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СуперАпа
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danilov 20 Сентября 2017 в 23:27:22
В Уральске храбростью отличилась бабушка. Она бросилась разнимать дерущихся мужчин. Молодые люди затеяли драку, в ход пошли даже кирпичи. Конфликт произошёл на глазах у десятка прохожих.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  abeke1984 20.09.2017 в 23:30:08   # 632270
Молодец бабушка
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  Ал 20.09.2017 в 23:40:50   # 632274
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