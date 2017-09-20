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danilov 20 Сентября 2017 в 23:27:22
В Уральске храбростью отличилась бабушка. Она бросилась разнимать дерущихся мужчин. Молодые люди затеяли драку, в ход пошли даже кирпичи. Конфликт произошёл на глазах у десятка прохожих.
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
abeke1984
20.09.2017 в 23:30:08
# 632270
Молодец бабушка
поощрить
|
покарать
Ал
20.09.2017 в 23:40:50
# 632274
поощрить
|
покарать
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