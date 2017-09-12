Рабовладельцы XXI века

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danilov 16 Сентября 2017 в 14:56:09
Впервые клан Истанбековых засветился в криминальных сводках в 1997 году, когда стало известно, что в подвалах одного из продуктовых магазинов Гольяново (район Москвы) истязают граждан Казахстана и Узбекистана. Столичные милиционеры пленников освободили, вернули на родину, а в отношении их мучительницы, хозяйки магазина Шолпан ИСТАНБЕКОВОЙ, возбудили уголовное дело. Однако спустя немного времени жертвы гольяновской салтычихи написали отказные, и дело закрыли.
В следующий раз муровцы нагрянули в магазин Шолпан и ее супруга Булата МУХАМЕДСАЛИНА в 2000 году - после того, как из истанбековского рабства сбежала несовершеннолетняя пленница. В итоге на свободе оказались еще 10 невольниц из Казахстана и Узбекистана, а их кровожадная хозяйка по уголовной статье “истязание” отправилась за решетку на пять лет. Вот только на нарах провела она ровно полсрока - была помилована президентом России. Вернувшись в семью, сиделица криминальный бизнес не оставила, но стала осторожнее. Эстафету садизма (по-другому это трудно назвать) у нее приняла младшая сестра Жансулу ИСТАНБЕКОВА: она вместе с мужем Сакеном МУЗДАБАЕВЫМ владела другим продуктовым магазином в Гольяново и держала своих вассалов в страхе и голоде.
- Мы работали с шести утра до двух ночи, - вспоминает одна из жертв Жансулу Несибели ИБРАГИМОВА. - После закрытия магазина готовились к завтрашнему дню: отделяли просрочку от хорошего товара, мыли-чистили все, а потом Жансулу собирала всех и заставляла пить водку. Если не пьешь, то она зверски избивала. Спали по два-три часа там же, в подвале, на бетонном полу. Женщины и мужчины - вповалку. Ели один раз в день (это были сухари с плесенью или другой сгнивший товар), пили сырую воду. За любую провинность, даже за то, что некачественный товар не удалось продать, хозяйка нас била. Заставляла нас избивать друг друга. Если человек отказывался бить такого же, как он, раба или старался делать это небольно, Жансулу приказывала нам бить этого жалостливого человека и следила, чтобы это было максимально жестоко. А еще она заставляла рабов заниматься сексом. Правда, меня не принуждала, потому что мы с мужем вместе на нее работали. А с одинокими женщинами что хотела, то и творила. Некоторые даже не знали, от кого рожали детей.
Все исповеди рабов, сбежавших из гольяновского плена, похожи. Почти все они родственники... Истанбековых! Доверившись рассказам вербовщиц из числа тетушек, сестер, свекровей, ехали они к крутой московской родне на заработки. Там у простаков отбирали паспорта, телефоны, личные вещи и превращали в рабов. Мало кому из жертв Истанбековых удавалось бежать. Несибели попала на родину лишь после второй попытки бегства. Это почти невероятная удача, если учесть, что в сравнительно небольшом магазине по ул. Новосибирской, 46 (!) нет видеокамер для слежки. Впрочем, повезло не только Несибели. Нескольким героиням наших предыдущих материалов также удалось сбежать (см. “Меня били все, даже мой брат”, “Московские пленницы”, “Время” от 23.12.2009 г. и 17.11.2012 г.)
- Это было непросто, - тяжко вздыхает Зарина АШИРОВА, которая попала в рабство девятиклассницей, а вернулась домой через семь лет, да еще и с ребенком. - Жансулу приказывала своим рабам, чтобы они подбивали друг друга на побег. Если кто-то поддавался на провокацию, хозяйка устраивала показательную порку. Просить помощи у покупателей мы тоже не могли - они тут же сдавали нас Жансулу. Если кто-то сбегал и обращался за помощью в полицейский райотдел, то оттуда звонили Истанбековой, и она забирала беглецов из участка, а потом “казнила”.
Зарину, как и некоторых истанбековских рабов, из плена вызволил московский правозащитник Олег МЕЛЬНИКОВ (на снимке). Когда 27 октября 2012 года к нему пришла за помощью мама Зарины, он не поверил в рассказанное, а потом стал наблюдать за магазином. Через три дня Олег вместе с активистами движения “Альтернатива” и журналистами нагрянул в магазин и силой отбил пленниц у рабовладельцев и их нукеров. Видео той операции облетело весь мир, но серьезных корректив в жизнь Истанбековых это не внесло. Еще несколько раз журналисты и правозащитники наведывались к ним, но их непременно встречали кулаками и отборным матом.
Лишь после того как был избит сотрудник одного из ведущих российских телеканалов, а самыми агрессивными оказались Жансулу с супругом, в магазин пришла большая проверка. Полицейские, прокуроры, представители службы миграции и Роспотребнадзора нашли здесь паленый алкоголь, просроченные товары, выявили массу других нарушений.
Торговую точку в который раз закрыли, но, несмотря ни на что, она работает и по сей день. С черного входа местным клошарам продают дешевое пойло, по-прежнему используется невольничий труд. Правда, часть пленников переселились в новый магазин, открытый непотопляемой семейкой по соседству.
- Несмотря на такие вопиющие факты, расследования в отношении Истанбековых заканчиваются ничем! - поражается Мельников. - Я считаю, что тут присутствует коррупция. Местный участковый регулярно затаривается под завязку в этих магазинах, а деньги не платит. Я думаю, что во всей этой истории задействованы чины и повыше.
Ходят слухи, что с криминальным кланом хорошо знаком один из самых влиятельных людей Шымкента, хозяин пары крупных городских рынков, владелец других не менее прибыльных проектов - бывший заместитель прокурора Южно-Казахстанской области Кайрат БАЛАБИЕВ. Дело в том, что среди вербовщиц, заманивших некоторых девушек в Гольяново, есть его однофамилица.
- Я не имею никакого отношения ни к вербовщице, ни к этой семье, - заявил нашему корреспонденту Кайрат Балабиев.
- Однако, говорят, несколько лет назад вы предоставили свой дом в Шымкенте одной из сестер Истанбековых, чтобы она могла там отпраздновать свадьбу своего ребенка.
- Такого не было. Истанбековых видел пару раз, но чтобы родниться с ними и лоббировать их интересы - это никогда. Я даже могу написать заявление на них, если они прикрываются мной… Слышал по телевизору, что генеральный прокурор Казахстана поставил это дело на контроль. Неужели я могу людей такого высочайшего уровня просить за кого-то?
- По некоторым данным, у вас как у бывшего зампрокурора ЮКО есть связи с Московской прокуратурой…
- Если это так, я сидел бы здесь? Я вообще не хочу, чтобы мое имя упоминалось в этой истории. Всегда старался грязь избегать, с госслужбы, с прокуратуры ушел поэтому. Занялся чистым бизнесом… Честно говоря, и в депутаты из-за этого не хотел идти, но уговорили...
- И все-таки вы пару раз с Истанбековыми контактировали...
- Да. Ребенку моего друга (речь идет об одном высокопоставленном полицейском. - З. М.) нужна была операция в Москве, и я попросил их, чтобы они ему там помогли… Я слышал, что в этой истории с рабами не все так просто. Еще один мой друг, который меня с ними познакомил (по нашим данным, этот друг в недавнем прошлом судья. - З. М.), был в курсе их дел, рассказал, что в скандале, раздутом прессой, правды только 30 процентов. Они там все родственники, и это их внутрисемейные разборки, и вообще, если бы все было именно так, как представляют правозащитники, то Истанбековы уже давно бы сидели!
В логике экс-прокурору не откажешь. Ведь уголовные дела в отношении семьи московских предпринимателей российскими правоохранителями и прокурорами успешно закрываются, а казахстанские следственные органы замерли в ожидании. Это вызывает массу домыслов и недовольства среди гольяновских пленниц и общественности.
Руководитель НПО “Сана Сезим” Хадича АБЫШЕВА (на снимке) и ее соратники занимаются делами московских рабынь уже много лет, но дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как к нему подключилась знаменитая на весь СНГ российская общественная организация “Гражданское содействие”. Благодаря такому альянсу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, расположен в Страсбурге) принял к рассмотрению жалобу двух самых первых жертв гольяновских салтычих. По убеждению российских и казахстанских юристов, нарушены как минимум четыре статьи Конвенции о защите прав человека: запрет рабства и принудительного труда; запрет пыток; лишение эффективной правовой защиты, а также нарушено право на уважение частной и семейной жизни.
- Практика показывает, что рассмотрение дела в ЕСПЧ - процесс нескорый, - говорит Абышева. - Однако нет никаких сомнений, что его решение будет, безусловно, объективным, и Россия как член Совета Европы будет обязана его исполнить. Это единственный законный путь, пройдя через который мы сможем защитить девочек и наказать их обидчиков.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото автора и из открытых интернет-источников, Шымкент
http://www.time.kz/articles/risk/2017/09/12/rabovladelci-xxi-veka
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