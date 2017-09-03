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Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве Полиция стянула к посольству дополнительные силы
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едридмадрид 03 Сентября 2017 в 19:41:52
В Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице мусульмане проводят несанкционированный митинг, сообщает корреспондент «Ведомостей». Собралось несколько десятков мужчин мусульманского вероисповедания, толпа растет. Правоохранительные органы начали стягивать силы к месту скопления людей.



Собравшиеся выступают в поддержку мусульман, которые стали объектом преследований со стороны военного правительства в Мьянме.

Ситуация в этой стране обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 000 покинули страну.

Сегодня Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме. «Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны», — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве призвали стороны конфликта «к скорейшему налаживанию конструктивного диалога».

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/09/03/732089-nesanktsionirovannii-miting

Прокомментировал события в Мьянме и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Читаю комментарии и заявления политиков по ситуации в Мьянме. Напрашивается вывод, что лицемерию и бесчеловечности тех, кто обязан защищать ЧЕЛОВЕКА, нет предела! Всему миру известно, что в течение ряда лет в этой стране происходят события, которые невозможно не только показывать, но и описать. Подобную жестокость человечество не видело со времен Второй мировой войны. Если это говорю я, человек, прошедший через две страшные войны, то можно судить о масштабах трагедии полутора миллионов мусульман-рохинья. Прежде всего, следует сказать о госпоже Аун Сан Су Чжи, фактически руководящей Мьянмой. Ее многие годы называли борцом за демократию. Шесть лет назад военных сменило гражданское правительство, Аун Сан Су Чжи, получившая Нобелевскую премию мира, заимела власть, а вслед за этим началась этническая и религиозная чистка. Фашистские душегубки ничто в сравнении с тем, что творится в Мьянме. Массовые убийства, изнасилования, сжигание живых людей на кострах, разведенных под железными листами, уничтожение всего, что принадлежит мусульманам. Осенью минувшего года разрушены и сожжены более одной тысячи домов, школ и мечетей рохинья. Власти Мьянмы стремятся уничтожить народ, а соседние страны не принимают беженцев, вводя смешные квоты. Весь мир видит, что происходит гуманитарная катастрофа, видит, что это открытое преступление против человечности, НО МОЛЧИТ! Генсек ООН Антониу Гуттериш вместо жесткого осуждения властей Мьянмы просит Бангладеш принять беженцев! Вместо борьбы с причиной, рассуждает о последствиях. А Верховный комиссар ООН по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Зейд Раад аль-Хуссейн призвал руководство Мьянмы "осудить резкую риторику и разжигание розни в соцсетях". Разве это не смешно? Буддистское правительство Мьянмы пытается объяснить массовые убийства и геноцид рохинья действиями тех, кто пытается оказать вооруженное сопротивление. Мы осуждаем насилие, с чьей бы стороны оно не происходило. Но возникает вопрос, какой иной выбор оставлен народу, который загнали в кромешный ад? Что же сегодня молчат политики десятков стран и правозащитные организации, которые в день дважды делают заявления, если в Чечне кто-то просто чихнет от простуды?" - написал чеченский лидер в своем Instagram. © Reuters



Между тем президент Турции Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман".

"Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Численность мусульманского населения в Аракане, составляющая еще полвека назад четыре миллиона, в результате преследований и кровопролития сократилась на одну треть. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой", - цитирует его агентство Anadolu. "Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", - заявил Эрдоган.

Тем временем в соцсетях пользователи распространяют фото и видеоролики с места событий в штате Ракхайн. Большинство материалов сопровождаются хэштегом #Arakan.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 03.09.2017 в 20:58:15   # 628474
А чо бородачей в автозаки не пакуют? Митинг то несанкционированый. Ачько против бородатых жим-жим?
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  walker 03.09.2017 в 21:04:41   # 628481
Дык накануне уже понятно было, у ментов жим-жим против муслимов переть.
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  едридмадрид 03.09.2017 в 21:13:47   # 628489
Цитата: Лысый от 03.09.2017 20:58:15
А чо бородачей в автозаки не пакуют? Митинг то несанкционированый. Ачько против бородатых жим-жим?


очко сжимается , не только против бородатых

ещё и против спортивных футбольных болельщиков ( в основном подростки )

вспомни хотя бы Манежную площадь в Москве ( возле Кремля)







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  Лысый 03.09.2017 в 21:17:19   # 628490
Здесь многие ваторептилоиды по поводу засилья мусульман в "гейропах" ладошки потирают типо: так вам и надо толерасты. Хотя в своем огороде уже давно все просрано.



Еще пока цветочки.
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  Ал 03.09.2017 в 21:28:59   # 628498
Цитата: Лысый от 03.09.2017 20:58:15
А чо бородачей в автозаки не пакуют? Митинг то несанкционированый. Ачько против бородатых жим-жим?

Оне ж не против власти митингуют.
Что "запоешь", если кадыровцы бородатых паковать начнут?
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  Marvel 03.09.2017 в 21:29:42   # 628500
Был я как-то в Подмосковье. В коттедже съемном с кентами отдыхали. Так в том посёлке 90% жителей нерусские. Церковь стоит. А вокруг русских нет. Честно, обидно стало.
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  shlenchak 03.09.2017 в 21:33:58   # 628505
Даааа классно прикрываться геноцидом когда это удобно?
В любой стране не задумываясь лидер уничтожает свою нацию и народ, люди выживают, будь то Турция, будь то Россия или Казахстан (любое не согласие с властью карается), прожиточные минимумы и пенсии смешны, вот это геноцид, но уже НАРОДА
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  Ал 03.09.2017 в 21:38:58   # 628506
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  Лысый 03.09.2017 в 21:43:52   # 628509
Quote:
Что "запоешь", если кадыровцы бородатых паковать начнут?


Так там и кадыровцы в основном и "митингуют". Это все равно что ты сам себя отымеешь. Так что, радиво, тщательней надо. А то граблей на тебя,и оплеух не напасешься.
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  Мура45 03.09.2017 в 21:46:04   # 628511
Quote:
Что "запоешь", если кадыровцы бородатых паковать начнут?


Ну, это до поры - до времени.
Не хило так, банду в законе в Чечне организовали. Пока Чечню субсидирует Москва, будет "тихо".
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  андремас 03.09.2017 в 21:46:04   # 628512
Половина , ну почти половина подмосковья, депрессняк конкретный.
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..
В такие городки и едут из средней Азии.

И не надо путать беженцев в Европе и этих мигрантов..
Хотя бы потому что не так давно это была одна страна и дети тех переселенцев учатся в русских школах..

А насчёт упаковки..ОМОНу если команду дадут , упакуют хоть бородачей хоть усачей хоть чубарей, а надо будет и в асфальт закатают.
Но эти люди выражают протест властям Мьянмы, пусть.
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  Лысый 03.09.2017 в 21:48:10   # 628514
Quote:
Жителей Грозного отправляют на массовую акцию в поддержку мусульманского народа рохинья (рохинджа), притесняемого со стороны властей Мьянмы, где большинство населения исповедует буддизм. О том, что людям приказано в обязательном порядке явиться на митинг, даже если они находятся в отъезде в отпуске, рассказали "Кавказ.Реалии" источники в Чечне.

О готовящемся утром 4 сентября митинге сообщил и представитель главы Чечни Рамзана Кадырова, прибывший к зданию посольства Мьянмы в Москве, где 3 сентября мусульмане столицы устроили акцию протеста против массовых убийств единоверцев в Юго-Восточной Азии.


https://www.kavkazr.com/a/28713563.html
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  Мура45 03.09.2017 в 21:49:21   # 628517
Цитата: Лысый от 03.09.2017 21:17:19
Здесь многие ваторептилоиды по поводу засилья мусульман в "гейропах" ладошки потирают типо: так вам и надо толерасты. Хотя в своем огороде уже давно все просрано.



Еще пока цветочки.


Власти РФ наверное думают, что эти граждане когда-нибудь добровольно станут "русскими".
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  Ал 03.09.2017 в 21:51:58   # 628519
Цитата: Лысый от 03.09.2017 21:43:52
Так там и кадыровцы в основном и "митингуют". Это все равно что ты сам себя отымеешь. Так что, радиво, тщательней надо. А то граблей на тебя,и оплеух не напасешься.

Настоящие кадыровцы при "сбруе", а митинг не против российских властей, так что ты опять в лужу пернул.

По утверждениям медиков метеоризм бывает от избытка мучного. Похоже, тебе не стоит чрезмерно увлекаться дошираком... )))
Или режим быдла включать...
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  Софруджу 03.09.2017 в 21:52:18   # 628520
Я думаю, что нерусских детей специально собирают вместе в определённых школах и определённых классах. Хотелось бы посмотреть список 1А и 1Б. Уже не раз поднималась проблема, что в школу идут неговорящие по-русски дети. Такие "классы выравнивания" вполне оправданы. Если Вы хотели сказать, что все классы такие, то это неправда
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  андремас 03.09.2017 в 21:56:05   # 628522
А по поводу событий в Бирме ..
Есть мнение что это результат разборок между наркобандами.
Там муслимы тоже не зайчики одуванчики.
Бирма страна полудикая, как часть золотого треугольника, до 2001 года, уверенно занимала первое место в мире по производству героина.
Потом их афган обошел.но в Бирме все так и осталось, и на наркоте там живёт местная элитка.
Исламская же боевая ячейка, решила взять под себя часть трафика, начались разборки, тем более эти деньги шли на поддержку исламского терроризма в ЮВА.
Как часто бывает, разборки переросли в побоище, этническую чистку.
Надо понимать, там люди такие живут, они реально нищета и дикари..отсюда жестокость.
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  Лысый 03.09.2017 в 21:56:12   # 628523
Quote:
А насчёт упаковки..ОМОНу если команду дадут , упакуют хоть бородачей хоть усачей хоть чубарей, а надо будет и в асфальт закатают.


Ага. Слышали, от диванных, и не раз.

Надысь один чеченец пальбу в отеле устроил, Джабраилов его фамилиё. Почитай, как там его "в асфальт закатали".
https://eadaily.com/ru/news/2017/08/31/dzhabrailova-otpustili-iz-policii-posle-strelby-v-otele-v-moskve
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  Мура45 03.09.2017 в 21:56:34   # 628524
андремас 03.09.2017 в 21:46:04
Quote:
Половина , ну почти половина подмосковья, депрессняк конкретный.
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..


Хех.. в самой мякотке России, оказывается то, есть такое безобразие и ничо, зашибись, "рука рынка".
Тут за наш свинцовый столько дерьмеца подлили, мол, ни хрена наши не умеют, только пилить.
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  Лысый 03.09.2017 в 22:00:04   # 628525
Quote:
Я думаю, что нерусских детей специально собирают вместе в определённых школах и определённых класс


21.Дорошева Анастасия Алексеевна
По ходу ее тоже "выравнивать" будут. Ай, софруджу, не делайте больше покерфейса.
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  Ал 03.09.2017 в 22:00:48   # 628526
Цитата: Лысый от 03.09.2017 21:56:12
Ага. Слышали, от диванных, и не раз.

Надысь один чеченец пальбу в отеле устроил, Джабраилов его фамилиё. Почитай, как там его "в асфальт закатали".
https://eadaily.com/ru/news/2017/08/31/dzhabrailova-otpustili-iz-policii-posle-strelby-v-otele-v-moskve

Тебя родители учили не путать теплое с мягким?
Quote:
После допроса в отделении полиции в Москве экс-сенатора и миллиардера Умара Джабраилова отпустили, с него взята подписка о невыезде. Как сообщает НТВ, из полицейского отделения его увезли в скромном ведомственном седане.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/08/31/dzhabrailova-otpustili-iz-policii-posle-strelby-v-otele-v-moskve

Отпустили и упаковали - вещи разного порядка.
Кстати, "герою" приостановили членство в "Едим Россию"...
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  arhar 03.09.2017 в 22:01:26   # 628527
какая-то падла опять ютуб глушит
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  андремас 03.09.2017 в 22:02:04   # 628528
Власти РФ наверное думают, что эти граждане когда-
нибудь добровольно станут
"русскими".

За власти РФ не думайте, эрэф это не только русские..не станут и не станут как не стали башкиры татары якуты буряты и пр и пр
И этих кайсар-киргизов " переварят".
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  Лысый 03.09.2017 в 22:02:25   # 628529
Джабраилов 100% отмажется, Рамзан за него мазу кинет.
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  Лысый 03.09.2017 в 22:03:25   # 628530
Цитата: arhar от 03.09.2017 22:01:26
какая-то падла опять ютуб глушит


Бля, а я думал у мене траффиг закончелсе. Ну хоть так а то сапсем извалнавался.
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  Лысый 03.09.2017 в 22:04:22   # 628531
Quote:
И этих кайсар-киргизов " переварят".

Еще адын покерфейс.
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  андремас 03.09.2017 в 22:04:28   # 628532
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 21:56:34
андремас 03.09.2017 в 21:46:04
Quote:
Половина , ну почти половина подмосковья, депрессняк конкретный.
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..


Хех.. в самой мякотке России, оказывается то, есть такое безобразие и ничо, зашибись, "рука рынка".
Тут за наш свинцовый столько дерьмеца подлили, мол, ни хрена наши не умеют, только пилить.


Это кто, я подлил? Где за ваш свинцовый я такое говорил?
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  Ал 03.09.2017 в 22:05:11   # 628533
Цитата: Мура45 от 03.09.2017 21:56:34
андремас 03.09.2017 в 21:46:04
Quote:
Половина , ну почти половина подмосковья, депрессняк конкретный.
Много небольших моногородков, которые с развалом образующих предприятий стали вымирать..


Хех.. в самой мякотке России, оказывается то, есть такое безобразие и ничо, зашибись, "рука рынка".
Тут за наш свинцовый столько дерьмеца подлили, мол, ни хрена наши не умеют, только пилить.
Если тебя говнецом обдали, то обтекай. Научись адекватно воспринимать критику.
Кстати, тебе никто не мешает посмотреть на состояние моногородов и сел собственной Родины...
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  Лысый 03.09.2017 в 22:07:05   # 628534
Аллё, человек гора, про Анастасию Дорошеву имеете что сказать? Или шаблон склеиваете?
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  Мура45 03.09.2017 в 22:07:09   # 628535
Цитата: Софруджу от 03.09.2017 21:52:18
Я думаю, что нерусских детей специально собирают вместе в определённых школах и определённых классах. Хотелось бы посмотреть список 1А и 1Б. Уже не раз поднималась проблема, что в школу идут неговорящие по-русски дети. Такие "классы выравнивания" вполне оправданы. Если Вы хотели сказать, что все классы такие, то это неправда


Если это так, как Вы говорите, то это ещё хуже. Дискриминация и апартеид в мягкой форме, который будет создавать проблемы администрации школы в недалёком будущем.
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  walker 03.09.2017 в 22:07:21   # 628536
Еще вот бронированные путинские полицаи чехов в асфальт "закатывают"
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