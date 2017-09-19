Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался властям

Вообще-то никто никого не избивал...

Был простой выход "Раз на раз", причем по обоюдному согласию.

А тут раздули прям на ровном месте...



По факту сам в драку полез, отгреб, все вокруг посмотрели, в итоге на тебе - оказывается избил...



Тут простое хулиганство со стороны обоих участников и нанесение телесных повреждений со смертельным исходом.



А следаки тут же пришили убийство...



А где была полиция, а где свидетели которые молча смотрели на все это?

Я никого не оправдываю, но по факту одно. а "журнализды" - другое.