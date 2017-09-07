Мать сама назначила сыну антибиотик: мальчик в коме

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Сентября 2017 в 14:01:22
Карагандинка купила антибиотик "Цеф 3" по старому рецепту и решила полечить им двухлетнего сына. Однако сразу же после первого укола малышу стало плохо. Самостоятельное назначение препарата вызвало сначала затруднение дыхания, а вскоре мальчик перестал дышать. Перепуганная женщина вызвала скорую помощь. По дороге в больницу ребенок едва не погиб, его пришлось экстренно подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Мальчик поступил в крайне тяжелом состоянии. У него было затруднено дыхание, он пережил клиническую смерть. Со слов матери, она ввела ему препарат "Цеф 3" всего один раз. После чего у малыша началось осложнение. Сейчас он находится в областной детской клинической больнице в реанимации. Он в коме", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Пока медики не берутся давать прогнозов о его дальнейшем выздоровлении. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ. "Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Если заболели, нужно идти к врачу или вызывать его на дом. А антибиотики тем более назначаются строго по показаниям. Иначе вы можете заработать кучу других болезней", - добавили в ведомстве.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mat-sama-naznachila-syinu-antibiotik-malchik-v-kome-325956/