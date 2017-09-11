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Закона.Нет
Казахстанские пограничники за плату свободно пропускали иностранцев через границу
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KAN13 11 Сентября 2017 в 11:08:15
В военном суде Шымкентского гарнизона рассмотрено уголовное дело по обвинению военнослужащих пограничной заставы «Кордай» и «Мерке темір жолы», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установлено в суде, в августе 2016 года бывший контролер пограничной заставы «Кордай» продавал гражданам Республики Кыргызстан поддельные миграционные карточки с поддельной печатью миграционной полиции каждому по 4000 тенге.

«Второй военнослужащий звонил контролерам погранично-контрольного пункта “Кордай”, чтобы они беспрепятственно прошли из Республики Казахстан в Республику Кыргызстан, с каждого гражданина брали по 2 тыс тенге», — сообщили в суде.

Приговором военного суда Шымкентского гарнизона один военнослужащий признан невиновным, в связи с недоказанностью в причастности в совершении уголовного правонарушения оправдан.

Четверо других признаны виновными в содействии незаконному пропуску иностранных граждан на территории Республики Казахстан, суд назначил им наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на этот срок.
На основании «Закона Республики Казахстан об амнистии в связи с 25- летием независимости Республики Казахстан они были освобождены от наказания.

Newtimes.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 11.09.2017 в 11:25:50   # 630157
Они так за бабки родину продадут...я фигею как охраняют наши границы....
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  vvka 11.09.2017 в 11:33:36   # 630164
А у нас все продается за бабки. А пограничники, менты чиновники, врачи, директора всяких разных госпредприятий, начальники складов и прочие имеющие доступ к материальным ценностям - первые в рядах продавцов государственного имущества
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  gliser 11.09.2017 в 11:44:48   # 630167
в этом году там был, ничего не изменилось. Что со стороны киргизии деньги дашь быстрее пройдешь, и был свидетелем как автобусы договаривались проезжали беспрепятственно в из кигризии в Казахстан. :( Теперь вопрос видать не тех судят. те что брал там и работают получается.
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  СССР 11.09.2017 в 11:51:23   # 630171
Вот так и травят всю страну наркотой. Завтра же их дети будут это дерьмо употреблять
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  Lokki 11.09.2017 в 12:06:54   # 630179
А больше всего наравится На основании «Закона Республики Казахстан об амнистии в связи с 25- летием независимости Республики Казахстан они были освобождены от наказания.
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  Бухаев 11.09.2017 в 12:40:28   # 630187
ну и что, главное они "патриоты и знают гос. язык",а остальное мелочи ))) подумаешь граница какая-то )))
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  Денис222 11.09.2017 в 12:59:43   # 630190
Главным чиновникам в стране можно значит, а рядовым нет? Ни в коем случае не одобряю! Если ты коррупционер, то ты враг народа и точка! Вот смотрю как жируют госслужащие и мне тоже хочется!
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  Pole13 11.09.2017 в 15:25:13   # 630234
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