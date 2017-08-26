Скандально известных живодерок отправили в тюрьму за убийство кошек и собак

Корейцы есть? Как насчёт того что- бы присесть на четыре года за Ке-хе, или Кя-дя? Или например любители собачьих боёв, чем отличаются от этих девок? А ребята, которые в газовых камерах, или при помощи спец средств усыпляют собак и кошек сотнями, только из-за того что в течении месяца не объявился хозяин?Поймите, я их вовсе не оправдываю, сам ненавижу тех кто издевается над беззащитными, но четыре года! Могли бы отправить на принудительное лечение, исправительные работы...