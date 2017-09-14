Кого прислал в Кемерово Тиньков

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Сентября 2017 в 16:29:08
Им оказался 37-летний Владимир Горбунов из Новокузнецка. В ролике Горбунов признался, что «он не с органов», и очень хотел пообщаться с Михаилом Печерским по поводу видеоконтента, связанного с Олегом Тиньковым. Как выяснилось, мужчина является бывшим оперуполномоченным МВД, который был приговорен к 8 годам в колонии строгого режима по делу взрыва бильярдного заведения «Восьмой шар» в Новокузнецке. В деле фигурировали такие статьи обвиняемым, как покушение на убийство, незаконное хранение оружия, умышленная порча, вымогательство. Горбунов выступал водителем преступников, которые забросали заведение гранатами. Он должен был решить проблему с помощью служебного удостоверения в случае остановки автомобиля преступников работниками ГАИ. В результате нападения на бильярдную пострадало восемь человек.
http://gamebomb.ru/gbnews/21757
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 14.09.2017 в 16:50:51 # 630922