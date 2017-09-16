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Задержан замруководителя филиала "Казахавтодора" в Караганде
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danilov 16 Сентября 2017 в 19:16:57
Заместитель руководителя Карагандинского областного филиала республиканского госпредприятия "Казахавтодор" Ержан Отаров задержан в Караганде по подозрению в получении взятки, передает Today.kz.



Чиновник был задержан 15 сентября в своем рабочем кабинете во время совещания. По предварительной версии, он получил деньги от директора фирмы по ремонту дорог.

"Заместитель руководителя филиала РГП "Казахавтодор" подозревается в совершении коррупционного правонарушения", - сообщили в прокуратуре.

Других сведений правоохранительные органы не дают. Известно, что чиновника задержали сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

http://today.kz/news/proisshestviya/2017-09-16/750288-zaderzhan-zamrukovoditelya-filiala-kazahavtodora-v-karagande/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 16.09.2017 в 21:24:07   # 631333

Зачем заклеили морду лица ? .
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  Aborigen 16.09.2017 в 22:52:07   # 631341
Что значит задержан по подозрению в получении взятки?
Либо поймали с поличным, либо нет. Или если быстро откупится, то органы извинятся и скажут ошибка вышла
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  Лысый 17.09.2017 в 00:42:29   # 631348
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