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В Актюбинской области чиновник заявил о похищении его жены и сына
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KAN13 28 Августа 2017 в 14:18:18
В Актюбинской области заместитель начальника одного из управлений позвонил в полицию и заявил, что у него похитили жену и ребенка, пишет Aktobetimes.kz.
Инцидент произошел 17 августа в 3:30.

Мужчина заявил, что членов его семьи якобы прямо во дворе дома запихнули в автомашину «Мицубиси-Паджеро» и увезли в неизвестном направлении.
Жене управленца 37 лет, а сыну — 4 года.

Стражи порядка тут же объявили операцию «Перехват» и всю ночь искали машины этой марки, собирали во дворе окурки и жвачки в надежде выйти на след преступников.
В полдень следующего дня супруга управленца вернулась домой.

Удивленная женщина объяснила стражам порядка, что вечером поссорилась с мужем, вызвала такси и уехала вместе с сыном ночевать к подруге.
Похищения, которое примерещилось ее 41-летнему мужу, оказывается, не было.

Пресс-служба ДВД Актюбинской области прокомментировала, что уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Aktobetimes.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pachinok 28.08.2017 в 15:22:31   # 627442
и овцы целы и волки сыты. вот такой хеппи енд.
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