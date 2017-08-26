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Самолет вынужденно сел в Актау из-за пьяного дебошира из Шымкента
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Гость 26 Августа 2017 в 11:58:30
Самолет рейса №477 сообщением Анталья – Шымкент совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау из-за неадекватного поведения 36-летнего пассажира, жителя Шымкента.



АЭРОПОРТ АКТАУ. ФОТО AKTAU-BUSINESS.COM

Инцидент произошел 24 августа в 00:30, пишет "Лада".

Пассажир был снят с рейса и передан сотрудникам линейного отдела полиции.

Экспертиза выявила у него алкогольное опьянение легкой степени.

В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 434 «Мелкое хулиганство» КоАП РК.

«Между ним и рядом сидящим пассажиром произошел спор. Х. вел себя некорректно, кричал, на требования бортпроводницы не реагировал. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Актау. По данному факту собраны материалы, административным судом Актау было вынесено постановление об аресте Х. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания», – прокомментировал Сериккали Кужиев, начальник ЛОВД Актау.

Ст. 434 КоАП РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SouthJoker 26.08.2017 в 17:06:47   # 627136
Обязательно было абревиатурить дебошира буквой Х?
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  shy_ric 26.08.2017 в 17:36:44   # 627139
поэтому с опозданием самолет прилетел
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  Ал 26.08.2017 в 22:12:48   # 627181
Цитата: SouthJoker от 26.08.2017 17:06:47
Обязательно было абревиатурить дебошира буквой Х?

Слово подходящее, разве что две последние буквы пропустили...
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