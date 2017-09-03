В Астане произошла массовая драка с иностранными рабочими

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едридмадрид 03 Сентября 2017 в 08:39:51
Как сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, конфликт завязался после того, как охранник отказался выпустить нетрезвого рабочего из Индии за пределы строительного объекта. Строитель позвал двоих соотечественников и они избили охранника. Далее завязалась массовая драка.
Конфликт начался в 20:35 по местному времени (17:35 по Москве). По информации МВД, в драке никто не пострадал. Двое ее участников получили легкие ссадины.
В районе стройки собрались около ста человек, услышавших о конфликте. Они выкрикивали слова в поддержку казахстанцев, находящихся на территории общежития.
"Мы пришли поддержать наших братьев-казахов", - сказали молодые люди. На место прибыли сотрудники ОМОНа, которые перекрыли улицу, ведущую к общежитию рабочих, чтобы не дать завязаться второй драке.
В результате полицейские задержали более сорока человек, находящихся в нетрезвом состоянии. Все они граждане Казахстана.
В городской полиции заявили, что ситуация полностью разрешена и находится под контролем.
http://www.interfax.ru/world/577505
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"Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки. Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции", – прокомментировал Алмас Садубаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Rab Allaha 03.09.2017 в 10:51:40 # 628366
SouthJoker 03.09.2017 в 11:08:21 # 628369
SouthJoker 03.09.2017 в 11:10:34 # 628371
Цитата: Амид от 03.09.2017 11:03:35
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуджаратский_погром#CITEREFislamnews.ru.2C_2014
Ненависть лишает разума представителей любых народов.
К тому же
Касается и пришедших мстить...
Цитата: Амид от 03.09.2017 11:03:35
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ
Хз хз, за индусов...их много и они весьма разные..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Христианские_погромы_в_Ориссе
Своих тоже бьют
Quote:
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы, к обеспечению порядка также подключилась армия. В результате беспорядков погибли 38 человек, более 2,5 тысяч были арестованы.
Гуру-насильник в Индии получил 20 лет тюрьмы http://www.bbc.com/russian/news-41072124
Гуру-насильник в Индии получил 20 лет тюрьмы http://www.bbc.com/russian/news-41072124
Цитата: андремас от 03.09.2017 11:25:31история быстро облетела Астану и люди агрессивно настроенные стали стягиваются устаревать беспорядки ! Мы че в афгане живём они бы ещё сожгли бы их и головы отрезали
Хз хз, за индусов...их много и они весьма разные..
Цитата: Амид от 03.09.2017 11:03:35
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ
Хз хз, за индусов...их много и они весьма разные..
А казахи молодцы- за своих всегда впрягутся и поломают хоть кого. В России русского хоть индусы, хоть кто, бы пиздили никто слова не сказал бы.
Ничего хорошего, но "никто слова не сказал" разве?
Цитата: КЕДЫ от 03.09.2017 12:24:59
да никакая это не постанова, я с индийцами тоже работал охуевшие, наглые, и очень ленивые. По фильмам не судите ребята.
А казахи молодцы- за своих всегда впрягутся и поломают хоть кого. В России русского хоть индусы, хоть кто, бы пиздили никто слова не сказал бы.
да никакая это не постанова, я с индийцами тоже работал охуевшие, наглые, и очень ленивые. По фильмам не судите ребята.
А казахи молодцы- за своих всегда впрягутся и поломают хоть кого. В России русского хоть индусы, хоть кто, бы пиздили никто слова не сказал бы.
Если все такие ленивые, зачем пригласили?
С моей точки зрения, толпой нападает только стадо.
Сможете сказать, насколько это хорошо?
P.S. Quote:
Сила есть - ума не надо...
это пиздец товарищи!!!!! почему я раньше не видел это?
Цитата: КЕДЫ от 03.09.2017 12:54:15
Я мог бы ответить почему пригласили если знать заказчика, подрядчика, всех субподрядчиков откуда кто.
Я мог бы ответить почему пригласили если знать заказчика, подрядчика, всех субподрядчиков откуда кто.
Турецкие рабочие, над которыми толпой издевались на Тенгизе, тоже все ленивые?
В МВД РК раскрыли подробности беспорядков с участием иностранных рабочих "Абу-Даби Плаза" https://www.zakon.kz/4875891-v-mvd-rk-rasskazali-podrobnosti.html
Сейчас проведены спецмероприятия, направленные на недопущение возможных погромов.
В МВД РК прокомментировали, случившийся сегодня конфликт в Астане, из-за которого были оцеплены улицы на левом берегу столицы, передает Zakon.kz
"В 20.35 на территории строящегося комплекса "Абу-Даби Плаза" произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и казахами. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании", - отметил пресс-секретарь министра, директор Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмас Садубаев.
По его словам, органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки.
"Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции," - сказал Садубаев.
Он также добавил, что в результате потасовки погибших и пострадавших нет, два человека получили лёгкие ссадины.
Ранее ситуацию прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев и аким Астаны Асет Исекешев. Оба они заявили, что это был бытовой конфликт.
Сейчас проведены спецмероприятия, направленные на недопущение возможных погромов.
В МВД РК прокомментировали, случившийся сегодня конфликт в Астане, из-за которого были оцеплены улицы на левом берегу столицы, передает Zakon.kz
"В 20.35 на территории строящегося комплекса "Абу-Даби Плаза" произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и казахами. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании", - отметил пресс-секретарь министра, директор Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмас Садубаев.
По его словам, органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки.
"Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции," - сказал Садубаев.
Он также добавил, что в результате потасовки погибших и пострадавших нет, два человека получили лёгкие ссадины.
Ранее ситуацию прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев и аким Астаны Асет Исекешев. Оба они заявили, что это был бытовой конфликт.
WhatsApp не работал в Казахстане https://www.zakon.kz/4875902-whatsapp-ne-rabotal-v-kazahstane.html
Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения.
В Казахстане произошел сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp, сообщает МИА "Казинформ".
WhatsApp перестал работать ночью 3 сентября. Произошел сбой в работе популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения. Причины сбоя работы популярного мессенджера неизвестны. Когда будет восстановлена работа мессенджера и возобновится отправка и получение SMS не сообщается.
Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения.
В Казахстане произошел сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp, сообщает МИА "Казинформ".
WhatsApp перестал работать ночью 3 сентября. Произошел сбой в работе популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения. Причины сбоя работы популярного мессенджера неизвестны. Когда будет восстановлена работа мессенджера и возобновится отправка и получение SMS не сообщается.
Совпадение?
Цитата: Ал от 03.09.2017 12:59:18
Турецкие рабочие, над которыми толпой издевались на Тенгизе, тоже все ленивые?
Цитата: КЕДЫ от 03.09.2017 12:54:15
Я мог бы ответить почему пригласили если знать заказчика, подрядчика, всех субподрядчиков откуда кто.
Я мог бы ответить почему пригласили если знать заказчика, подрядчика, всех субподрядчиков откуда кто.
Турецкие рабочие, над которыми толпой издевались на Тенгизе, тоже все ленивые?
Они не ленивые, они окуевшие. Они себя ставят слишком высоко.
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 13:30:00Все?
Они не ленивые, они окуевшие. Они себя ставят слишком высоко.
Они не ленивые, они окуевшие. Они себя ставят слишком высоко.
Мне, к примеру, незаслуженное высокомерие "Ходока" не нравится, но я ж на всех отношение к этому выскочке не проецирую...
Примерно представляю, как турки вели себя на Тенгизе по отношению к казахам
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 13:49:48
Ну, на стройке Гумилевского универа поработал. Рулили там турки. Хватило меня на три дня.
Примерно представляю, как турки вели себя на Тенгизе по отношению к казахам
Ну, на стройке Гумилевского универа поработал. Рулили там турки. Хватило меня на три дня.
Примерно представляю, как турки вели себя на Тенгизе по отношению к казахам
Чисто для сравнения попробуйте на местного "дядю" поработать...
Цитата: Ал от 03.09.2017 13:53:11
Чисто для сравнения попробуйте на местного "дядю" поработать...
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 13:49:48
Ну, на стройке Гумилевского универа поработал. Рулили там турки. Хватило меня на три дня.
Примерно представляю, как турки вели себя на Тенгизе по отношению к казахам
Ну, на стройке Гумилевского универа поработал. Рулили там турки. Хватило меня на три дня.
Примерно представляю, как турки вели себя на Тенгизе по отношению к казахам
Чисто для сравнения попробуйте на местного "дядю" поработать...
Ща, ток штиблеты почищу..