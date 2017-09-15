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Максата Усенова задержали с коробком марихуаны
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Jopavogne 15 Сентября 2017 в 16:49:54
Дело рассмотрено в Алмалинском районном суде.

Согласно приговору, материалы в отношении Максата Усенова были рассмотрены в суде 31 августа 2017 года. Он был взят под стражу 30 августа.

Усенов обвинялся в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 296 части 1, 2 УК РК. Установлено, что около 19 часов вечера 29 августа 2017 года Усенов М. К. находился в компьютерном клубе «QWERTY», расположенном по улице Масанчи. На компьютерном столе, за которым сидел Усенов, был «обнаружен и изъят спичечный коробок с содержимым веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, то есть с марихуаной высушенной весом 2,26 грамма».

Кроме того, органами уголовного преследования Усенов М. К. обвинялся в немедицинском потреблении наркотического средства в общественном месте около 19 часов вечера 29 августа 2017 года возле компьютерного клуба «QWERTY».

«Подсудимый Усенов М. К. в ходе главного судебного разбирательства вину признал полностью и показал, что около 12 часов дня 29 августа 2017 года встретился с другом, с которым пообедал в ресторане, расположенном на улице Жандосова города Алматы. После чего, около 13 часов шел по улице Жандосова, где на пересечении с улицей Ауэзова на земле увидел спичечный коробок, который пнул. Коробок приоткрылся, внутри он увидел полкоробки вещества зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Коробку положил к себе в карман. Затем пошел в компьютерный клуб “QWERTY”, расположенный по адресу: город Алматы, улица Масанчи, 78. Когда рассчитывался с кассиром клуба, в кармане обнаружил коробку, которую положил до этого. Сам не понимает, как это совершил, но он вышел на улицу, и употребил марихуану. Употреблял впервые, обещает, что это будет и последний. Потом вернулся в клуб, сел за стол № 72. Через некоторое время в клуб пришли сотрудники полиции, увидели спичечный коробок с марихуаной, который он положил на стол № 69. Он признался, что спичечный коробок принадлежит ему», — говорится в материалах дела.

Сообщается, что Максат Усенов раскаялся в содеянном и просил назначить ему наказание в виде штрафа. Суд приговорил Усенова Максата Кажымуратовича виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 296 части 2 УК РК, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) МРП в сумме 453800 тенге.

Источник:Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Wolfkz 15.09.2017 в 18:07:16   # 631174

Бля что за человек то.
Родственик Панина)))
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  Versus 15.09.2017 в 18:28:35   # 631177
Это какой-то ебучий анекдот. Сука бесполезный человек. Убийца и просто долбаеб. Простите за мат. Его бы просто к стенке. Даже сажать не надо. Сразу после случая в самолете, надо было с этого самолета и скинуть
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  Versus 15.09.2017 в 18:29:33   # 631178
"Сам того не понимая"....бля
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  Шекспир 15.09.2017 в 18:53:09   # 631181
ну ниче, ща скажут это чай зеленый был после независемой экспертизы)))
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  Dior 15.09.2017 в 19:01:45   # 631185
Quote:
шел по улице Жандосова, где на пересечении с улицей Ауэзова на земле увидел спичечный коробок, который пнул. Коробок приоткрылся, внутри он увидел полкоробки вещества зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Коробку положил к себе в карман.

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  Рамзес 15.09.2017 в 19:14:30   # 631186
После убийства нескольких человек - ему тупо насрать на власть.
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  андремас 15.09.2017 в 19:23:27   # 631187
У него дома интернета нет?
Или в клубе банчат?
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  Pole13 15.09.2017 в 20:54:53   # 631202
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  DuMoH 15.09.2017 в 20:57:14   # 631203
напоминает фильм "Хочу в тюрьму"
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