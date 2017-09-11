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Казахстанские пограничники за плату свободно пропускали иностранцев через границу
KAN13 11 Сентября 2017 в 11:08:15
В военном суде Шымкентского гарнизона рассмотрено уголовное дело по обвинению военнослужащих пограничной заставы «Кордай» и «Мерке темір жолы», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу суда.
Как установлено в суде, в августе 2016 года бывший контролер пограничной заставы «Кордай» продавал гражданам Республики Кыргызстан поддельные миграционные карточки с поддельной печатью миграционной полиции каждому по 4000 тенге.
«Второй военнослужащий звонил контролерам погранично-контрольного пункта “Кордай”, чтобы они беспрепятственно прошли из Республики Казахстан в Республику Кыргызстан, с каждого гражданина брали по 2 тыс тенге», — сообщили в суде.
Приговором военного суда Шымкентского гарнизона один военнослужащий признан невиновным, в связи с недоказанностью в причастности в совершении уголовного правонарушения оправдан.
Четверо других признаны виновными в содействии незаконному пропуску иностранных граждан на территории Республики Казахстан, суд назначил им наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на этот срок.
На основании «Закона Республики Казахстан об амнистии в связи с 25- летием независимости Республики Казахстан они были освобождены от наказания.
Newtimes.kz
Они так за бабки родину продадут...я фигею как охраняют наши границы....
А у нас все продается за бабки. А пограничники, менты чиновники, врачи, директора всяких разных госпредприятий, начальники складов и прочие имеющие доступ к материальным ценностям - первые в рядах продавцов государственного имущества
в этом году там был, ничего не изменилось. Что со стороны киргизии деньги дашь быстрее пройдешь, и был свидетелем как автобусы договаривались проезжали беспрепятственно в из кигризии в Казахстан. :( Теперь вопрос видать не тех судят. те что брал там и работают получается.
Вот так и травят всю страну наркотой. Завтра же их дети будут это дерьмо употреблять
А больше всего наравится На основании «Закона Республики Казахстан об амнистии в связи с 25- летием независимости Республики Казахстан они были освобождены от наказания.
ну и что, главное они "патриоты и знают гос. язык",а остальное мелочи ))) подумаешь граница какая-то )))
Главным чиновникам в стране можно значит, а рядовым нет? Ни в коем случае не одобряю! Если ты коррупционер, то ты враг народа и точка! Вот смотрю как жируют госслужащие и мне тоже хочется!