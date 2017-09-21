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Задержанный за нападение на главу штаба Навального назвал заказчиком пострадавшего
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danilov 21 Сентября 2017 в 16:33:47
Задержанный по подозрению в избиении Николая Ляскина, руководителя московского штаба оппозиционера Алексея Навального, заявил на допросе, что пострадавший сам заказал ему нападение на себя за вознаграждение, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«В своих показаниях задержанный пояснил сотрудникам полиции, что с пострадавшим он был ранее знаком. На вопрос об обстоятельствах знакомства пояснил, что оно произошло в штабе, которым пострадавший руководит. О данной организации и возможности заработать в качестве её волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву», — сообщили в главке.

По словам задержанного, в ходе часового общения с Ляскиным он рассказал о желании заработать, на что глава штаба предложил за вознаграждение инсценировать нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший.

«За данные действия пострадавший предложил задержанному 150 тыс. рублей, что заинтересовало последнего. В качестве задатка пострадавший передал задержанному 10 тыс. рублей», — рассказали в ГУ МВД.

15 сентября СМИ сообщили, что полиция проверяет информацию о нападении на главу штаба Навального в Москве.

https://russian.rt.com/russia/news/432083-zaderzhannyi-napadenie-navalnyi-zakazchik
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  Pole13 21.09.2017 в 17:01:23   # 632448
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  Софруджу 21.09.2017 в 17:18:50   # 632450
Ой, да неудивительно! После интервью Навального его же единомышленнице Собчак, где он предстал глупым надутым индюком, у меня к этому человеку нет ничего, кроме презрения
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  старик 21.09.2017 в 17:44:13   # 632458
Под патронажем мерики мериканские методы:ложь, ложь, ложь!
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