В Москве застрелен бывший телохранитель Ислама Каримова

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Августа 2017 в 17:40:16
Как сообщает газета «Московский комсомолец», 23 августа около 01.30 ночи в дачном поселке «Советский писатель», расположенном на территории Новой Москвы, скончался Василий Матвиенко, работавший телохранителем президента Ислама Каримова.
Инцидент произошел во время празднования дня рождения его супруги Елены.
Якобы полковник внутренних дел Узбекистана, выпивший на тот момент около литра ирландского виски, крутил в руке мелкокалиберный ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный) и в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок. «Пуля попала в сердце, и полковник скончался до приезда медиков», – говорится в сообщении издания.
Версию случайного попадания в себя из пистолета поддерживает супруга Матвиенко Елена.
По данным правоохранительных органов России, полицейские обнаружили в гараже дома целый оружейный арсенал: ружье, два пистолета без опознавательных знаков (причем один из них без серийного номера), пневматический пистолет, предмет, похожий на запал от гранаты Ф-1, гильзы, патроны.
Правоохранители предполагают, что часть «стволов» Матвиенко мог ввезти в Россию, используя дипломатический паспорт. Сотрудники Следственного комитета РФ по факту трагедии назначили проверку.
Матвиенко переехал в Москву в сентябре 2016 года, практически сразу же после смерти Ислама Каримова, скончавшегося 2 сентября в результате инсульта. Но он продолжал наведываться на родину, по данным издания, бывший телохранитель первого президента РУз вернулся из Ташкента 21 августа, куда ездил для продления выездной визы.
http://www.mk.ru/moscow/2017/08/25/telokhranitel-eksprezidenta-uzbekistana-nayden-zastrelennym-v-novoy-moskve.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:57:14Оо Киргизский флаг, спалился что на Иссык-Куле)))
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:58:18
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:57:14Оо Киргизский флаг, спалился что на Иссык-Куле)))
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
Вот тоже не разобрался с флагом, каждый раз разный показывает, у кого нить есть соображения?1
Цитата: jumanjiqz от 28.08.2017 21:01:09локация должна быть включена на телефоне, тогда флаг соответствует.
Вот тоже не разобрался с флагом, каждый раз разный показывает, у кого нить есть соображения?1
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:58:18
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:57:14Оо Киргизский флаг, спалился что на Иссык-Куле)))
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
Вот тоже не разобрался с флагом, каждый раз разный показывает, у кого нить есть соображения?1
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 21:05:06
Я за компом...
В Москве застрелен бывший телохранитель Ислама КаримоваКем застрелен? Quote:
Якобы полковник внутренних дел Узбекистана, выпивший на тот момент около литра ирландского виски, крутил в руке мелкокалиберный ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный) и в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок. «Пуля попала в сердце, и полковник скончался до приезда медиков»,Версию случайного попадания в себя из пистолета поддерживает супруга Матвиенко Елена.
Цитата: jumanjiqz от 28.08.2017 21:39:36
Я за компом...
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 21:05:06
Я за компом...
анонимайзер включен. на запрещенные сайты ходите?
Такие люди оружием владеют в совершенстве и относятся к оружию серьезно , маловероятно что это не осторожное обращение с оружием . Думаю что заголовок говорит правду - "В Москве застрелен бывший телохранитель Ислама Каримова" .