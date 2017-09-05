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Закона.Нет
В Китае запретили проводить и участвовать в ICO
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danilov 05 Сентября 2017 в 12:29:29
Китай запретил частным лицам и организациям привлекать средства через Initial Coin Offering (ICO) виртуальных валют, сообщает Reuters. В Народном банке Китая объяснили такое решение тем, что подобная практика представляет собой незаконное финансирование.

По оценке опрошенных агентством экспертов, правительство решило ограничить ICO, чтобы лучше разобраться с феноменом криптовалют. В будущем регулирование этой сферы может смягчиться.

Отмечается, что китайские инвесторы, которые покупают криптовалюту за рубежом, смогут делать это и дальше. Ограничения касаются только внутрикитайских первичных размещений.

Популярность ICO взлетела в Китае в текущем году. По данным «Синьхуа», в первом полугодии было проведено 65 размещений, при помощи которых эмитенты криптовалют привлекли 2,62 миллиарда юаней от 105 тысяч человек.

Стоимость двух самых популярных криптовалют, биткоина и эфириума, на китайских биржах рухнула на 5-8 процентов в первый час после объявления о приостановке всех ICO.

https://lenta.ru/news/2017/09/04/ico/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 05.09.2017 в 13:22:49   # 629016
Если разрешат, будет полёт к 15000. Запасаемся потихоньку
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