О крупнейшей взятке в истории МО РФ

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danilov 26 Сентября 2017 в 14:52:13
По сведениям издания, такую сумму получил начальник отдела техобеспечения продовольственного управления министерства Александр Вакулин за заключение контрактов на поставку спецтехники.
Внимание следствия привлекли 12 контрактов на общую сумму в 2,2 млрд рублей, заключенные Минобороны с несколькими организациями. Их предметом были поставки автомобильных цистерн, прицепных кухонь и передвижных пекарен. Петербургское управление ФАС обнаружило в сделке картельный сговор. "Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам", - говорится в сообщении УФАС.
Антимонопольная служба установила, что в ходе выполнения этих контрактов было похищено 20 млн рублей за счет поставок некачественной техники.
Полковнику Вакулину предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, он способствовал заключению упомянутых контрактов, а также оказывал заплатившим ему бизнесменам "общее покровительство".
Вакулину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 октября.
Источник: http://www.interfax.ru/russia/580551
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