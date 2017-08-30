В числе «грантников» программы «Болашак» оказались высокопоставленные чиновницы

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danilov 30 Августа 2017 в 10:14:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сапарбаев рассказал о блате в образовании в Актюбинской области https://informburo.kz/novosti/saparbaev-rasskazal-o-blate-v-obrazovanii-v-aktyubinskoy-oblasti-.html
Министр образования Финляндии: Всё финское сообщество уважает и ценит учителей https://informburo.kz/interview/ministr-obrazovaniya-finlyandii-vsyo-finskoe-soobshchestvo-uvazhaet-i-cenit-uchiteley.html?utm_campaign=8057951&utm_medium=banner&utm_content=27388560&utm_source=news.mail.ru
В Актау 10-летний мальчик спугнул педофила и помог в его задержании https://informburo.kz/novosti/v-aktau-10-letniy-malchik-spugnul-pedofila-i-pomog-v-ego-zaderzhanii.html
Социальные общежития построят для молодёжи в Алматы https://informburo.kz/novosti/socialnye-obshchezhitiya-postroyat-dlya-molodyozhi-v-almaty.html
Бариста из США, проживающий в алматинском "Айнабулаке", стал героем фильма https://informburo.kz/novosti/barista-iz-ssha-prozhivayushchiy-v-almatinskom-aynabulake-stal-geroem-filma-.html?utm_campaign=8057951&utm_medium=banner&utm_content=27388560&utm_source=news.mail.ru
Quote:
150 учителей не хватает школам Астаны https://informburo.kz/novosti/150-uchiteley-ne-hvataet-shkolam-astany.html
Столичным школам к новому учебному году не хватает 150 педагогов, а в ближайшие три года Астане потребуется ещё 3000 учителей и 1000 воспитателей.
Аким Астаны Асет Исекешев сообщил, что число педагогов в столице за последние девять лет выросло в два раза и достигнет 14 322 человек в новом учебном году.
Дефицит составляет порядка 150 педагогов. Особенно не хватает учителей начальных классов и воспитателей детских садов.
"В ближайшие три года нам потребуется 3000 учителей и 1000 воспитателей", – сказал глава города во время августовского совещания педагогов столицы. Треть потребности, по его словам, покроют за счёт подготовки специалистов в колледжах через размещение госзаказа.
Столичным школам к новому учебному году не хватает 150 педагогов, а в ближайшие три года Астане потребуется ещё 3000 учителей и 1000 воспитателей.
Аким Астаны Асет Исекешев сообщил, что число педагогов в столице за последние девять лет выросло в два раза и достигнет 14 322 человек в новом учебном году.
Дефицит составляет порядка 150 педагогов. Особенно не хватает учителей начальных классов и воспитателей детских садов.
"В ближайшие три года нам потребуется 3000 учителей и 1000 воспитателей", – сказал глава города во время августовского совещания педагогов столицы. Треть потребности, по его словам, покроют за счёт подготовки специалистов в колледжах через размещение госзаказа.
Quote:
Пришедших на ярмарку вакансий в Астане учителей возмутили новые требования https://informburo.kz/novosti/prishedshih-na-yarmarku-vakansiy-v-astane-uchiteley-vozmutili-novye-trebovaniya-.html
Найла Абиева