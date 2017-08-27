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Семейчане набросились на водителя авто, сбившего беременную на «зебре» (видео)
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Гость 26 Августа 2017 в 12:10:41
В Семее очевидцы набросились на водителя авто, сбившего беременную женщину на пешеходном переходе.

Видео аварии опубликовали в Youtube.

Авария случилась вечером 24 августа на перекрестке улиц Кабанбай батыра – Герцена, пишет Altaynews.kz.

По словам очевидца, женщина переходила дорогу, и один из автомобилей остановился, чтобы ее пропустить.

Однако другое авто, мчавшееся по соседней полосе, продолжило движение и наехало на пешехода.

По непроверенным данным, один из возмущенных свидетелей ДТП набросился с кулаками на водителя.

От расправы его спасло быстрое появление сотрудников дорожной полиции.

Пострадавшую увезла «скорая помощь».

По словам полицейских, 33-летний водитель остановился и хотел подойти к женщине, но прохожие накинулись на него, пишет Tengrinews.kz.

От испуга он отбежал, но позже подошел.

Женщина получила ушиб поясничного отдела позвоночника и сотрясение мозга.

Срок беременности – 19-20 недель. Сейчас она под присмотром врачей.

Пока заявления в полицию от нее не поступало. Тем не менее, ДТП будет рассматриваться в суде.

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