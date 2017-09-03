В Астане произошла массовая драка с иностранными рабочими

да никакая это не постанова, я с индийцами тоже работал охуевшие, наглые, и очень ленивые. По фильмам не судите ребята.А казахи молодцы- за своих всегда впрягутся и поломают хоть кого. В России русского хоть индусы, хоть кто, бы пиздили никто слова не сказал бы.