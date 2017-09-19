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Закона.Нет
В Астане прохожий заставил полицейских выписать протокол на их коллегу
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danilov 19 Сентября 2017 в 16:54:25
Житель Астаны, ставший свидетелем нарушения со стороны находящегося при исполнении сотрудника полиции, добился его наказания "здесь и сейчас".

Как сообщил сам активист на своей странице в Facebook, дело было около старого вокзала в Астане, где трое полицейских "отрабатывали" один пешеходный переход.

"Мимо прохожу я и вижу, как один из инспекторов ДПП присаживается в салон частного авто. Зачем непонятно. Тут же открывается дверь и этот полицай выбрасывает на дорогу кучу шелухи от семечек. Пришлось обратиться к другому инспектору и потребовать привлечь к ответственности нарушителя. И т.к. коллеге этого стража порядка не очень то и захотелось это сделать, был вынужден позвонить по номеру 102. Приехали старшие и без всяких лишних разговоров составили протокол. Как говорится, перед законом равны все", - написал ‎Bolat Begimov‎.


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Помимо этого мужчина хочет обратить внимание Комитета административной полиции МВД РК на данный случай. Он задается вопросами: "Почему целых три инспектора стоят и отрабатывают один пешеходный переход? Лучше бы одного поставить, но ПЕРЕД переходом, а то эти как будто бы стоят и ждут, когда же собьют пешехода. Не профилактикой ли правонарушений должна заниматься полиция? Во-вторых, почему они все без видеожетонов? В-третьих, почему стоят, а не патрулируют? г.Астана, улица Гете, около дома №10".

https://www.zakon.kz/4878763-v-astane-prohozhiy-zastavil.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 19.09.2017 в 17:08:16   # 631951
Я такое же наблюдала, бутылки в арыки скидывали...
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  Абориген 19.09.2017 в 18:04:32   # 631968
Помимо этого мужчина хочет обратить внимание Комитета административной полиции МВД РК на данный случай. Он задается вопросами: "Почему целых три инспектора стоят и отрабатывают один пешеходный переход? Лучше бы одного поставить, но ПЕРЕД переходом, а то эти как будто бы стоят и ждут, когда же собьют пешехода. Не профилактикой ли правонарушений должна заниматься полиция? Во-вторых, почему они все без видеожетонов? В-третьих, почему стоят, а не патрулируют? г.Астана, улица Гете, около дома №10".

Патамучто - патамучто!!!
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  MишаМашкевич 19.09.2017 в 18:41:02   # 631975
Почему 3? Что тут непонятно, 1 семечку из кармана достаёт, 2 шелуху убирает, 3 чистые зерна перебирает. Полный цикл. Поэтому нельзя их делить.
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