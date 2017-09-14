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Кого прислал в Кемерово Тиньков
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danilov 14 Сентября 2017 в 16:29:08
Редакция Gamebomb.ru выяснила личность человека на видео, который представился «Владимиром отсюда, а не из Петровки».



Им оказался 37-летний Владимир Горбунов из Новокузнецка. В ролике Горбунов признался, что «он не с органов», и очень хотел пообщаться с Михаилом Печерским по поводу видеоконтента, связанного с Олегом Тиньковым. Как выяснилось, мужчина является бывшим оперуполномоченным МВД, который был приговорен к 8 годам в колонии строгого режима по делу взрыва бильярдного заведения «Восьмой шар» в Новокузнецке. В деле фигурировали такие статьи обвиняемым, как покушение на убийство, незаконное хранение оружия, умышленная порча, вымогательство. Горбунов выступал водителем преступников, которые забросали заведение гранатами. Он должен был решить проблему с помощью служебного удостоверения в случае остановки автомобиля преступников работниками ГАИ. В результате нападения на бильярдную пострадало восемь человек.





http://gamebomb.ru/gbnews/21757
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сладкая Вата 14.09.2017 в 16:50:51   # 630922
закат тинькова
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  Livi 14.09.2017 в 17:08:58   # 630929
Последнее время о Тинькове мнение все хуже и хуже...
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  TEMIPXAH 14.09.2017 в 17:13:26   # 630933
йеб.ало как у ганибало
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