Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве Полиция стянула к посольству дополнительные силы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 03 Сентября 2017 в 19:41:52
Собравшиеся выступают в поддержку мусульман, которые стали объектом преследований со стороны военного правительства в Мьянме.
Ситуация в этой стране обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 000 покинули страну.
Сегодня Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме. «Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны», — говорится в сообщении МИДа.
В ведомстве призвали стороны конфликта «к скорейшему налаживанию конструктивного диалога».
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/09/03/732089-nesanktsionirovannii-miting
Прокомментировал события в Мьянме и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Читаю комментарии и заявления политиков по ситуации в Мьянме. Напрашивается вывод, что лицемерию и бесчеловечности тех, кто обязан защищать ЧЕЛОВЕКА, нет предела! Всему миру известно, что в течение ряда лет в этой стране происходят события, которые невозможно не только показывать, но и описать. Подобную жестокость человечество не видело со времен Второй мировой войны. Если это говорю я, человек, прошедший через две страшные войны, то можно судить о масштабах трагедии полутора миллионов мусульман-рохинья. Прежде всего, следует сказать о госпоже Аун Сан Су Чжи, фактически руководящей Мьянмой. Ее многие годы называли борцом за демократию. Шесть лет назад военных сменило гражданское правительство, Аун Сан Су Чжи, получившая Нобелевскую премию мира, заимела власть, а вслед за этим началась этническая и религиозная чистка. Фашистские душегубки ничто в сравнении с тем, что творится в Мьянме. Массовые убийства, изнасилования, сжигание живых людей на кострах, разведенных под железными листами, уничтожение всего, что принадлежит мусульманам. Осенью минувшего года разрушены и сожжены более одной тысячи домов, школ и мечетей рохинья. Власти Мьянмы стремятся уничтожить народ, а соседние страны не принимают беженцев, вводя смешные квоты. Весь мир видит, что происходит гуманитарная катастрофа, видит, что это открытое преступление против человечности, НО МОЛЧИТ! Генсек ООН Антониу Гуттериш вместо жесткого осуждения властей Мьянмы просит Бангладеш принять беженцев! Вместо борьбы с причиной, рассуждает о последствиях. А Верховный комиссар ООН по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Зейд Раад аль-Хуссейн призвал руководство Мьянмы "осудить резкую риторику и разжигание розни в соцсетях". Разве это не смешно? Буддистское правительство Мьянмы пытается объяснить массовые убийства и геноцид рохинья действиями тех, кто пытается оказать вооруженное сопротивление. Мы осуждаем насилие, с чьей бы стороны оно не происходило. Но возникает вопрос, какой иной выбор оставлен народу, который загнали в кромешный ад? Что же сегодня молчат политики десятков стран и правозащитные организации, которые в день дважды делают заявления, если в Чечне кто-то просто чихнет от простуды?" - написал чеченский лидер в своем Instagram. © Reuters
Между тем президент Турции Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман".
"Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Численность мусульманского населения в Аракане, составляющая еще полвека назад четыре миллиона, в результате преследований и кровопролития сократилась на одну треть. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой", - цитирует его агентство Anadolu. "Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", - заявил Эрдоган.
Тем временем в соцсетях пользователи распространяют фото и видеоролики с места событий в штате Ракхайн. Большинство материалов сопровождаются хэштегом #Arakan.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 03.09.2017 в 21:13:47 # 628489
Цитата: Лысый от 03.09.2017 20:58:15
А чо бородачей в автозаки не пакуют? Митинг то несанкционированый. Ачько против бородатых жим-жим?
А чо бородачей в автозаки не пакуют? Митинг то несанкционированый. Ачько против бородатых жим-жим?
очко сжимается , не только против бородатых
ещё и против спортивных футбольных болельщиков ( в основном подростки )
вспомни хотя бы Манежную площадь в Москве ( возле Кремля)
Еще пока цветочки.
Цитата: Лысый от 03.09.2017 20:58:15
А чо бородачей в автозаки не пакуют? Митинг то несанкционированый. Ачько против бородатых жим-жим?
А чо бородачей в автозаки не пакуют? Митинг то несанкционированый. Ачько против бородатых жим-жим?
Оне ж не против власти митингуют.
Что "запоешь", если кадыровцы бородатых паковать начнут?
В любой стране не задумываясь лидер уничтожает свою нацию и народ, люди выживают, будь то Турция, будь то Россия или Казахстан (любое не согласие с властью карается), прожиточные минимумы и пенсии смешны, вот это геноцид, но уже НАРОДА
Что "запоешь", если кадыровцы бородатых паковать начнут?
Так там и кадыровцы в основном и "митингуют". Это все равно что ты сам себя отымеешь. Так что, радиво, тщательней надо. А то граблей на тебя,и оплеух не напасешься.
Что "запоешь", если кадыровцы бородатых паковать начнут?
Ну, это до поры - до времени.
Не хило так, банду в законе в Чечне организовали. Пока Чечню субсидирует Москва, будет "тихо".
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..
В такие городки и едут из средней Азии.
И не надо путать беженцев в Европе и этих мигрантов..
Хотя бы потому что не так давно это была одна страна и дети тех переселенцев учатся в русских школах..
А насчёт упаковки..ОМОНу если команду дадут , упакуют хоть бородачей хоть усачей хоть чубарей, а надо будет и в асфальт закатают.
Но эти люди выражают протест властям Мьянмы, пусть.
Жителей Грозного отправляют на массовую акцию в поддержку мусульманского народа рохинья (рохинджа), притесняемого со стороны властей Мьянмы, где большинство населения исповедует буддизм. О том, что людям приказано в обязательном порядке явиться на митинг, даже если они находятся в отъезде в отпуске, рассказали "Кавказ.Реалии" источники в Чечне.
О готовящемся утром 4 сентября митинге сообщил и представитель главы Чечни Рамзана Кадырова, прибывший к зданию посольства Мьянмы в Москве, где 3 сентября мусульмане столицы устроили акцию протеста против массовых убийств единоверцев в Юго-Восточной Азии.
О готовящемся утром 4 сентября митинге сообщил и представитель главы Чечни Рамзана Кадырова, прибывший к зданию посольства Мьянмы в Москве, где 3 сентября мусульмане столицы устроили акцию протеста против массовых убийств единоверцев в Юго-Восточной Азии.
https://www.kavkazr.com/a/28713563.html
Цитата: Лысый от 03.09.2017 21:17:19
Здесь многие ваторептилоиды по поводу засилья мусульман в "гейропах" ладошки потирают типо: так вам и надо толерасты. Хотя в своем огороде уже давно все просрано.
Еще пока цветочки.
Здесь многие ваторептилоиды по поводу засилья мусульман в "гейропах" ладошки потирают типо: так вам и надо толерасты. Хотя в своем огороде уже давно все просрано.
Еще пока цветочки.
Власти РФ наверное думают, что эти граждане когда-нибудь добровольно станут "русскими".
Цитата: Лысый от 03.09.2017 21:43:52
Так там и кадыровцы в основном и "митингуют". Это все равно что ты сам себя отымеешь. Так что, радиво, тщательней надо. А то граблей на тебя,и оплеух не напасешься.
Так там и кадыровцы в основном и "митингуют". Это все равно что ты сам себя отымеешь. Так что, радиво, тщательней надо. А то граблей на тебя,и оплеух не напасешься.
Настоящие кадыровцы при "сбруе", а митинг не против российских властей, так что ты опять в лужу пернул.
По утверждениям медиков метеоризм бывает от избытка мучного. Похоже, тебе не стоит чрезмерно увлекаться дошираком... )))
Или режим быдла включать...
Есть мнение что это результат разборок между наркобандами.
Там муслимы тоже не зайчики одуванчики.
Бирма страна полудикая, как часть золотого треугольника, до 2001 года, уверенно занимала первое место в мире по производству героина.
Потом их афган обошел.но в Бирме все так и осталось, и на наркоте там живёт местная элитка.
Исламская же боевая ячейка, решила взять под себя часть трафика, начались разборки, тем более эти деньги шли на поддержку исламского терроризма в ЮВА.
Как часто бывает, разборки переросли в побоище, этническую чистку.
Надо понимать, там люди такие живут, они реально нищета и дикари..отсюда жестокость.
А насчёт упаковки..ОМОНу если команду дадут , упакуют хоть бородачей хоть усачей хоть чубарей, а надо будет и в асфальт закатают.
Ага. Слышали, от диванных, и не раз.
Надысь один чеченец пальбу в отеле устроил, Джабраилов его фамилиё. Почитай, как там его "в асфальт закатали".
https://eadaily.com/ru/news/2017/08/31/dzhabrailova-otpustili-iz-policii-posle-strelby-v-otele-v-moskve
Quote:
Половина , ну почти половина подмосковья, депрессняк конкретный.
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..
Хех.. в самой мякотке России, оказывается то, есть такое безобразие и ничо, зашибись, "рука рынка".
Тут за наш свинцовый столько дерьмеца подлили, мол, ни хрена наши не умеют, только пилить.
Я думаю, что нерусских детей специально собирают вместе в определённых школах и определённых класс
21.Дорошева Анастасия Алексеевна
По ходу ее тоже "выравнивать" будут. Ай, софруджу, не делайте больше покерфейса.
Цитата: Лысый от 03.09.2017 21:56:12
Ага. Слышали, от диванных, и не раз.
Надысь один чеченец пальбу в отеле устроил, Джабраилов его фамилиё. Почитай, как там его "в асфальт закатали".
https://eadaily.com/ru/news/2017/08/31/dzhabrailova-otpustili-iz-policii-posle-strelby-v-otele-v-moskve
Ага. Слышали, от диванных, и не раз.
Надысь один чеченец пальбу в отеле устроил, Джабраилов его фамилиё. Почитай, как там его "в асфальт закатали".
https://eadaily.com/ru/news/2017/08/31/dzhabrailova-otpustili-iz-policii-posle-strelby-v-otele-v-moskve
Тебя родители учили не путать теплое с мягким?
Quote:
После допроса в отделении полиции в Москве экс-сенатора и миллиардера Умара Джабраилова отпустили, с него взята подписка о невыезде. Как сообщает НТВ, из полицейского отделения его увезли в скромном ведомственном седане.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/08/31/dzhabrailova-otpustili-iz-policii-posle-strelby-v-otele-v-moskve
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/08/31/dzhabrailova-otpustili-iz-policii-posle-strelby-v-otele-v-moskve
Отпустили и упаковали - вещи разного порядка.
Кстати, "герою" приостановили членство в "Едим Россию"...
нибудь добровольно станут
"русскими".
За власти РФ не думайте, эрэф это не только русские..не станут и не станут как не стали башкиры татары якуты буряты и пр и пр
И этих кайсар-киргизов " переварят".
Цитата: arhar от 03.09.2017 22:01:26
какая-то падла опять ютуб глушит
какая-то падла опять ютуб глушит
Бля, а я думал у мене траффиг закончелсе. Ну хоть так а то сапсем извалнавался.
И этих кайсар-киргизов " переварят".
Еще адын покерфейс.
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 21:56:34
андремас 03.09.2017 в 21:46:04
Quote:
Хех.. в самой мякотке России, оказывается то, есть такое безобразие и ничо, зашибись, "рука рынка".
Тут за наш свинцовый столько дерьмеца подлили, мол, ни хрена наши не умеют, только пилить.
андремас 03.09.2017 в 21:46:04
Quote:
Половина , ну почти половина подмосковья, депрессняк конкретный.
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..
Хех.. в самой мякотке России, оказывается то, есть такое безобразие и ничо, зашибись, "рука рынка".
Тут за наш свинцовый столько дерьмеца подлили, мол, ни хрена наши не умеют, только пилить.
Это кто, я подлил? Где за ваш свинцовый я такое говорил?
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 21:56:34Если тебя говнецом обдали, то обтекай. Научись адекватно воспринимать критику.
андремас 03.09.2017 в 21:46:04
Quote:
Хех.. в самой мякотке России, оказывается то, есть такое безобразие и ничо, зашибись, "рука рынка".
Тут за наш свинцовый столько дерьмеца подлили, мол, ни хрена наши не умеют, только пилить.
андремас 03.09.2017 в 21:46:04
Quote:
Половина , ну почти половина подмосковья, депрессняк конкретный.
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..
Хех.. в самой мякотке России, оказывается то, есть такое безобразие и ничо, зашибись, "рука рынка".
Тут за наш свинцовый столько дерьмеца подлили, мол, ни хрена наши не умеют, только пилить.
Кстати, тебе никто не мешает посмотреть на состояние моногородов и сел собственной Родины...
Цитата: Софруджу от 03.09.2017 21:52:18
Я думаю, что нерусских детей специально собирают вместе в определённых школах и определённых классах. Хотелось бы посмотреть список 1А и 1Б. Уже не раз поднималась проблема, что в школу идут неговорящие по-русски дети. Такие "классы выравнивания" вполне оправданы. Если Вы хотели сказать, что все классы такие, то это неправда
Я думаю, что нерусских детей специально собирают вместе в определённых школах и определённых классах. Хотелось бы посмотреть список 1А и 1Б. Уже не раз поднималась проблема, что в школу идут неговорящие по-русски дети. Такие "классы выравнивания" вполне оправданы. Если Вы хотели сказать, что все классы такие, то это неправда
Если это так, как Вы говорите, то это ещё хуже. Дискриминация и апартеид в мягкой форме, который будет создавать проблемы администрации школы в недалёком будущем.