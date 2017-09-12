Давидыч и его гражданская жена в суде

Поля 13,судя по флагу сидишь на Украине и расуждаешь про Россию,хотя страна бандитизма,хаоса и несправедливости является твоя незалежная. Попала в десятку стран как самых опасных для жизни в мире,наряду с Афганистаном,Ираком,нигерией.Затух бы уже.