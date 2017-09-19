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Водителя, который бесплатно возит малоимущих в Омск из отдаленных деревень, оштрафовали на 50 тысяч
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danilov 19 Сентября 2017 в 14:43:25
Водителя маршрутки из Азовского района Омской области Вадима Остапова, бесплатно возящего в город нуждающихся в медпомощи и малоимущих, оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает "Комсомольская правда" 18 сентября.

Водителя-филантропа, который живет в деревне Трубецкое и бесплатно возит в Омск соседей по глубинке, давно прозвали омским Мимино. Между нуждающимися местная администрация распределяет талончики на проезд. Также Остапов возит в город тех, кому требуется медицинская помощь. Но конкуренты по профессии его невзлюбили и подали в суд уже три иска. По мнению других водителей, Остапов нарушает условия конкурентной борьбы в сфере перевозок пассажиров.

Маршрутчики пожаловались сначала в прокуратуру, но та не нашла нарушений. Тогда они обратились в управление Ространснадзора, и там к филантропу возникли вопросы.

"В результате мне пришло сразу три повестки в суд - один в Азово я уже проиграл, - пожаловался Остапов. - Присудили заплатить 50 тысяч. Вот сейчас снова еду на заседание, теперь уже в Омск, тут мне еще два штрафа на такую же сумму грозятся выписать". Из каких денег эти штрафы выплачивать, водитель, по его словам, не знает.

Напомним, после отмены муниципальных маршрутов в деревнях Александровка и Руслановка Остапов арендовал "Газель" для перевозки сотрудников пекарни своей жены. Со временем он стал бесплатно подвозить в город жителей отдаленных деревень, которым требовалось к врачу или попросту не было денег на проезд. Он заключил соглашение с администрацией Азовского района и начал безвозмездно перевозить нуждающихся.

Маршрутчики угрожали Остапову сожжением дома, прокалывали колесо автомобиля, нападали на него самого. Его на время оставили в покое, когда он стал высаживать пассажиров не у вокзала, а немного поодаль. Но потом снова начались конфликты. Водитель даже завел свой канал на YouTube, на котором рассказывает об угрозах. В частности, он упоминает, что "конкуренты" разбили ему очки, и заявляет, что он будет возить своих соседей, несмотря ни на что.

https://www.omsk.kp.ru/online/news/2871698/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  abeke1984 19.09.2017 в 15:00:29   # 631891
Российский беспредел во всей красе. Красная страна
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  Глюк 19.09.2017 в 15:12:47   # 631896
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 15:00:29
Российский беспредел во всей красе. Красная страна
Да эт не только там такое! Везде где есть конкуренция особенно у маршрутов и таксистов. Они готовы тачку расхреначить главное что бы на их месте и рядом не кто не стоял и дешевле не возил!А тут чел доброе дело делает в добавок еще и за свой счет.
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  Максимыч 19.09.2017 в 15:26:14   # 631909
Россия - щедрая душа.
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  SVOY 19.09.2017 в 15:33:13   # 631910
Родина держит марку.
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