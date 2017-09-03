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Закона.Нет
В Астане произошла массовая драка с иностранными рабочими
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едридмадрид 03 Сентября 2017 в 08:39:51
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На стройки комплекса зданий "Абу-Даби Плаза" в Астане произошла драка иностранных рабочих с охранниками, сообщил корреспондент "Интерфакса". В драке участвовали около 30 человек.



Как сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, конфликт завязался после того, как охранник отказался выпустить нетрезвого рабочего из Индии за пределы строительного объекта. Строитель позвал двоих соотечественников и они избили охранника. Далее завязалась массовая драка.

Конфликт начался в 20:35 по местному времени (17:35 по Москве). По информации МВД, в драке никто не пострадал. Двое ее участников получили легкие ссадины.

В районе стройки собрались около ста человек, услышавших о конфликте. Они выкрикивали слова в поддержку казахстанцев, находящихся на территории общежития.



"Мы пришли поддержать наших братьев-казахов", - сказали молодые люди. На место прибыли сотрудники ОМОНа, которые перекрыли улицу, ведущую к общежитию рабочих, чтобы не дать завязаться второй драке.



В результате полицейские задержали более сорока человек, находящихся в нетрезвом состоянии. Все они граждане Казахстана.

В городской полиции заявили, что ситуация полностью разрешена и находится под контролем.

http://www.interfax.ru/world/577505





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"Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки. Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции", – прокомментировал Алмас Садубаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 03.09.2017 в 10:13:22   # 628365
Кто есть с Астаны? Подробности бы....
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  Rab Allaha 03.09.2017 в 10:51:40   # 628366
Свежий өсектер тарататын өсекшілер керек)))
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  Амид 03.09.2017 в 11:03:35   # 628367
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ
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  SouthJoker 03.09.2017 в 11:08:21   # 628369
думаю люди подошедшие снаружи это была спланированная акция со стороны псевдооппозиции. Но грамотные действия силовиков не дали людям снаружи смешаться с теми кто внутри конфликта и тем самым свершить свои планы.
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  Амид 03.09.2017 в 11:09:36   # 628370
Пастанова какая то
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  SouthJoker 03.09.2017 в 11:10:34   # 628371
даже выкрики людей при выступлении Исекешева носят агрессивный характер как бы взывая его сказать что то лишнее и на этом спохватиться.
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  Ал 03.09.2017 в 11:19:29   # 628372
Цитата: Амид от 03.09.2017 11:03:35
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуджаратский_погром#CITEREFislamnews.ru.2C_2014

Ненависть лишает разума представителей любых народов.

К тому же

Касается и пришедших мстить...
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  андремас 03.09.2017 в 11:25:31   # 628375
Цитата: Амид от 03.09.2017 11:03:35
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ


Хз хз, за индусов...их много и они весьма разные..
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  Ал 03.09.2017 в 11:35:56   # 628379
Если что, индуистские фанатики не ограничивались мусульманами
https://ru.wikipedia.org/wiki/Христианские_погромы_в_Ориссе

Своих тоже бьют
Quote:
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы, к обеспечению порядка также подключилась армия. В результате беспорядков погибли 38 человек, более 2,5 тысяч были арестованы.

Гуру-насильник в Индии получил 20 лет тюрьмы http://www.bbc.com/russian/news-41072124
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  Амид 03.09.2017 в 11:38:58   # 628380
Цитата: андремас от 03.09.2017 11:25:31
Цитата: Амид от 03.09.2017 11:03:35
На рабочих из Индии не похоже скорей всего наши набухались и наваляли индусам работал с ними они мухи не обидят а чтоб охранника избить они на это неспособны даже толпой это другой народ


Хз хз, за индусов...их много и они весьма разные..
история быстро облетела Астану и люди агрессивно настроенные стали стягиваются устаревать беспорядки ! Мы че в афгане живём они бы ещё сожгли бы их и головы отрезали
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  Амид 03.09.2017 в 11:39:54   # 628381
Пастанова!
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  htmaker 03.09.2017 в 11:58:11   # 628383
Мудаки, раздули из мухи слона, а акиму отчитываться за тупоголовых
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  Mikado 03.09.2017 в 12:16:56   # 628392
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  КЕДЫ 03.09.2017 в 12:24:59   # 628396
да никакая это не постанова, я с индийцами тоже работал охуевшие, наглые, и очень ленивые. По фильмам не судите ребята.
А казахи молодцы- за своих всегда впрягутся и поломают хоть кого. В России русского хоть индусы, хоть кто, бы пиздили никто слова не сказал бы.
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  андремас 03.09.2017 в 12:28:38   # 628397
Ну конечно, а в Мурманске бешенцам навесили..
Ничего хорошего, но "никто слова не сказал" разве?
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  Ал 03.09.2017 в 12:50:49   # 628402
Цитата: КЕДЫ от 03.09.2017 12:24:59
да никакая это не постанова, я с индийцами тоже работал охуевшие, наглые, и очень ленивые. По фильмам не судите ребята.
А казахи молодцы- за своих всегда впрягутся и поломают хоть кого. В России русского хоть индусы, хоть кто, бы пиздили никто слова не сказал бы.

Если все такие ленивые, зачем пригласили?

С моей точки зрения, толпой нападает только стадо.

Сможете сказать, насколько это хорошо?

P.S. Quote:
Сила есть - ума не надо...
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  КЕДЫ 03.09.2017 в 12:54:15   # 628403
Я мог бы ответить почему пригласили если знать заказчика, подрядчика, всех субподрядчиков откуда кто.
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  КЕДЫ 03.09.2017 в 12:58:46   # 628404
Mikado 03.09.2017 в 12:16:56 # 628392

это пиздец товарищи!!!!! почему я раньше не видел это?
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  Ал 03.09.2017 в 12:59:18   # 628405
Цитата: КЕДЫ от 03.09.2017 12:54:15
Я мог бы ответить почему пригласили если знать заказчика, подрядчика, всех субподрядчиков откуда кто.

Турецкие рабочие, над которыми толпой издевались на Тенгизе, тоже все ленивые?
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  КЕДЫ 03.09.2017 в 13:04:14   # 628406
не знаю. смысл моего коммента был несколько о другом.
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  Ал 03.09.2017 в 13:10:43   # 628407
Quote:
В МВД РК раскрыли подробности беспорядков с участием иностранных рабочих "Абу-Даби Плаза" https://www.zakon.kz/4875891-v-mvd-rk-rasskazali-podrobnosti.html
Сейчас проведены спецмероприятия, направленные на недопущение возможных погромов.
В МВД РК прокомментировали, случившийся сегодня конфликт в Астане, из-за которого были оцеплены улицы на левом берегу столицы, передает Zakon.kz
"В 20.35 на территории строящегося комплекса "Абу-Даби Плаза" произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и казахами. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании", - отметил пресс-секретарь министра, директор Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмас Садубаев.
По его словам, органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки.
"Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции," - сказал Садубаев.
Он также добавил, что в результате потасовки погибших и пострадавших нет, два человека получили лёгкие ссадины.
Ранее ситуацию прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев и аким Астаны Асет Исекешев. Оба они заявили, что это был бытовой конфликт.
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  Ал 03.09.2017 в 13:16:26   # 628409
Quote:
WhatsApp не работал в Казахстане https://www.zakon.kz/4875902-whatsapp-ne-rabotal-v-kazahstane.html
Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения.
В Казахстане произошел сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp, сообщает МИА "Казинформ".
WhatsApp перестал работать ночью 3 сентября. Произошел сбой в работе популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения. Причины сбоя работы популярного мессенджера неизвестны. Когда будет восстановлена работа мессенджера и возобновится отправка и получение SMS не сообщается.

Совпадение?
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  Мура45 03.09.2017 в 13:30:00   # 628411
Цитата: Ал от 03.09.2017 12:59:18
Цитата: КЕДЫ от 03.09.2017 12:54:15
Я мог бы ответить почему пригласили если знать заказчика, подрядчика, всех субподрядчиков откуда кто.

Турецкие рабочие, над которыми толпой издевались на Тенгизе, тоже все ленивые?


Они не ленивые, они окуевшие. Они себя ставят слишком высоко.
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  Ал 03.09.2017 в 13:43:03   # 628413
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 13:30:00
Они не ленивые, они окуевшие. Они себя ставят слишком высоко.
Все?
Мне, к примеру, незаслуженное высокомерие "Ходока" не нравится, но я ж на всех отношение к этому выскочке не проецирую...
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  звукач 03.09.2017 в 13:44:19   # 628415
Может и не совпадение. И если это так - то честь и хвала КНБ,значить умеют работать на опережение.Не нужна Казахстану гражданская война.Пусть плохой но мир.
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  Ал 03.09.2017 в 13:46:43   # 628416
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  Мура45 03.09.2017 в 13:49:48   # 628417
Ну, на стройке Гумилевского универа поработал. Рулили там турки. Хватило меня на три дня.
Примерно представляю, как турки вели себя на Тенгизе по отношению к казахам
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  Ал 03.09.2017 в 13:53:11   # 628418
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 13:49:48
Ну, на стройке Гумилевского универа поработал. Рулили там турки. Хватило меня на три дня.
Примерно представляю, как турки вели себя на Тенгизе по отношению к казахам

Чисто для сравнения попробуйте на местного "дядю" поработать...
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  Мура45 03.09.2017 в 13:58:48   # 628419
Цитата: Ал от 03.09.2017 13:53:11
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 13:49:48
Ну, на стройке Гумилевского универа поработал. Рулили там турки. Хватило меня на три дня.
Примерно представляю, как турки вели себя на Тенгизе по отношению к казахам

Чисто для сравнения попробуйте на местного "дядю" поработать...

Ща, ток штиблеты почищу..
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  Рамзес 03.09.2017 в 16:23:13   # 628428
Начинают раскачивать,силовики молодцы остановили - но кто то клювом прощелкал.
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