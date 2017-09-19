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Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался властям
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danilov 19 Сентября 2017 в 16:25:47
Анар Аллахверанов, который 20 августа в уличной драке забил до смерти чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сам сдался правоохранительным органам. Обвиняемый в убийстве спортсмена с мировым именем явился в полицию этим утром в сопровождении адвоката.

- В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий управлений ФСБ и МВД Хабаровского края Анар Аллахверанов пришел с явкой с повинной, сейчас с ним проводятся следственные действия, - сообщила Ольга Алькина, представитель УФСБ России по Хабаровскому краю.

Где все это время скрывался Аллахверанов и что толкнуло его прийти с повинной и сдаться следствию, пока остается тайной. Сейчас с 22-летним мужчиной проводятся следственные действия, после которых он отправится в изолятор - суд по ходатайству следователей заочно принял решение о его аресте.

Напомним, 20 августа между Аллахверановым и Драчевым произошел конфликт в кафе "Галерея", мужчины вышли на перекресток возле ЦУМа, где между ними произошла драка, а, если выразиться точнее, избиение. На кадрах, которые сняла камера наружного наблюдения, четко видно, что Драчев практически не сопротивляется, а Аллахверанов наносит один удар за другим, а затем добивает уже упавшего на землю Андрея. По заключению судмедэкспертов, смерть спортсмена наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Действия Аллахверанова следователи квалифицировали по статье убийство из хулиганских побуждений. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://www.hab.kp.ru/daily/26732/3759989/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Абориген 19.09.2017 в 18:13:17   # 631971

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  babki 19.09.2017 в 19:18:45   # 631979
Видео то смотрели? Лежащего без сознания, в голову раз пять, это раз на раз? Это и есть убийство.
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  Свомпи 19.09.2017 в 22:02:33   # 632010
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  12АТП2 19.09.2017 в 22:25:43   # 632016
Если не поосторожности и не несчастный случай, то любое убиство это убиство.
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  Шекспир 19.09.2017 в 23:36:10   # 632029
ща бабла отстегнет, отпустят. че вы наши суды не знаете? только бедные сидят
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