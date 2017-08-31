Автор YouTube-канала FPS Russia оказался за решеткой

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danilov 30 Августа 2017 в 23:19:40
Восьмого августа он был арестован управлением шерифа округа Франклин, штат Джорджия по подозрению в хранении наркотиков, которые он заказал по почте.
Согласно законодательству штата Джорджия за это преступление ему грозит от 1 до 30 лет лишения свободы. ATF также обыскала его дом, где было изъято более 50 единиц огнестрельного оружия.
Майерсу не впервые иметь дело с ATF – в 2013 году его дом уже обыскивали после того, как он начал проводить взрывы для своего YouTube-канала. А за несколько месяцев до первого обыска его бизнес-партнера Кита Рэтлиффа казнили выстрелом в голову в своей же мастерской.
История канала FPS Russia началась в 2010 году и насчитывает более 6 млн. подписчиков и 800 млн. просмотров. Хотя последнее видео было опубликовано в апреле 2016 года.
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