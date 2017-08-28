Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.

Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.

Вот тоже не разобрался с флагом, каждый раз разный показывает, у кого нить есть соображения?1

Была статья, что у Каримова одна из лучших охрана. Таких людей беречь надо.

В Москве застрелен бывший телохранитель Ислама Каримова

Якобы полковник внутренних дел Узбекистана, выпивший на тот момент около литра ирландского виски, крутил в руке мелкокалиберный ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный) и в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок. «Пуля попала в сердце, и полковник скончался до приезда медиков»,