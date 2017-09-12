Давидыч и его гражданская жена в суде

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danilov 12 Сентября 2017 в 10:03:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
Много таких "Робин Гудов", которые под народных героев косят, а на самом деле бандиты еще те.Руслан Жанпеисов например, в жизни еще тот гнилой человек
Цитата: romario от 12.09.2017 12:12:19вот ведь рассмешил,)))))
Поля 13,судя по флагу сидишь на Украине и расуждаешь про Россию,хотя страна бандитизма,хаоса и несправедливости является твоя незалежная. Попала в десятку стран как самых опасных для жизни в мире,наряду с Афганистаном,Ираком,нигерией.Затух бы уже.
Поля 13,судя по флагу сидишь на Украине и расуждаешь про Россию,хотя страна бандитизма,хаоса и несправедливости является твоя незалежная. Попала в десятку стран как самых опасных для жизни в мире,наряду с Афганистаном,Ираком,нигерией.Затух бы уже.