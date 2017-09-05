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Условия содержания Кайрата Жамалиева в тюрьме стали поводом для расследования
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danilov 05 Сентября 2017 в 15:29:24
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05.09.2017 в 15:40:28
# 629059
Такое не может произойти с теми у кого нет денег
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Денис222
05.09.2017 в 16:23:48
# 629066
А, что как то может быть иначе? Вся система коррумпированна! Есть лавэ и пох всё и все. Самое пугающее, что борьбу с коррупцией ведут отпетые коррупционеры...парадокс блеать!
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