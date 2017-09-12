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Давидыч и его гражданская жена в суде
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danilov 12 Сентября 2017 в 10:03:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 12.09.2017 в 10:18:17   # 630360
Много таких "Робин Гудов", которые под народных героев косят, а на самом деле бандиты еще те.
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  SPYKER X 12.09.2017 в 10:38:18   # 630364
Quote:
Много таких "Робин Гудов", которые под народных героев косят, а на самом деле бандиты еще те.
Руслан Жанпеисов например, в жизни еще тот гнилой человек
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  Jokerkz 12.09.2017 в 10:54:44   # 630370
Не являюсь фанатом данного персонажа, но всё равно не могу взять в толк - реально кто-то верит в совпадение - выход фильма "охота на Давидыча" -> собственно арест Давидыча? Я не знаю какие цели преследовал блогер, но пусть даже это был банальный пиар, но такого беспредела со стороны органов даже Жорин не мог себе представить Ну как они хотели? Вот так взять и сломать систему? Не по зубам оказался Давидычу сие орех
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  Pole13 12.09.2017 в 11:15:02   # 630372
Россия удивительная страна, в которой бандиты герои. Вспомнились слова Паши Майкова, сыграшего "Пчелу" в "Бригаде":Павел Майков, актер: «Герои в этой стране не гардемарины, не мушкетеры, не пионеры-герои, а люди, которые засовывали другим в ж… паяльник и вымогали деньги. Ну вот, собственно, поэтому в такой стране мы живем. А Давыдычу давно хотелось похудеть,вот родное правительство и позаботилось.
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  Денис222 12.09.2017 в 11:21:23   # 630373
Вообще пох
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  андремас 12.09.2017 в 11:43:17   # 630376
Кто такой этот потерпевший Давидыч?
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  romario 12.09.2017 в 12:12:19   # 630380
Поля 13,судя по флагу сидишь на Украине и расуждаешь про Россию,хотя страна бандитизма,хаоса и несправедливости является твоя незалежная. Попала в десятку стран как самых опасных для жизни в мире,наряду с Афганистаном,Ираком,нигерией.Затух бы уже.
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  Russbrz 12.09.2017 в 12:16:48   # 630381
Против системы попер.
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  Pole13 12.09.2017 в 12:45:28   # 630385
Цитата: romario от 12.09.2017 12:12:19
Поля 13,судя по флагу сидишь на Украине и расуждаешь про Россию,хотя страна бандитизма,хаоса и несправедливости является твоя незалежная. Попала в десятку стран как самых опасных для жизни в мире,наряду с Афганистаном,Ираком,нигерией.Затух бы уже.
вот ведь рассмешил,)))))
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