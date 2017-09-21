Задержанный за нападение на главу штаба Навального назвал заказчиком пострадавшего

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danilov 21 Сентября 2017 в 16:33:47
«В своих показаниях задержанный пояснил сотрудникам полиции, что с пострадавшим он был ранее знаком. На вопрос об обстоятельствах знакомства пояснил, что оно произошло в штабе, которым пострадавший руководит. О данной организации и возможности заработать в качестве её волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву», — сообщили в главке.
По словам задержанного, в ходе часового общения с Ляскиным он рассказал о желании заработать, на что глава штаба предложил за вознаграждение инсценировать нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший.
«За данные действия пострадавший предложил задержанному 150 тыс. рублей, что заинтересовало последнего. В качестве задатка пострадавший передал задержанному 10 тыс. рублей», — рассказали в ГУ МВД.
15 сентября СМИ сообщили, что полиция проверяет информацию о нападении на главу штаба Навального в Москве.
https://russian.rt.com/russia/news/432083-zaderzhannyi-napadenie-navalnyi-zakazchik
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