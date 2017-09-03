Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве Полиция стянула к посольству дополнительные силы

Жителей Грозного отправляют на массовую акцию в поддержку мусульманского народа рохинья (рохинджа), притесняемого со стороны властей Мьянмы, где большинство населения исповедует буддизм. О том, что людям приказано в обязательном порядке явиться на митинг, даже если они находятся в отъезде в отпуске, рассказали "Кавказ.Реалии" источники в Чечне.



О готовящемся утром 4 сентября митинге сообщил и представитель главы Чечни Рамзана Кадырова, прибывший к зданию посольства Мьянмы в Москве, где 3 сентября мусульмане столицы устроили акцию протеста против массовых убийств единоверцев в Юго-Восточной Азии.