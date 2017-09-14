Как Тиньков послал к блогерам спецподразделение МВД?

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danilov 14 Сентября 2017 в 17:30:02
Разгромное видео о деятельности "Тинькофф банка" и его владельца Олега Тинькова не осталось без последствий для ведущего YouTube-канала "Немагия" Алексея Псковитина. Он стал фигурантом уголовного дела о клевете. Квартиру блогера в Кемерове уже навестил отряд оперативников из управления "К" МВД, которые провели у него обыски. Беспрецедентные по масштабам мероприятия московских силовиков в Кемерове удивили экспертов: статья "Клевета" Уголовного кодекса относится к делам частного обвинения, ею обычно занимаются районные участковые и в самом страшном случае "преступнику" грозит лишь штраф.
8 августа на YouTube-канале "Немагия" появился видеобозор #3, посвящённый Олегу Тинькову и "Тинькофф банку". В аннотации к ролику говорилось, что "обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение". Кемеровские блогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский довольно жёстко прошлись по владельцу "Тинькофф банка", обвиняя его в различных грехах — прошлых и настоящих. За месяц видео собрало более четырёх миллионов просмотров. Неожиданно эту тему подхватили и другие блогеры, однако вскоре на них стали выходить представители компании Grоup-IB, которые требовали удалить материалы, порочащие честь и достоинство Олега Тинькова и "Тинькофф банка".
29 августа в Арбитражный суд Москвы был подан иск от имени "Тинькофф банка" к Алексею Псковитину, а также к Михаилу Печерскому и столичному ООО "Развитие" о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании 500 тыс. рублей. Второй похожий иск "Тинькофф банк" подал в Кемерове.
Судя по всему, этого Тинькову оказалось мало. Он подал заявление в МВД, где было возбуждено уголовное дело по статье "Клевета" против Алексея Псковитина. Дело в том, что уголовные дела о клевете относятся к делам частного обвинения, возбуждаются только по заявлению потерпевшего, рассматриваются в мировом суде и прекращаются в связи с примирением сторон, отказом от обвинения, неявкой в судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин. Срок давности по таким делам составляет два года.
Паблик Mash сообщает, что оперативники из управления "К" изъяли у Псковитина компьютер, телефон, камеру и жёсткий диск. Вопросы у полицейских возникли именно по выпуску про "Тинькофф банк".
Адвокат Сергей Жорин, к которому блогеры Псковитин и Печерский обратились за помощью в гражданском споре с Тиньковым, рассказывает, что сам только что узнал об обысках из СМИ.
— Не ставлю информацию СМИ о возбуждении уголовного дела о клевете под сомнение, и для меня это очень странно. Потому что на сегодняшний день есть два иска от Тинькова о защите чести и достоинства — в Кемеровском суде и Московском арбитражном суде. То есть наличие гражданских исков должно исключать уголовную составляющую, — говорит Жорин.
Защитник отмечает, что в России уголовные дела по статье "Клевета" возбуждаются очень редко — из-за того, что сложно доказать умышленное распространение недостоверной информации.
— Не буду утверждать, что дело носит заказной характер, в этом нужно разбираться, но ситуация действительно странная. Я не являюсь официальным защитником ребят, они обратились ко мне буквально вчера, и то по гражданским делам, не подозревая, чем это может обернуться. Но сейчас я всё больше склоняюсь к тому, чтобы им помочь, хотя не являюсь поклонником их творчества, — подчеркнул адвокат.
Вместе с тем Жорин обратил внимание и на решение суда по иску Тинькова.
— Тиньков подал в суд. Это его право. В качестве обеспечения иска суд вынес решение о блокировке сайта, это уникальная ситуация. Я часто представляю интересы по искам о защите и чести, и достоинства, но нам суд такие ходатайства не удовлетворяет, — говорит Жорин.
По словам адвоката, сейчас телефоны Псковитина и Печерского выключены и он не может до них дозвониться. Жорин не исключает, что ребята сейчас находятся на допросе.
Соответчиком по арбитражному иску выступает компания "Развитие". Она управляет интернет-изданиями, в частности электронной газетой "Век". Несколько недель назад там появился материал о Тинькове и ребятах из "Немагии". Причём, как говорит руководство газеты, материал даже не был оригинальным.
— Для нас самих большой секрет, каким образом мы причастны к этому иску. Мы ещё не видели само исковое заявление. Тот материал, о котором мы думаем, за который на нас подал Тиньков в суд, — это даже не наш материал. Он был перепечатан с питерского СМИ, — рассказал Лайфу директор ООО "Развитие" Александр Гусов. — И юристы Тинькова не могли не видеть ссылку на первоисточник. Поэтому я предполагаю, что им просто технически удобнее: это некая стратегия с тем, чтобы судиться в московском суде, а не в питерском.
Бизнесмен отметил, что представители Тинькова не пытались связаться с его компанией.
— Ни представители банка, ни представители Олега Тинькова к нам лично с претензиями не обращались. Я думаю, что их юридическая служба в два счёта могла бы найти наш телефон, тем более что он опубликован на сайте газеты "Век", — добавил он.
Эксперты пока не могут понять, почему вдруг к делу о клевете подключились оперативники МВД.
— В первую очередь хочется спросить: а где полицейские взяли деньги на такую дорогую командировку, кто её оплачивал? И зачем вообще оперативники из Москвы полетели на обыски в Кемерово? Дело по статье "Клевета" возбуждается по месту совершения преступления, поэтому этим должны заниматься полицейские Кемерова, а не Москвы. И как они обыскивали блогера, если санкцию на обыск они должны получать в суде Кемерова, — рассказал Лайфу адвокат Юрий Гервис. — Всё это напоминает 90-е годы, когда коммерсанты платили милиционерам деньги в фонды поддержки ветеранов, а потом появлялись заказные дела на их конкурентов.
По его словам, по таким лёгким статьям УК нет никакой надобности в проведении оперативных мероприятий.
— Обычно делами о клевете занимаются участковые, — добавил Гервис.
(с) Алексей Картышев, Павел Кочегаров, L!FE РАССЛЕДОВАНИЯ
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