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В Москве застрелен бывший телохранитель Ислама Каримова
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danilov 28 Августа 2017 в 17:40:16
38-летний Василий Матвиенко, работавший телохранителем первого президента Узбекистана Ислама Каримова, погиб в Москве при странных обстоятельствах.

Как сообщает газета «Московский комсомолец», 23 августа около 01.30 ночи в дачном поселке «Советский писатель», расположенном на территории Новой Москвы, скончался Василий Матвиенко, работавший телохранителем президента Ислама Каримова.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения его супруги Елены.
Якобы полковник внутренних дел Узбекистана, выпивший на тот момент около литра ирландского виски, крутил в руке мелкокалиберный ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный) и в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок. «Пуля попала в сердце, и полковник скончался до приезда медиков», – говорится в сообщении издания.

Версию случайного попадания в себя из пистолета поддерживает супруга Матвиенко Елена.

По данным правоохранительных органов России, полицейские обнаружили в гараже дома целый оружейный арсенал: ружье, два пистолета без опознавательных знаков (причем один из них без серийного номера), пневматический пистолет, предмет, похожий на запал от гранаты Ф-1, гильзы, патроны.

Правоохранители предполагают, что часть «стволов» Матвиенко мог ввезти в Россию, используя дипломатический паспорт. Сотрудники Следственного комитета РФ по факту трагедии назначили проверку.

Матвиенко переехал в Москву в сентябре 2016 года, практически сразу же после смерти Ислама Каримова, скончавшегося 2 сентября в результате инсульта. Но он продолжал наведываться на родину, по данным издания, бывший телохранитель первого президента РУз вернулся из Ташкента 21 августа, куда ездил для продления выездной визы.

http://www.mk.ru/moscow/2017/08/25/telokhranitel-eksprezidenta-uzbekistana-nayden-zastrelennym-v-novoy-moskve.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 28.08.2017 в 19:32:29   # 627518
Слишком много знал!?
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  Рамзес 28.08.2017 в 19:42:40   # 627520
Ронин ни кому не нужен.
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  Pole13 28.08.2017 в 20:57:14   # 627529
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
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  Pole13 28.08.2017 в 20:58:18   # 627530
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:57:14
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
Оо Киргизский флаг, спалился что на Иссык-Куле)))
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  jumanjiqz 28.08.2017 в 21:01:09   # 627531
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:58:18
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:57:14
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
Оо Киргизский флаг, спалился что на Иссык-Куле)))

Вот тоже не разобрался с флагом, каждый раз разный показывает, у кого нить есть соображения?1
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  Pole13 28.08.2017 в 21:05:06   # 627532
Цитата: jumanjiqz от 28.08.2017 21:01:09
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:58:18
Цитата: Pole13 от 28.08.2017 20:57:14
Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.
Оо Киргизский флаг, спалился что на Иссык-Куле)))

Вот тоже не разобрался с флагом, каждый раз разный показывает, у кого нить есть соображения?1
локация должна быть включена на телефоне, тогда флаг соответствует.
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  jumanjiqz 28.08.2017 в 21:39:36   # 627541
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  КЕДЫ 28.08.2017 в 22:37:14   # 627556
Синька синька что же делаешь с людми.
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  старик 28.08.2017 в 23:20:41   # 627575
Quote:
В Москве застрелен бывший телохранитель Ислама Каримова
Кем застрелен? Quote:
Якобы полковник внутренних дел Узбекистана, выпивший на тот момент около литра ирландского виски, крутил в руке мелкокалиберный ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный) и в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок. «Пуля попала в сердце, и полковник скончался до приезда медиков»,
Версию случайного попадания в себя из пистолета поддерживает супруга Матвиенко Елена.
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  332-712 28.08.2017 в 23:39:58   # 627579
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  KAN13 29.08.2017 в 00:11:02   # 627582

Такие люди оружием владеют в совершенстве и относятся к оружию серьезно , маловероятно что это не осторожное обращение с оружием . Думаю что заголовок говорит правду - "В Москве застрелен бывший телохранитель Ислама Каримова" .
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