт вводить педофилам, но и в разы повышает сексуальную активность пациента. Что может усугубить ситуацию, - опасается специалист. Моя коллега Ольга Чапурина, посетив несколько столичных аптек, убедилась в наличии таких препаратов, причём по доступной цене.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 25.08.2017 в 10:04:06   # 626931
Все для народа. О чем думают и руководствуются чиновники. Почему на этапе принятия закона не проверили воздействия препаратов и их антилекарства?
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  bozon house 25.08.2017 в 12:18:58   # 626960
Виагрой по кастрации!
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