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О крупнейшей взятке в истории МО РФ
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danilov 26 Сентября 2017 в 14:52:13
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет расследует уголовное дело о крупнейшей взятке в истории Минобороны, составившей 368 млн рублей, пишет во вторник "Коммерсант".

По сведениям издания, такую сумму получил начальник отдела техобеспечения продовольственного управления министерства Александр Вакулин за заключение контрактов на поставку спецтехники.

Внимание следствия привлекли 12 контрактов на общую сумму в 2,2 млрд рублей, заключенные Минобороны с несколькими организациями. Их предметом были поставки автомобильных цистерн, прицепных кухонь и передвижных пекарен. Петербургское управление ФАС обнаружило в сделке картельный сговор. "Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам", - говорится в сообщении УФАС.

Антимонопольная служба установила, что в ходе выполнения этих контрактов было похищено 20 млн рублей за счет поставок некачественной техники.

Полковнику Вакулину предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, он способствовал заключению упомянутых контрактов, а также оказывал заплатившим ему бизнесменам "общее покровительство".

Вакулину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 октября.

Источник: http://www.interfax.ru/russia/580551
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