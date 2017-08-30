В числе «грантников» программы «Болашак» оказались высокопоставленные чиновницы

Найла Абиева

Когда кончится этот беспредел?! Настоящих педагогов -предметников практически не осталось , а Минобру подавай англоговорящих учителей! Неужели не нашлось ни одного здравомыслящего человека в этом министерстве ,который хотя бы намекнул на абсурдность этой идеи (Сагадиева в расчет не беру -он не педагог) !