Медбрат из Германии убил почти 90 пациентов

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danilov 29 Августа 2017 в 12:17:03
Нильс неожиданно сообщил о том, что на самом деле убил около 90 человек, сообщает The Guardian. Бывший медик объяснил, что делал пациентам смертельные инъекции, чтобы после этого реанимировать их и предстать в роли героического спасителя перед своими коллегами. В итоге же он совершил серию преступлений.
Следователи уже провели анализ сотен историй болезней и добились эксгумации более ста тел умерших пациентов. Это дало возможность проверить их останки на предмет наличия смертельных препаратов. На данном этапе расследования специальная комиссия установила факты 84 убийств.
Кроме того, число людей, умерщвленных Хегелем, может оказаться намного выше, ведь некоторые пациенты после смерти были кремированы, отмечает телеканал 360.
В центре внимания следователей также находятся ответственные работники больниц, где в разное время Нильс Хегель совершал свои преступления. Например, по мнению прокурора, руководство больницы Дельменхорста имело конкретные доказательства того, что Хегель убил пациентов, но предпочло молчать, чтобы «не портить репутацию клиники». Два бывших старших врача и администратор больницы вскоре должны предстать перед судом по обвинению «в соучастии в убийстве путем бездействия».
Два месяца назад 50-летнюю канадскую медсестру Элизабет Веттлауфер приговорили к пожизненному заключению за серию убийств пожилых пациентов. По сообщению kp.ru, у нее нет права на помилование в ближайшие 25 лет.
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/28/german-nurse-niels-hoegel-suspected-murdering-90-patients
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Цитата: Desperado от 29.08.2017 13:15:35
А еще говорят что в Германии лучшие клиники
А еще говорят что в Германии лучшие клиники
Таки есть. А убийства происходят везде. Пока человечество будет существовать.