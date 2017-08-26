Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Скандально известных живодерок отправили в тюрьму за убийство кошек и собак
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 26 Августа 2017 в 13:02:00


В российском Хабаровске девочек-подростков, которые жестоко убивали собак и кошек, снимая свои зверства на видео, и их подельника приговорили к реальным срокам заключения. Их дело стало известным на всю страну, а самих девушек прозвали «хабаровскими живодерками».



Алена Савченко была признана виновной в жестоком обращении с животными, возбуждении ненависти и вражды, а также оскорблении чувств верующих. Она проведет в колонии 4 года и 3 месяца, пишет «Московский комсомолец».

Ее подельницу Алину Орлову приговорили к 3 годам и 10 дням лишения свободы.

Третий фигурант дела, Виктор Смышляев, получил три года тюрьмы.

Отмечается, что во время процесса девушки заявили о раскаянии и попросили назначить им наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Алина и Алена «прославились» в прошлом году, когда неизвестные взломали страницу одной из них в соцсетях и обнародовали их переписку с фотографиями и видеозаписями, на которых они расправляются с собаками и кошками.

Особое возмущение вызвал тот факт, что девушки брали животных по объявлениям «в хорошие руки», а позже цинично врали экс-владельцам, что с питомцами, мол, все хорошо.

Также сообщалось, что бывшая хозяйка одного из убитых щенков была беременна и, узнав о судьбе питомца, из-за переживаний потеряла ребенка.

По версии следствия, их жертвами стали не менее 15 питомцев, пишет Life.ru.

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с реакцией осужденных подростков на приговор. Одна из девочек прятала лицо от камер, а другая просто смотрела не мигая.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 26.08.2017 в 17:38:15   # 627140
Девки явно гонимые, но приговор ещё хлеще, или фейк, или судья даун.
поощрить | покарать (2)
  decoder 26.08.2017 в 17:52:19   # 627145
В большинстве стран за издевательства над животными предусматривается срок и приличный штраф, причём сроки не малые, и лично я полностью поддерживаю это! А здесь даже не знаю что с этими тварями нужно сделать...
поощрить (7) | покарать
  Пермяк 26.08.2017 в 19:23:26   # 627160
Цитата: decoder от 26.08.2017 17:52:19
В большинстве стран за издевательства над животными предусматривается срок и приличный штраф, причём сроки не малые, и лично я полностью поддерживаю это! А здесь даже не знаю что с этими тварями нужно сделать...

Ну не знаю, тогда давайте реальные сроки тем, кто ворует миллионами и миллиардами, тем кто сбивает людей, а то сбил людей, трое погибших - на те сука 3 года условно!
Убил сраную кошку, причём известно это стало только потому, что какая то тварь взломала твой Акк ВКонтакте и раструбила об этом на всю страну- держи сука 4 года РЕАЛЬНОГО срока. Девкам всё, жизнь под откос, могут смело ставить на ней крест, а им и 20 нет!
поощрить (1) | покарать (1)
  arhar 26.08.2017 в 20:50:10   # 627166
Пермяк
если они в 20 лет такое вытворяют, ещё явно получая от этого какое-то удовлетворение, то чего ты ждешь от них, когда они станут более взрослыми? ты загнул не в ту степь, если одни отмазываются убив человека или украв миллионы, то давай этим сучек наградим, и ещё и на денежное довольствие возьмем.
поощрить (6) | покарать
  almako 26.08.2017 в 21:22:09   # 627170
Пермяк, начали они "со сраной кошки",как вы выразились, а продолжили избиением людей и грабежом, собственно за "сраную кошку" им дали по 150 часов работ, но это только подтвердает старую истину, а таких мразей надо сразу к стенке, пока они не добрались до детей.Надо быть идиотом,полным, чтобы хоть каплю им сочувствовать....спасибо той "твари", которая вскрыла переписку......
поощрить (4) | покарать
  Мура45 26.08.2017 в 21:56:25   # 627176
Пермяк, братуха, тут один важный момент. Девки этими ужасающими делами занимались не единично, а довольно продолжительное время и целенаправленно, что говорит об их, как минимум, не совсем нормальном психическом состоянии, как то не могли дать оценку своим деяниям и отчёта своим действиям. А если и давали оценку, то почему-то возникали рецидивы. Мотивы поведения, скорее всего, надо искать в семье (отношения и вопросы воспитания) и т.н. "улице" (круг общения).

В общем, думаю, прецедент должен быть, чтоб другим неповадно было.
поощрить (7) | покарать
  Мура45 26.08.2017 в 21:58:15   # 627177
Кстати, пару-тройку лет назад в Казахстане были осуждены пару человек за издевательства и последующее убийство маленьких щенят-волчат.
поощрить (2) | покарать
  decoder 26.08.2017 в 22:02:57   # 627179
Пермяк, так я только за, чтобы мочить корупционеров или сажать на долго! Мажоров которые людей сбивают как кегли... Водитель может сбить пешехода, никто от этого увы не застрахован, с каждым может случится, но есть вопиющие случаи, когда человек в наркотическом или алкогольном опьянении сел за руль он уже преступник, намерено превышает скорость, совершил дтп и скрылся с места проишествия не оказав никакой помощи и не вызвал скорую, скрутил номерные знаки, и тд. считать это всё как отягчающее и таких надо изолировать от общества и чем на дольше тем лучше, имхо. А про животных я полностью поддерживаю уголовную ответственность за такие деяния, те кто мучает животных у них уже что то не в порядке с головой, потенциальные маньяки и убицы... Детям с рождения прививают любовь и доброту я сомневаюсь что их матери учили как мучить животных...
поощрить (4) | покарать
  Пермяк 26.08.2017 в 23:05:39   # 627187
Да блин, что если я к примеру, чисто гипотетически, утопил 8 котят? Выходит я теперь хожу под статьёй? Причём посягательство на жизнь не одного, а сразу восьми особей, пытки в особо изощрённой форме( котята сразу не тонули), по предварительному сговору группой лиц(например с братом ходили) итого 12 лет колонии?
Ну живодёрки девки, закройте их в какой нибудь реабилитационный центр, не излечатся в психушку, ну на зону то зачем?
поощрить | покарать
  Мура45 26.08.2017 в 23:35:47   # 627192
Quote:
что если я к примеру, чисто гипотетически, утопил 8 котят


Упаси Всевышний, думаю, что это, Кудай сактасын, Вами будет сделано с превеликим сожалением и, надо полагать, "вынужденно", без демонстрации в соцсетях.
поощрить | покарать
  Пермяк 26.08.2017 в 23:40:59   # 627193
Корейцы есть? Как насчёт того что- бы присесть на четыре года за Ке-хе, или Кя-дя? Или например любители собачьих боёв, чем отличаются от этих девок? А ребята, которые в газовых камерах, или при помощи спец средств усыпляют собак и кошек сотнями, только из-за того что в течении месяца не объявился хозяин?
Поймите, я их вовсе не оправдываю, сам ненавижу тех кто издевается над беззащитными, но четыре года! Могли бы отправить на принудительное лечение, исправительные работы...
поощрить (1) | покарать
  walker 26.08.2017 в 23:51:28   # 627195
Цитата: Пермяк от 26.08.2017 23:40:59
Корейцы есть? Как насчёт того что- бы присесть на четыре года за Ке-хе, или Кя-дя? Или например любители собачьих боёв, чем отличаются от этих девок? А ребята, которые в газовых камерах, или при помощи спец средств усыпляют собак и кошек сотнями, только из-за того что в течении месяца не объявился хозяин?
Поймите, я их вовсе не оправдываю, сам ненавижу тех кто издевается над беззащитными, но четыре года! Могли бы отправить на принудительное лечение, исправительные работы...

Обжалуйте решение суда, запустите петицию, создайте общественный резонанс. Спасайте девочек. У себя в РФ. Как гражданин РФ имеете право. ваши возмущения на сайте шымкент.кз выглядят немного нелепо.
поощрить (2) | покарать
  Мура45 26.08.2017 в 23:54:02   # 627196
Собачьи и прочие бои в Казахстане - уголовное преступление. В России, скорее всего, тоже.
Насчет корейской кухни и отношения к ней УК не знаю. Скорее всего - нейтральное, ибо еда, а не "убийство забавы ради".
поощрить (1) | покарать
  Ал 26.08.2017 в 23:54:27   # 627197
Цитата: walker от 26.08.2017 23:51:28

Вообще-то насколько помню он жил в Казахстане.
Неужели он потерял право высказать свое мнение о российской проблеме на казахстанском сайте?
поощрить | покарать
  decoder 27.08.2017 в 00:01:07   # 627199
Не надо топить, не понимаю зачем это делать? Ну дайте объявление что отдадите котят просто так, бесплатно, в хорошие руки, тем самым совесть будет чиста и грех на душу не возьмёте, а после кастрируйте животное, найдите время, силы и финансы, зачем портить себе карму и грешить лишая животное жизни без надобности... В этой теме обещаю вам описать одну историю которая случилась со мной почти год назад... Если найду фото размещу тоже... Я считаю что человеку надо жить в гармонии с природой...
поощрить | покарать
  Мура45 27.08.2017 в 00:02:50   # 627200
А вообще, мораль всё та же - "Всё тайное становится явным". Даже в интернете.

Как пример конкретно на Титусе в ситуации с "atheist"ом. Гадил чел себе в удовольствие и "сгинул" в одно мгновение. Пусть этот "atheist" Богу молется за то, что "его не потянули за его длинный язык".
поощрить | покарать
  Ал 27.08.2017 в 00:06:33   # 627201
поощрить | покарать
  Мура45 27.08.2017 в 00:10:12   # 627203
поощрить | покарать
  Ал 27.08.2017 в 00:14:52   # 627205
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:10:12
Насколько помню, под угрозой физической расправы.

Видимо его оппоненты не смогли найти других аргументов...
поощрить | покарать
  Мура45 27.08.2017 в 00:31:00   # 627210
Quote:
Насколько помню, под угрозой физической расправы.


У товарища arhar'a надо спросить. Или Кукуфс.
А atheist'a, насколько понял, предупреждали быть корректным к оппонентам.
поощрить | покарать
  Ал 27.08.2017 в 00:33:10   # 627211
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:31:00
"Атеиста" и правда частенько заносило.
К аналогичному поведению уже его оппонентов претензии имеются?
поощрить | покарать
  Пермяк 27.08.2017 в 00:37:27   # 627215
Цитата: walker от 26.08.2017 23:51:28
Цитата: Пермяк от 26.08.2017 23:40:59
Корейцы есть? Как насчёт того что- бы присесть на четыре года за Ке-хе, или Кя-дя? Или например любители собачьих боёв, чем отличаются от этих девок? А ребята, которые в газовых камерах, или при помощи спец средств усыпляют собак и кошек сотнями, только из-за того что в течении месяца не объявился хозяин?
Поймите, я их вовсе не оправдываю, сам ненавижу тех кто издевается над беззащитными, но четыре года! Могли бы отправить на принудительное лечение, исправительные работы...

Обжалуйте решение суда, запустите петицию, создайте общественный резонанс. Спасайте девочек. У себя в РФ. Как гражданин РФ имеете право. ваши возмущения на сайте шымкент.кз выглядят немного нелепо.


Написаное Вами равнозначно тому, что какого хера новости из Хабаровска размещают на сайте шымкет.кз , а Вы тут тратите время комментируя их.
К тому же, что бы Вам было легче переносить мои комментарии сообщаю Вам - я по сей день гражданин РК. Позиция в комментариях такова потому что жалко бестолочей, к тому же девчули, вряд ли бы из них получились грабители, гопстопницы, или киллеры, плохая компания, сбитые ориентиры, отсутствие внимания вот реальные причины случившегося, а теперь зечки, а это друг мой навсегда.
поощрить | покарать
  Мура45 27.08.2017 в 00:41:53   # 627216

Quote:
К аналогичному поведению уже его оппонентов претензии имеются?


???

К архару и Кукуфсу претензий нет.
поощрить | покарать
  Ал 27.08.2017 в 00:44:18   # 627219
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:41:53
Кукуфс вроде как в попытках оскорблений оппонентов не замечен, но зато архар по указанной причине в арбитры не годится.
С "атеистом" частенько срались не только Лысый, ушедший после скандала с женой "космонавт", но и забаненный "Ара горный". Про "портвейна" с "философом" в одном лице, переродившегося в "едридпортфила" даже упоминать не стоит.
Разве что "Контрагент", воздерживаясь от прямых оскорблений, пытался держать марку.
Искренне жаль, что последний после посещения Грузии исчез...
поощрить | покарать
  Мура45 27.08.2017 в 00:54:40   # 627221
Атеиста вскрыли - он и сбежал.
Тема о "якобы анонимности в интернете", а не о претензиях или преференциях к тому или иному пользователю.
поощрить | покарать
  Ал 27.08.2017 в 01:00:45   # 627224
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:54:40

К примеру, Марвел, требуя чужие, почему-то свои точные данные давать боялся.
Есть основания считать что и остальные, безнаказанно оскорбляющие оппонентов, при лишении анонимности исчезнут.

Почему вы в этом случае на "атеисте" зациклились?

К тому же есть основания для подозрений что при лишении анонимности титус превратится в очередной "Хабар"...
поощрить | покарать
  Мура45 27.08.2017 в 01:12:48   # 627225
Quote:
Почему вы в этом случае на "атеисте" зациклились?


В жизни "атеист" возможно "примерный семьянин и истинный ариец", как и эти две бабы. Но в интернете, в частности на Титусе, "атеист", руководствовавшись "анонимностью", дал волю своим низким инстинктам так же, как и эти две дуры, только объекты приложения были разные, как и промежуточные итоги. Но, в целом, аналогия сопоставима.
поощрить | покарать
  Мура45 27.08.2017 в 01:14:06   # 627226
Ал, уважаемый, не парьтесь. Всё нормально.
поощрить | покарать
  Ал 27.08.2017 в 01:14:57   # 627227
поощрить | покарать
  Ал 27.08.2017 в 01:17:23   # 627228
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 01:14:06
Ал, уважаемый, не парьтесь. Всё нормально.

С чего мне "париться"?

Хотя Quote:


Так же и с выпивкой...
поощрить | покарать
1 1
2 2
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь