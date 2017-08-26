Скандально известных живодерок отправили в тюрьму за убийство кошек и собак

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Гость 26 Августа 2017 в 13:02:00
В российском Хабаровске девочек-подростков, которые жестоко убивали собак и кошек, снимая свои зверства на видео, и их подельника приговорили к реальным срокам заключения. Их дело стало известным на всю страну, а самих девушек прозвали «хабаровскими живодерками».
Алена Савченко была признана виновной в жестоком обращении с животными, возбуждении ненависти и вражды, а также оскорблении чувств верующих. Она проведет в колонии 4 года и 3 месяца, пишет «Московский комсомолец».
Ее подельницу Алину Орлову приговорили к 3 годам и 10 дням лишения свободы.
Третий фигурант дела, Виктор Смышляев, получил три года тюрьмы.
Отмечается, что во время процесса девушки заявили о раскаянии и попросили назначить им наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
Алина и Алена «прославились» в прошлом году, когда неизвестные взломали страницу одной из них в соцсетях и обнародовали их переписку с фотографиями и видеозаписями, на которых они расправляются с собаками и кошками.
Особое возмущение вызвал тот факт, что девушки брали животных по объявлениям «в хорошие руки», а позже цинично врали экс-владельцам, что с питомцами, мол, все хорошо.
Также сообщалось, что бывшая хозяйка одного из убитых щенков была беременна и, узнав о судьбе питомца, из-за переживаний потеряла ребенка.
По версии следствия, их жертвами стали не менее 15 питомцев, пишет Life.ru.
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с реакцией осужденных подростков на приговор. Одна из девочек прятала лицо от камер, а другая просто смотрела не мигая.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: decoder от 26.08.2017 17:52:19
В большинстве стран за издевательства над животными предусматривается срок и приличный штраф, причём сроки не малые, и лично я полностью поддерживаю это! А здесь даже не знаю что с этими тварями нужно сделать...
В большинстве стран за издевательства над животными предусматривается срок и приличный штраф, причём сроки не малые, и лично я полностью поддерживаю это! А здесь даже не знаю что с этими тварями нужно сделать...
Ну не знаю, тогда давайте реальные сроки тем, кто ворует миллионами и миллиардами, тем кто сбивает людей, а то сбил людей, трое погибших - на те сука 3 года условно!
Убил сраную кошку, причём известно это стало только потому, что какая то тварь взломала твой Акк ВКонтакте и раструбила об этом на всю страну- держи сука 4 года РЕАЛЬНОГО срока. Девкам всё, жизнь под откос, могут смело ставить на ней крест, а им и 20 нет!
если они в 20 лет такое вытворяют, ещё явно получая от этого какое-то удовлетворение, то чего ты ждешь от них, когда они станут более взрослыми? ты загнул не в ту степь, если одни отмазываются убив человека или украв миллионы, то давай этим сучек наградим, и ещё и на денежное довольствие возьмем.
В общем, думаю, прецедент должен быть, чтоб другим неповадно было.
Ну живодёрки девки, закройте их в какой нибудь реабилитационный центр, не излечатся в психушку, ну на зону то зачем?
что если я к примеру, чисто гипотетически, утопил 8 котят
Упаси Всевышний, думаю, что это, Кудай сактасын, Вами будет сделано с превеликим сожалением и, надо полагать, "вынужденно", без демонстрации в соцсетях.
Поймите, я их вовсе не оправдываю, сам ненавижу тех кто издевается над беззащитными, но четыре года! Могли бы отправить на принудительное лечение, исправительные работы...
Цитата: Пермяк от 26.08.2017 23:40:59
Корейцы есть? Как насчёт того что- бы присесть на четыре года за Ке-хе, или Кя-дя? Или например любители собачьих боёв, чем отличаются от этих девок? А ребята, которые в газовых камерах, или при помощи спец средств усыпляют собак и кошек сотнями, только из-за того что в течении месяца не объявился хозяин?
Поймите, я их вовсе не оправдываю, сам ненавижу тех кто издевается над беззащитными, но четыре года! Могли бы отправить на принудительное лечение, исправительные работы...
Корейцы есть? Как насчёт того что- бы присесть на четыре года за Ке-хе, или Кя-дя? Или например любители собачьих боёв, чем отличаются от этих девок? А ребята, которые в газовых камерах, или при помощи спец средств усыпляют собак и кошек сотнями, только из-за того что в течении месяца не объявился хозяин?
Поймите, я их вовсе не оправдываю, сам ненавижу тех кто издевается над беззащитными, но четыре года! Могли бы отправить на принудительное лечение, исправительные работы...
Обжалуйте решение суда, запустите петицию, создайте общественный резонанс. Спасайте девочек. У себя в РФ. Как гражданин РФ имеете право. ваши возмущения на сайте шымкент.кз выглядят немного нелепо.
Насчет корейской кухни и отношения к ней УК не знаю. Скорее всего - нейтральное, ибо еда, а не "убийство забавы ради".
Цитата: walker от 26.08.2017 23:51:28
Вообще-то насколько помню он жил в Казахстане.
Неужели он потерял право высказать свое мнение о российской проблеме на казахстанском сайте?
Как пример конкретно на Титусе в ситуации с "atheist"ом. Гадил чел себе в удовольствие и "сгинул" в одно мгновение. Пусть этот "atheist" Богу молется за то, что "его не потянули за его длинный язык".
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:02:50
Забавные аналогии. Разве что притянутые к "одному месту"...
Цитата: Ал от 27.08.2017 00:06:33
Забавные аналогии. Разве что притянутые к "одному месту"...
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:02:50
Забавные аналогии. Разве что притянутые к "одному месту"...
Аналогия не прямая, но слился чел мгновенно.
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:10:12Насколько помню, под угрозой физической расправы.
Видимо его оппоненты не смогли найти других аргументов...
Насколько помню, под угрозой физической расправы.
У товарища arhar'a надо спросить. Или Кукуфс.
А atheist'a, насколько понял, предупреждали быть корректным к оппонентам.
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:31:00"Атеиста" и правда частенько заносило.
К аналогичному поведению уже его оппонентов претензии имеются?
Цитата: walker от 26.08.2017 23:51:28
Обжалуйте решение суда, запустите петицию, создайте общественный резонанс. Спасайте девочек. У себя в РФ. Как гражданин РФ имеете право. ваши возмущения на сайте шымкент.кз выглядят немного нелепо.
Цитата: Пермяк от 26.08.2017 23:40:59
Корейцы есть? Как насчёт того что- бы присесть на четыре года за Ке-хе, или Кя-дя? Или например любители собачьих боёв, чем отличаются от этих девок? А ребята, которые в газовых камерах, или при помощи спец средств усыпляют собак и кошек сотнями, только из-за того что в течении месяца не объявился хозяин?
Поймите, я их вовсе не оправдываю, сам ненавижу тех кто издевается над беззащитными, но четыре года! Могли бы отправить на принудительное лечение, исправительные работы...
Корейцы есть? Как насчёт того что- бы присесть на четыре года за Ке-хе, или Кя-дя? Или например любители собачьих боёв, чем отличаются от этих девок? А ребята, которые в газовых камерах, или при помощи спец средств усыпляют собак и кошек сотнями, только из-за того что в течении месяца не объявился хозяин?
Поймите, я их вовсе не оправдываю, сам ненавижу тех кто издевается над беззащитными, но четыре года! Могли бы отправить на принудительное лечение, исправительные работы...
Обжалуйте решение суда, запустите петицию, создайте общественный резонанс. Спасайте девочек. У себя в РФ. Как гражданин РФ имеете право. ваши возмущения на сайте шымкент.кз выглядят немного нелепо.
Написаное Вами равнозначно тому, что какого хера новости из Хабаровска размещают на сайте шымкет.кз , а Вы тут тратите время комментируя их.
К тому же, что бы Вам было легче переносить мои комментарии сообщаю Вам - я по сей день гражданин РК. Позиция в комментариях такова потому что жалко бестолочей, к тому же девчули, вряд ли бы из них получились грабители, гопстопницы, или киллеры, плохая компания, сбитые ориентиры, отсутствие внимания вот реальные причины случившегося, а теперь зечки, а это друг мой навсегда.
Quote:
К аналогичному поведению уже его оппонентов претензии имеются?
???
К архару и Кукуфсу претензий нет.
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:41:53Кукуфс вроде как в попытках оскорблений оппонентов не замечен, но зато архар по указанной причине в арбитры не годится.
С "атеистом" частенько срались не только Лысый, ушедший после скандала с женой "космонавт", но и забаненный "Ара горный". Про "портвейна" с "философом" в одном лице, переродившегося в "едридпортфила" даже упоминать не стоит.
Разве что "Контрагент", воздерживаясь от прямых оскорблений, пытался держать марку.
Искренне жаль, что последний после посещения Грузии исчез...
Тема о "якобы анонимности в интернете", а не о претензиях или преференциях к тому или иному пользователю.
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 00:54:40
К примеру, Марвел, требуя чужие, почему-то свои точные данные давать боялся.
Есть основания считать что и остальные, безнаказанно оскорбляющие оппонентов, при лишении анонимности исчезнут.
Почему вы в этом случае на "атеисте" зациклились?
К тому же есть основания для подозрений что при лишении анонимности титус превратится в очередной "Хабар"...
Почему вы в этом случае на "атеисте" зациклились?
В жизни "атеист" возможно "примерный семьянин и истинный ариец", как и эти две бабы. Но в интернете, в частности на Титусе, "атеист", руководствовавшись "анонимностью", дал волю своим низким инстинктам так же, как и эти две дуры, только объекты приложения были разные, как и промежуточные итоги. Но, в целом, аналогия сопоставима.
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 01:12:48
От обсуждения "высоких" инстинктов его оппонентов уклоняетесь...
Цитата: Мура45 от 27.08.2017 01:14:06
Ал, уважаемый, не парьтесь. Всё нормально.
Ал, уважаемый, не парьтесь. Всё нормально.
С чего мне "париться"?
Хотя Quote:
Так же и с выпивкой...